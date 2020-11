Coolblue Black Friday deals 2020: beste aanbiedingen op een rij

Coolblue is nu al gestart met haar Black Friday 2020 aanbiedingen! Hoewel de datum voor deze kortingsperiode officieel start op vrijdag 27 november, starten de meeste retailers al enkele dagen van tevoren met toffe deals, waaronder dus Coolblue.

Coolblue is een inmiddels vrij bekende webshop specialiseert zich in consumentenelektronica. Naast een uitstekende klantenservice mag je ook rekenen op snelle levertijden, en hier en daar de nodige deals.

Aangezien Coolblue nogal veel producten in de etalage heeft staan, helpen wij jou via om het kaf van het koren te scheiden in dit overzichtsartikel.

Beste Coolblue Black Friday deals overzicht

Hieronder vind je een overzicht van mooie Coolblue Black Friday deals die wij voor jou hebben uitgezocht. Het kan zijn dat naarmate de tijd vordert er producten uitverkocht zullen raken. We updaten deze lijst meermaals, zodat jij het meest accurate overzicht mogelijk krijgt.

Belangrijk: Coolblue Nederland en Coolblue België hebben gescheiden webwinkels. Let goed of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL, en voor Belgen is dit BE.

HP Slim S01-pF1001nd voor €469,- i.p.v. €599,- (NL) Deze desktop PC is niet alleen multifunctioneel voor alledaagse taken, maar ook nog eens vrij compact. Daardoor is hij zelfs in de kleinste kamers nog goed weg te stoppen.Deal bekijken

HP Slim S01-pF1001nd voor €469,- i.p.v. €599,- (BE) Deze desktop PC is niet alleen multifunctioneel voor alledaagse taken, maar ook nog eens vrij compact. Daardoor is hij zelfs in de kleinste kamers nog goed weg te stoppen.Deal bekijken

Acer Nitro N50-610 I9422-JK voor €899,- i.p.v. €1.049,- (NL) Deze uitvoering van de Acer Nitro N50 is de ideale gaming PC voor iedereen die voor een scherpe prijs al zijn of haar favoriete spellen in een mooie grafische stand wil spelen. Dat komt voornamelijk door de sterke NVIDIA GeForce RTX 2060 videokaart die erin zit.Deal bekijken

Acer Nitro N50-610 I9422-JK voor €899,- i.p.v. €1.049,- (BE) Deze uitvoering van de Acer Nitro N50 is de ideale gaming PC voor iedereen die voor een scherpe prijs al zijn of haar favoriete spellen in een mooie grafische stand wil spelen. Dat komt voornamelijk door de sterke NVIDIA GeForce RTX 2060 videokaart die erin zit.Deal bekijken

MSI MEG Infinite X 10SE-663MYS voor €2.699,- i.p.v. €3.499,- (NL) Ben je niet zo van de compromissen sluiten? Dan is deze MSI MEG Infinite X-uitvoering écht iets voor jou. Verwacht een klasbak die jou nog in lengte der dagen bij kan staan, mede door de nieuwe i9-chip en 2TB aan opslag.Deal bekijken

MSI MEG Infinite X 10SE-663MYS voor €2.699,- i.p.v. €3.499,- (BE) Ben je niet zo van de compromissen sluiten? Dan is deze MSI MEG Infinite X-uitvoering écht iets voor jou. Verwacht een klasbak die jou nog in lengte der dagen bij kan staan, mede door de nieuwe i9-chip en 2TB aan opslag.Deal bekijken

Elgato Game Capture HD60 S voor €129,99 i.p.v. €183,95 (NL) Heb je altijd al graag jouw spelopnames op willen slaan in hoge kwaliteit? Schaf dan nu de Elgato Game Capture HD60 S aan voor een zeer scherpe prijs bij Coolblue.

Deal bekijken

Elgato Game Capture HD60 S voor €129,99 i.p.v. €183,95 (BE) Heb je altijd al graag jouw spelopnames op willen slaan in hoge kwaliteit? Schaf dan nu de Elgato Game Capture HD60 S aan voor een zeer scherpe prijs bij Coolblue.Deal bekijken

Beats Solo Pro voor €199,- i.p.v. €259,- (NL) Met de Beats Solo Pro haal je een on ear koptelefoon die omgevingsgeluid dempt in huis. Hierdoor hoef je op een rumoerig kantoor of in een drukke treincoupé de muziek niet harder te zetten. Deal bekijken

Beats Solo Pro voor €199,- i.p.v. €259,- (BE) Met de Beats Solo Pro haal je een on ear koptelefoon die omgevingsgeluid dempt in huis. Hierdoor hoef je op een rumoerig kantoor of in een drukke treincoupé de muziek niet harder te zetten. Deal bekijken

Sony WH-1000XM3 voor €199,- i.p.v. €259,- (NL) Met de Sony WH-1000XM3 draadloze koptelefoon geniet je 38 uur van een helder en gedetailleerd geluid. Via bluetooth verbind je het ontwerp met je smartphone of tablet. Deal bekijken

Sony WH-1000XM3 voor €199,- i.p.v. €259,- (BE) Met de Sony WH-1000XM3 draadloze koptelefoon geniet je 38 uur van een helder en gedetailleerd geluid. Via bluetooth verbind je het ontwerp met je smartphone of tablet. Deal bekijken

Sony WH-XB900N voor €139,- i.p.v. €163,- (NL) Geniet van een flinke portie bas met deze noise-cancelling koptelefoon van Sony. Ook prettig: de headset gaat tot we 30 uur mee op één lading en met noise-cancelling ingeschakeld.Deal bekijken

Sony WH-XB900N voor €139,- i.p.v. €163,- (BE) Geniet van een flinke portie bas met deze noise-cancelling koptelefoon van Sony. Ook prettig: de headset gaat tot we 30 uur mee op één lading en met noise-cancelling ingeschakeld.Deal bekijken

Marshall Major 3 Bluetooth voor €85,- i.p.v. €115,99 (NL) Geniet in stijl van je muziek dankzij de Marshall Major 3 Bluetooth headset. Met een accuduur van 30 uur overleeft de headset makkelijk een weekendje weg op één lading.Deal bekijken

Marshall Major 3 Bluetooth voor €85,- i.p.v. €115,99 (BE) Geniet in stijl van je muziek dankzij de Marshall Major 3 Bluetooth headset. Met een accuduur van 30 uur overleeft de headset makkelijk een weekendje weg op één lading.

Bose Headphones 700 voor €299,- i.p.v. €339,- (NL) De Bose Noise Cancelling Headphones 700 is iets voor jou wanneer je waarde hecht aan een hoge geluidskwaliteit en krachtige noise cancelling. Dankzij de actieve noise cancelling dempt deze draadloze koptelefoon omgevingsgeluiden. Je kunt maar liefst 11 verschillende niveaus instellen.Deal bekijken

Bose Headphones 700 voor €299,- i.p.v. €339,- (BE) De Bose Noise Cancelling Headphones 700 is iets voor jou wanneer je waarde hecht aan een hoge geluidskwaliteit en krachtige noise cancelling. Dankzij de actieve noise cancelling dempt deze draadloze koptelefoon omgevingsgeluiden. Je kunt maar liefst 11 verschillende niveaus instellen.Deal bekijken

MacBook Air (2020) 8/256GB 1,1GHz voor €999,- i.p.v. €1249,- (BE) De eerste MacBook Air-versie van 2020 tik je nu extra voordelig op de kop bij Coolblue. Geniet van sterke prestaties, verpakt in een ultradun en ultralicht design.

Acer Chromebook 314 CB314-1HT-C1MK voor €249,- i.p.v. €399,- (BE) Met de 14 inch Acer Chromebook 314 schrijf je verslagen in Google Docs en kijk je films op Netflix. Op het touchscreen swipe je met je vingers door bestanden en foto's heen, en dat allemaal voor een uiterst zacht prijsje. Deal bekijken

MSi GS66 10SF-417NL voor €1.999,- i.p.v. €2.399,- (NL) De MSi GS66 is een zeer krachtige high-end laptop met een ultra vloeiend 144Hz display. Geniet van games in de hoogste resolutie dankzij de NVIDIA GeForce RTX 2070 Super Max-Q videokaart.Deal bekijken

Lenovo IdeaPad 3 15IML05 81WB00H3MB voor €749,- i.p.v. €829,- (BE) Speel de nieuwste games op de ultra instellingen met de MSI GS66 10SF-417NL. De NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q videokaart is ontzettend krachtig, en het 240Hz display is een genot om naar te kijken.Deal bekijken

Samsung Galaxy A51 voor €239,- i.p.v. €289,- (NL) De Samsung Galaxy A51 is de opvolger van de succesvolle Galaxy A50. Op alle vlakken is de A51 weer net dat stukje beter, waardoor hij zich met recht een prima middenklasser mag noemen.Deal bekijken

Samsung Galaxy A51 voor €239,- i.p.v. €289,- (BE) De Samsung Galaxy A51 is de opvolger van de succesvolle Galaxy A50. Op alle vlakken is de A51 weer net dat stukje beter, waardoor hij zich met recht een prima middenklasser mag noemen.Deal bekijken

Samsung Galaxy A41 voor €199,- i.p.v. €249,- (BE) De Galaxy A41 is het levende bewijs dat een goedkope, compacte smartphone ook bijzonder goed kan zijn. Met zijn degelijke allround-prestaties kun je nog jaren vooruit met de A41.Deal bekijken

Samsung LC49RG90SSUXEN voor €999,- i.p.v. €1.299,- (NL) Deze ultrabrede 49 inch Quad HD-monitor is er eentje om in te lijsten. Niet alleen kun je er veel tabbladen tegelijkertijd op kwijt om op te werken, ook is het dankzij zijn 120Hz display en FreeSync 2 ondersteuning een ultieme gaming monitor.Deal bekijken

Samsung LC49RG90SSUXEN voor €999,- i.p.v. €1.299,- (BE) Deze ultrabrede 49 inch Quad HD-monitor is er eentje om in te lijsten. Niet alleen kun je er veel tabbladen tegelijkertijd op kwijt om op te werken, ook is het dankzij zijn 120Hz display en FreeSync 2 ondersteuning een ultieme gaming monitor.Deal bekijken

MSi Optix G241 voor €179,- i.p.v. €249,- (NL) De MSi Optix G241 is een sterke en betaalbare gaming monitor. Er is vrijwel geen sprake van input lag (1ms) en dankzij 144Hz ondersteuning zien beelden er zeer vloeiend uit.Deal bekijken

MSi Optix G241 voor €179,- i.p.v. €249,- (BE) De MSi Optix G241 is een sterke en betaalbare gaming monitor. Er is vrijwel geen sprake van input lag (1ms) en dankzij 144Hz ondersteuning zien beelden er zeer vloeiend uit.Deal bekijken

ASUS ROG Strix XG32VQR voor €429,- i.p.v. €569,- (NL) Deze 32 inch curved QHD-monitor van Asus ROG is geschikt voor alle games die je je maar kunt bedenken. Niet alleen ziet alles er adembenemend strak en scherp uit, ook lopen beelden vlekkeloos over door de 144Hz ververssnelheid.Deal bekijken

ASUS ROG Strix XG32VQR voor €429,- i.p.v. €569,- (BE) Deze 32 inch curved QHD-monitor van Asus ROG is geschikt voor alle games die je je maar kunt bedenken. Niet alleen ziet alles er adembenemend strak en scherp uit, ook lopen beelden vlekkeloos over door de 144Hz ververssnelheid.Deal bekijken

LG 27GL850 UltraGear voor €399,- i.p.v. €469,- (NL) De LG 27GL850 UltraGear is een 27 inch gaming monitor waarmee je geniet van een vloeiende gameplay. Deze UltraGear monitor is namelijk voorzien van FreeSync én is G-Sync compatible.

Deal bekijken

LG 27GL850 UltraGear voor €399,- i.p.v. €469,- (BE) De LG 27GL850 UltraGear is een 27 inch gaming monitor waarmee je geniet van een vloeiende gameplay. Deze UltraGear monitor is namelijk voorzien van FreeSync én is G-Sync compatible.Deal bekijken

SteelSeries Sensei 310 voor €47,99 i.p.v. €73,99 (NL) Of je nu links- of rechtshandig bent, de SteelSeries Sensei 310 Zwart is geschikt voor alle shooter spelers. Het instelbare dpi laat je nauwkeurig richten of snel bewegen op het slagveld. Deal bekijken

SteelSeries Sensei 310 voor €47,99 i.p.v. €73,99 (BE) Of je nu links- of rechtshandig bent, de SteelSeries Sensei 310 Zwart is geschikt voor alle shooter spelers. Het instelbare dpi laat je nauwkeurig richten of snel bewegen op het slagveld.Deal bekijken

LG DSN11RG voor €799,- i.p.v. €1.199,- (NL) Met de LG DSN11RG geniet je van een realistisch geluid bij je televisie. De set bestaat uit een soundbar, subwoofer en 2 achter speakers, wat uiteindelijk een 5.1 surround sound creëert.Deal bekijken

LG DSN11RG voor €799,- i.p.v. €1.199,- (BE) Met de LG DSN11RG geniet je van een realistisch geluid bij je televisie. De set bestaat uit een soundbar, subwoofer en 2 achter speakers, wat uiteindelijk een 5.1 surround sound creëert.Deal bekijken

LG DSN9YG voor €599,- i.p.v. €899,- (NL) Met de LG DSN9YG luister je naar een gedetailleerd geluid bij je televisie. De set bestaat uit een soundbar en subwoofer. Zo creëer je een 3.1 opstelling. Deal bekijken

LG DSN9YG voor €599,- i.p.v. €899,- (BE) Met de LG DSN9YG luister je naar een gedetailleerd geluid bij je televisie. De set bestaat uit een soundbar en subwoofer. Zo creëer je een 3.1 opstelling. Deal bekijken

Samsung HW-Q950T/XN voor €999,- i.p.v. €1.499,- (NL) Met de Samsung HW-Q950T/XN maak je van jouw televisie een thuisbioscoop. De set bestaat uit een soundbar, subwoofer en achterspeakers. Zo creëer je een 9.1.4 surround opstelling waardoor het geluid van alle kanten komt.Deal bekijken

Samsung HW-Q950T/XN voor €999,- i.p.v. €1.499,- (BE) Met de Samsung HW-Q950T/XN maak je van jouw televisie een thuisbioscoop. De set bestaat uit een soundbar, subwoofer en achterspeakers. Zo creëer je een 9.1.4 surround opstelling waardoor het geluid van alle kanten komt.Deal bekijken

LG XBOOM GO PL5 Blauw voor €79,- i.p.v. €139,99 (NL) Met de LG XBOOM GO PL5 geniet je waar je ook gaat van je favoriete muziek. Dankzij het waterbestendige ontwerp neem je de bluetooth speaker gerust de hele dag mee naar buiten, mede ook dankzij de 15 uur batterijduur.Deal bekijken

LG XBOOM GO PL5 Blauw voor €79,- i.p.v. €139,99 (BE) Met de LG XBOOM GO PL5 geniet je waar je ook gaat van je favoriete muziek. Dankzij het waterbestendige ontwerp neem je de bluetooth speaker gerust de hele dag mee naar buiten, mede ook dankzij de 15 uur batterijduur.Deal bekijken

Sony OLED KD-65A8 (2020) voor €1.999,- i.p.v. €2.699,- (NL) Met de Sony OLED KD-65A8 bekijk je films en series met een levensechte beeldweergave. Dankzij het 65 inch OLED scherm zie je een beeld met echte zwartwaarden en een realistische kleurweergave. De X1 Ultimate processor van Sony zorgt dat kleuren het best tot hun recht komen. Deal bekijken

Sony OLED KD-65A8 (2020) voor €1.999,- i.p.v. €2.699,- (BE) Met de Sony OLED KD-65A8 bekijk je films en series met een levensechte beeldweergave. Dankzij het 65 inch OLED scherm zie je een beeld met echte zwartwaarden en een realistische kleurweergave. De X1 Ultimate processor van Sony zorgt dat kleuren het best tot hun recht komen. Deal bekijken

Sony KD-55XH9005 voor €899,- i.p.v. €1.099,- (NL) Met de Sony KD-55XH9005 geniet je van een levensechte beeldweergave. Deze 4K tv heeft een beeldverversing van 100 hertz. Zo mis je geen moment van snelle bewegingen. Denk hierbij aan een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld.Deal bekijken

Sony KD-55XH9005 voor €899,- i.p.v. €1.099,- (BE) Met de Sony KD-55XH9005 geniet je van een levensechte beeldweergave. Deze 4K tv heeft een beeldverversing van 100 hertz. Zo mis je geen moment van snelle bewegingen. Denk hierbij aan een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld.Deal bekijken

Samsung QLED Frame 50LS03T (2020) voor €1.099,- i.p.v. €1.249,- (NL) Deze televisie van Samsung kent niet alleen een uitermate scherp en helder beeld, maar werkt in stand-by modus tevens als kunstwerk. Zo hangt er nooit een zwart scherm in je kamer.Deal bekijken

Samsung QLED Frame 50LS03T (2020) voor €1.099,- i.p.v. €1.249,- (BE) Deze televisie van Samsung kent niet alleen een uitermate scherp en helder beeld, maar werkt in stand-by modus tevens als kunstwerk. Zo hangt er nooit een zwart scherm in je kamer.Deal bekijken

Philips 55OLED854 voor €1.299,- i.p.v. €1.749 (NL) Met de Philips 55OLED854 kijk je naar haarscherpe beelden en levensechte kleuren. Het OLED-scherm is een genot om naar te kijken, en de ingebouwde P5-processor verbetert de beeldkwaliteit van elke bron.

Deal bekijken

Philips 55OLED854 voor €1.299,- i.p.v. €1.749 (BE) Met de Philips 55OLED854 kijk je naar haarscherpe beelden en levensechte kleuren. Het OLED-scherm is een genot om naar te kijken, en de ingebouwde P5-processor verbetert de beeldkwaliteit van elke bron.Deal bekijken

LG OLED55GX6LA voor €1.699,- i.p.v. €2.199,- (NL) Deze ultradunne televisie (2 centimeter) hangt als een schilderij aan je muur. Het prachtige OLED-display geeft beelden mooi weer, en de ingebouwde processor gebruikt kunstmatige intelligentie om beelden nog mooier en scherper te maken.

Deal bekijken

LG OLED55GX6LA voor €1.799,- i.p.v. €2.199,- (BE) Deze ultradunne televisie (2 centimeter) hangt als een schilderij aan je muur. Het prachtige OLED-display geeft beelden mooi weer, en de ingebouwde processor gebruikt kunstmatige intelligentie om beelden nog mooier en scherper te maken.Deal bekijken

Samsung UHD 43TU8000 voor €549,- i.p.v. €599,- (NL) Deze Samsung-televisie biedt een uiterst scherpe prijs-kwaliteitsverhouding. Verwacht scherpe beelden dankzij de 4K-resolutie, en voor de gamers is er ook een speciale gamemodus om input lag mee te verminderen.Deal bekijken