Black Friday Nintendo Switch deals 2019: de eerste aanbiedingen zijn er!

De Black Friday Nintendo Switch deals komen alsmaar dichterbij. Hier vind je alle nodige info om de beste deal te pakken te krijgen. We vatten hier alle beschikbare deals en bundels samen, voor zowel de oude vertrouwde Nintendo Switch als de gloednieuwe Nintendo Switch Lite.

Deals voor de Nintendo Switch zullen er ongetwijfeld zijn. Tijdens Amazon Prime Day was de console zelfs het meest gezochte item in de VS. Zoals bij de PS4 en Xbox One gaan we hier een heleboel verschillende bundels zien opduiken. Met de introductie van de Nintendo Switch Lite wordt die keuze bovendien nog uitgebreider.

Niet alleen de consoles en de games zullen genieten van kortingen, maar ook de accessoires. Denk bijvoorbeeld aan een setje Joy-Cons, reiscases, geheugenkaarten en meer. Ook die accessoires zullen waarschijnlijk opduiken in verschillende bundels.

Of je nu op zoek bent naar de beste deal voor een losse console, losse games, bundels of accessoires, hier ben je aan het juiste adres. Aarzel ook niet om deze pagina toe te voegen aan je bladwijzers zodat je snel de beste deals kan vinden eens Black Friday begint.

(Image credit: Wachiwit / Shutterstock.com)

Beste Black Friday Nintendo Switch deals 2019

Nintendo Switch Lite voor €198 i.p.v. €229 De gloednieuwe Nintendo Switch Lite kan je nu voor minder dan 200 euro in handen krijgen. Als je geen behoefte hebt op Switch-games op je tv te spelen, dan is dit de ideale console voor jou. Zijn batterijduur is bovendien beter dan die van de gewone variant.Deal bekijken

Just Dance 2020 voor €34,99 i.p.v. €49,99 De iconische dansgame was weer toe aan een jaarlijkse update en amper een maand na de lanceringsdatum is er al een korting van 10 euro verschenen!Deal bekijken

Black Friday Nintendo Switch bundels: vooruitzichten

Details over deals zijn er nog niet, maar op basis van de vorige jaren kunnen we alvast paar goede gokjes wagen.

Wat betreft kortingen op losse consoles, gaan we waarschijnlijk teleurgesteld worden. De Nintendo Switch verkoopt (zelfs na twee jaar) nog steeds fantastisch en het is niet naar de gewoonte van Nintendo om kortingen te geven tijdens Black Friday.

Die gewoonte zien we bovendien ook terug in de losse titels van Nintendo (Mario, Pokémon, Super Smash Bros., The Legend of Zelda...). De kans dat die games in de aanbieding zullen staan, is eveneens relatief klein. Voordelige bundels met een of meerdere Nintendo-game(s) en een Switch-console zullen er hoogstwaarschijnlijk wel zijn.

Kortingen op losse games zullen we vooral zien bij derde partijen. De re-makes van Crash Bandicoot en Spyro of Monster Hunter Generations Ultimate hebben bijvoorbeeld veel meer kans om van een korting te genieten.

De goede deals zullen misschien schaars zijn, maar we doen alleszins ons uiterste best om de neusjes van de zalm te zoeken voor jou.

(Image credit: Nintendo)

Het laatste makkelijke jaar voor de Nintendo Switch

De Switch wordt dan wel voornamelijk gepromoot als een console voor heel het gezin, maar de sterke line-up van Nintendo-games heeft ervoor gezorgd dat hij een must-have is voor veel gamers.

De PS4 en Xbox One gaan beide heel wat langer mee dan de Switch en aan het einde van 2020 worden hun opvolgers verwacht. In dat opzicht kan dit jaar het laatste "makkelijke jaar" worden voor de Switch.

Wat betreft de prijzen voor de PS4 en Xbox One, verwachten we dat hun prijzen een enorme duik gaan nemen. Het zou ons niet verbazen als de Xbox One S en PS4 Slim bundels onder de 200 euro belanden. De meeste consolegamers bezitten immers al een variant van deze consoles.

De Nintendo Switch heeft het voorbije jaar heel wat extra populariteit gekregen door enkele toevoegingen aan de gamecollectie en die trend gaat volgend jaar verdergezet worden. Ook de Pokémon-fans krijgen 15 november pas hun eerste volledige nieuwe traditionele RPG-game voor de Nintendo Switch. Volgend jaar staan nog enkele populaire titels op de planning zoals de nieuwe Animal Crossing.

(Image credit: Nintendo)

Hoe zit het met deals voor de Nintendo Switch Lite?

De basisprijs voor de Nintendo Switch Lite zit momenteel al relatief laag met 199 euro. Dat in combinatie met het feit dat het een nieuwe console is, maakt de kans klein dat hij in de aanbieding zal staan.

In het beste geval vind je een bundel met één gratis game, maar dat is al erg optimistisch.