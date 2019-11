Scoor 70% korting op een van de beste VPN-diensten!

Black Friday is nog maar enkele dagen verwijderd, maar her en der zien we al de ene geweldige aanbieding na de andere opduiken. Laat je niet verblinden door al deze prachtige deals, want in het heetst van de strijd vergeten shoppers wel eens aan hun veiligheid te denken en zetten ze hun persoonlijke data zelf in de uitverkoop.

Hou altijd in gedachte dat er ook cybercriminelen op het internet zijn die de komende dagen niet op zoek zijn naar een nieuwe smartphone of televisie, maar naar jouw persoonlijke gegevens. Geef hen niet de kans die te bemachtigen.

Start je Black Friday dit jaar met een deal die al je andere koopjes beschermt: de NordVPN special.

90 dagen gratis

NordVPN geeft standaard een korting tot 70% wanneer je een abonnement voor drie jaar neemt. Dat kost je dan €144,33. Ter ere van Black Friday gaan ze nog een stapje verder. Bovenop deze bestaande korting geeft NordVPN je drie maanden gratis! Dat betekent dus 90 dagen lang gratis volle bescherming en privacy. Ideaal om in de koude wintermaanden van je favoriete Netflix-shows te genieten!

Opgepast: deze deal is wel enkel beschikbaar voor het 3-jarig abonnement. Hou dus in gedachten dat je na die drie maanden zal gevraagd worden om het bedrag van €144,33 te betalen. Deze deal biedt geen mogelijkheid tot het betalen van een maandelijks abonnement. NordVPN biedt wel voor alle abonnementen een garantie dat indien je niet overtuigd bent, je binnen 30 dagen het abonnement kan opzeggen en je geld volledig terugkrijgt. Je hebt dus uitgebreid de tijd om een oordeel te vellen zonder je over geld zorgen te hoeven maken.

Waarom NordVPN?

NordVPN is een betrouwbare en gevestigde naam als het gaat om cybersecurity. Jouw data wordt beveiligd via de allernieuwste encryptie en omgeleid via de beveiligde NordVPN-servers, zodat je gerust kan zijn dat je online veiligheid en privacy gegarandeerd zijn. Maar dat is lang niet alles. NordVPN omzeilt regionale blokkeringen voor Netflix en andere streamingdiensten. Zo kan je de nieuwste afleveringen van je favoriete serie al thuis in je woonkamer brengen nog voor ze officieel in België gelanceerd worden!

Met gespecialiseerde P2P-netwerken en dubbele VPN-servers, hoge snelheden, geïntegreerde TOR-functionaliteiten, adblocken via CyberSec, en meer dan 5000 servers om uit te kiezen, heeft zelfs een basispakket van NordVPN heel wat te bieden. De Black Friday-special is slechts een kers op de taart.

Als je tijdens Black Friday op zoek bent naar privacy en veiligheid, dan is deze deal iets voor jou. NordVPN biedt altijd al veel voor weinig geld, en geeft nu nog net een tikkeltje meer. En tijdens Black Friday geldt: hoe meer, hoe beter!