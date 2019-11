Onze top 10 Black Friday deals van 2019

Black Friday is volop in gang en de deals vliegen als een gek in het rond. We hebben alle deals al in verschillende overzichten geordend zodat jij makkelijk je favoriete producten tegen de beste prijzen kan vinden.

Als je niet zeker bent wat je wil kopen, maar gewoon op zoek bent naar een goede deal, dan zit je met het fenomeen van door de bomen het bos niet meer zien. Er zijn zodanig veel deals in elke categorie dat het een reuzenwerk is om alles te bekijken. Daarom hebben wij als redactie van TechRadar Benelux een top 10 Black Friday deals gemaakt.

Hiervoor hebben we rekening gehouden met verschillende eigenschappen niet alleen onze persoonlijke voorkeuren. We hebben gekeken naar de kwaliteit van het product zelf, de korting die wordt gegeven en we hebben de retailer gekozen die het product tegen de laagste prijs aanbiedt.

Top 10 Black Friday deals van 2019

Apple iPhone XR 128GB voor €628,26 i.p.v. €849 De iPhone XR is nog steeds een van onze favoriete iPhones aller tijden. De budgetoptie van Apple is nu nog goedkoper en blijft een enorm keuze als je op zoek bent naar een iPhone. Qua camera's loopt hij wat achter, maar qua pure prestaties doet hij het fantastisch.Deal bekijken

Fitbit Charge 3 voor €89 i.p.v. €149 Deze hybride fitnesstracker/smartwatch van Fitbit krijgt een ongezien hoge korting. De Fitbit Charge 3 geeft je de bekende fitnessfuncties van Fitbit en verwerkt daarin enkele smartwatch-elementen. Bovendien is hij waterbestendig zodat je hem makkelijk kan om houden tijdens het zwemmen.Deal bekijken

Google Nest Mini voor €33 i.p.v. €59 We raden de Google Nest Mini altijd aan wanneer je bekend wil raken met de mogelijkheden van een smart speaker. Dit komt voornamelijk door zijn lage prijs die nu nog lager is geworden. Wees er snel bij want de voorraad is beperkt.Deal bekijken

Amazon Echo Dot voor €24,99 i.p.v. €59,99 De goedkope smart speaker van Amazon is zonet nog goedkoper geworden! Hij is vergelijkbaar met de Google Nest Mini, alleen krijg je hier niet Google Assistant bij om je te bedienen, maar Amazon's Alexa.Deal bekijken

Motorola Moto E6 Plus voor €99 i.p.v. €155 (UITVERKOCHT) De Motorola Moto E6 Plus is zonder korting al een sterk geprijsde budget smartphone die in september gelanceerd is en met deze deal overstijgt hij makkelijk de prijs-kwaliteitverhouding van de concurrentie. Verwacht weliswaar geen snelheidswonderen, maar voor dit geld vind je geen betere smartphone.Deal bekijken

Sony h.ear WH-H900N voor €155 i.p.v. €299 De Sony h.ear WH-H900N kan je omschrijven als de tweede beste hoofdtelefoon van Sony na de WH-1000XM3. Je krijgt Hi-Res Audio, NFC, fantastische noise-cancelling en natuurlijk een geweldige batterijduur. Als de WH-1000XM3 te duur voor je is, dan is dit een perfect alternatief.Deal bekijken

Sonos One voor €169 i.p.v. €219 Bijna iedereen is overtuigd van het geluid van de Sonos One. Daarnaast is hij compatibel met zowel Alexa als Google Assistant, zodat je hem kan gebruiken om je smart home-apparaten aan te sturen.Deal bekijken

Lenovo C330 voor €204,95 i.p.v. €289 De prijs van deze Lenovo C330 is een van de meest compacte 2-in-1 Chromebooks. Het display van 11,6 inch kan te klein zijn voor sommigen, maar qua prestaties zit hij op hetzelfde niveau als de concurrentie. Binnenin vind je namelijk een MediaTek 8173C processor, 4GB RAM en 32GB interne opslag.Deal bekijken