Coolblue Black Friday deals 2019: de beste deals van vandaag

De week van Black Friday 2019 is van start gegaan. Hoewel de datum voor deze kortingsperiode officieel start op vrijdag 29 november, starten de meeste retailers al enkele dagen van tevoren met toffe deals.

Een van de grote retailers die vrolijk meegaat in alle Black Friday heisa is Coolblue. Deze webshop specialiseert zich in consumentenelektronica. Vanaf 25 november tot en met 2 december vind je mooie deals terug in de webshop van Coolblue. Dat de aanbiedingsacties lopen tot 2 december is niet heel vreemd; op maandag 2 december is het namelijk Cyber Monday, een andere dag die in het teken staat van veel kortingsacties.

Aangezien Coolblue nogal veel producten in de etalage heeft staan, helpen wij jou via om het kaf van het koren te scheiden in dit overzichtsartikel.

Beste Coolblue Black Friday deals Nederland

Samsung Galaxy A50 voor €249,- i.p.v. €349,- De meest populaire midranger in Europa is tijdens Black Friday 2019 voor een zeer scherpe prijs in huis gehaald. De Galaxy A50 is zo populair dat Samsung vanaf heden zelfs maandelijkse beveiligingsupdates eruit stuurt voor deze telefoon.Deal bekijken

Sony KD-65XG9505 voor €1.499,- i.p.v. €3.000,- Op zoek naar een ultragrote televisie met een haarscherp beeld? Dan is de Sony KD-65XG9505 een uitermate interessante optie. Naast een 4K-resolutie ondersteunt de tv ook HDR, wat voor extra rijke contrasten moet zorgen.Deal bekijken

iPhone XR 256GB RED voor €799,- i.p.v. €999,- Deze speciale editie van de iPhone XR is nu voor een ontzettend scherpe prijs op te halen in de webshop van Coolblue. Met 256GB aan boord hoef je je absoluut geen zorgen te maken over een gebrek aan ruimte.Deal bekijken

Samsung Galaxy Tab S6 128GB WiFi voor €619,- i.p.v. €699,- Deze relatief nieuwe tablet van Samsung is nu al voor enkele tientjes minder te koop in de webshop van Coolblue. Dankzij het haarscherpe scherm en sterke processor is de tablet zeer toekomstbestendig.Deal bekijken

AEG L8FB86ES voor €599,- i.p.v. €949,- Ook voor een uitstekende wasmachine hoef je niet meer de deur uit; Coolblue biedt de AEG L8FB86ES aan voor enkele honderden euro's onder de vraagprijs. Daardoor is het niet alleen een duurzame koop, maar ook nog eens een scherp geprijsde aankoop.

Samsung LC34H890WJUXEN voor €448,99 i.p.v. €599,- Een ultrawide monitor is het perfecte alternatief voor twee monitoren langs elkaar. De Samsung LC34H890WJUXEN is hier een mooi voorbeeld van. Hij is tevens op meerdere manieren verstelbaar en beschikt over FreeSync, wat haperende beelden tijdens het gamen voorkomt.Deal bekijken

Sony WH-1000XM3 voor €249,- i.p.v. €379,- Deze noise-cancelling hoofdtelefoon van Sony behoort nog altijd tot de crème de la crème in zijn productsegment. Zeker nu je het apparaat voor enkele tientjes minder kunt kopen, is de Sony WH-1000XM3 een slimme aankoop.

MacBook Pro 15'' Touch Bar (2018) MR952N/A voor €3.299 i.p.v. €3.749,- Deze 1TB-versie van de MacBook Pro (2018) is een bijzonder slimme keuze als je niet van plan bent om binnen enkele jaren weer een nieuwe laptop aan te schaffen. Verder is hij voorzien van een 9e generatie Intel Core i9, waardoor je aan prestaties geen gebrek zult hebben.Deal bekijken

Samsung QE75Q60R - QLED voor €1.899,- i.p.v. €2.999,- Op zoek naar een bijzonder grote televisie die haarscherpe beelden toont? De Samsung QE75Q60R kan het. Er is tevens een speciale Ambient Mode aanwezig, waardoor je kunst, foto's of informatie op het scherm kunt laten weergeven, mocht je geen tv kijken.Deal bekijken

Surface Book 2 - 15" i7 16GB-512GB voor €2.519,- i.p.v. €3.299,- Voor alle grafisch professionals en gamers is de Surface Book 2 een prachtapparaat. Daarnaast is het scherm los te koppelen, waardoor je de keuze hebt om de Surface Book 2 te gebruiken als laptop of tablet.

HP 15-DW0954ND voor €459,- i.p.v. €579,- Een vrijwel randloze laptop met ontspiegeld scherm én meer dan prima specificaties voor een werklaptop. Ook het bekijken van Full HD films werkt prima op dit apparaat. Deal bekijken

Apple Watch 4 40mm Nike+ voor €359,- i.p.v. €399,- Deze slimme smartwatch van Apple is niet meer de nieuwste op de markt, maar wel nog altijd een van de beste. In samenwerking met Nike heeft het deze speciale editie op de markt gebracht. Mede dankzij het speciale ontwerp onderscheid je je met dit horloge van de rest.Deal bekijken

Samsung Harman Kardon HW-Q60R voor €299 i.p.v. €549 (NL) Deze uiterst strakke Samsung Harman Kardon soundbarset is niet alleen een mooi meubelstuk, maar geeft je ook nog eens een diepe bas en een realistisch, rijk geluid. Deal bekijken

Xiaomi Mi 9T 128GB voor €329,- i.p.v. €379,- De Xiaomi Mi 9T behoort tot een van de meest complete midrangers op de markt. In combinatie met een prima Snapdragon 730, 6GB RAM, drie camera's aan de achterzijde, en een uitstekende batterijduur moet je haast wel van de Mi 9T houden.Deal bekijken

Harman Kardon Citation ONE Duo Pack voor €299,- i.p.v. €399,- Dankzij dit duopakket bespaar je al snel tientallen euro's, én beschik je over een ruimer klinkend geluid. De Harman Kardons beschikken over een ingebouwde Google Assistant-ondersteuning, waardoor je de speakers makkelijk en snel spraakopdrachten kunt laten uitvoeren.Deal bekijken

Logitech G29 Driving Force voor €169,- i.p.v. €399,- Dit geavanceerde racestuur van Logitech is gemaakt in samenwerking met Sony, waardoor het product uitstekend werkt op zowel de PS3 als de PS4. Deal bekijken

Motorola Moto G7 Plus voor €229,- i.p.v. €279,- De Moto G7 Plus is de meest premium versie van de vier Moto G7-telefoons die dit jaar zijn uitgebracht. De camera-opzet aan de achterzijde beschikt over uitstekende beeldstabilisatie, de processor is lekker rap, en dankzij Motorola Turbopower is de G7 Plus binnen een mum van tijd opgeladen.Deal bekijken

Sony Alpha A7 + 28-70mm OSS voor €749,- i.p.v. €899,- Op zoek naar een systeemcamera met full frame sensor? Dan is de Sony Alpha A7 een zeer interessante optie. Deze professionele camera is al een tijdje uit, maar nog altijd steengoed. Zeker nu hij voor heel wat minder dan de adviesprijs te koop is.Deal bekijken

Samsung Galaxy Watch Active voor €169,- i.p.v. €249,- De Samsung Galaxy Watch Active is de sportieve versie van de Galaxy Watch. Het kleine ontwerp, lichte materialen en nauwkeurige tracking zorgen ervoor dat je een gezonde levensstijl kunt nastreven.Deal bekijken

LG SL8YG voor €449,- i.p.v. €699,- Een slimme soundbar inclusief subwoofer kopen? De LG SL10YG heeft het allemaal. Dankzij het LG multiroom systeem stream je muziek door heel je huis. Dolby Atmos laat het geluid extra rijkelijk klinken.

De beste Coolblue Black Friday deals in België

De aanbiedingen voor de Belgische tak van Coolblue verschillen hier en daar een beetje. Het kan dus zijn dat aanbiedingen die in Nederland wel gelden, niet voor dezelfde actieprijs te koop is voor consumenten die in België wonen. De deals voor de Belgische markt worden hieronder aangevuld.

Huawei Mate 20 Pro voor €444,- i.p.v. €599,- Het laatste 2018 vlaggenschip van Huawei is nog altijd een uitstekende telefoon. Mede dankzij de geavanceerde camera-opzet, het haarscherpe display, én de uitstekende batterijduur kun je jaren vooruit met deze high-end telefoon.Deal bekijken

HP Omen 17-cb0023nb Azerty voor €1.699,- i.p.v. €1.999,- Deze gaming laptop van HP beschikt over een ververssnelheid van maar liefst 144Hz, waardoor beelden ontzettend vloeiend worden weergegeven. Daarnaast zijn er bijzonder sterke specificaties onder de motorkap verstopt, waardoor je games in topkwaliteit kunt afspelen.Deal bekijken

HP Pavilion 15-cw1017nb Azerty voor €499,- i.p.v. €599,- Een mooie lichtgewicht laptop met verlicht toetsenbord. Deze HP beschikt over meer dan prima specificaties voor een werklaptop. Ook het bewerken van foto's in Adobe Photoshop is dankzij de Ryzen 5 processor geen probleem. Deal bekijken

Fitbit Versa Special Edition Lavender voor €149,- i.p.v. €199,- Deze bijzonder elegante uitvoering van de Fitbit Versa is nu zeer scherp geprijsd. De Versa heeft onder meer een geïntegreerde hartslagsensor, is waterdicht, stelt je in staat om muziek lokaal op te slaan en af te spelen, én houdt het doorgaans vier dagen vol op één cyclus.Deal bekijken

Haier HW80-B14636 voor €399,- i.p.v. €499,- De ontzettend stille wasmachine van Haier is naast stil ook nog eens bijzonder zuinig. In 1 wasbeurt past doorgaans meer dan in de doorsnee wasmachine. Dit is mogelijk door de ruime trommel met een vulgewicht van 8 kilo.Deal bekijken

Samsung Harman Kardon HW-Q60R voor €349 i.p.v. €449 Deze uiterst strakke Samsung Harman Kardon soundbarset is niet alleen een mooi meubelstuk, maar geeft je ook nog eens een diepe bas en een realistisch, rijk geluid.Deal bekijken