Black Friday Fitbit deals 2020: Een fitness tracker voor iedereen!

Black Friday 2020 komt alsmaar dichterbij. De officiële datum van deze kortingsdag staat vastgepind op vrijdag 27 november dit jaar, maar dat weerhoudt retailers er niet van om enkele dagen van tevoren én enkele dagen daarna met kortingen te strooien.

Diverse technologieproducten worden deze dagen voor een scherpe prijs verkocht. Ook smartwatches zien we veel terug in de kortingsacties van webshops, waardoor je wellicht nog eerder geneigd bent om deze nog altijd relatief nieuwe tech om je pols te wikkelen.

Fitbit focust op fitness trackers en heeft sinds kort ook de abonnementsdienst Fitbit Premium voor nog meer informatie over je gezondheid. Als algemene fitheid en sport jouw aankoopredenen voor een smartwatch zijn, dan zit je zeker goed bij Fitbit. Verschillende Fitbit horloges genieten nu van hoge kortingen op Black Friday en we zien zelfs enkele gloednieuwe modellen die nu al goedkoper zijn. Soms zijn ze zelfs goedkoper dan hun voorgangers! Hieronder hebben we daarom de beste Fitbit deals kort opgesomd.

Black Friday Fitbit deals 2020

Fitbit Charge 4 voor €99 i.p.v. €128 [NL] De nieuwste toevoeging aan de Charge-reeks krijgt meteen een mooie korting. De grootste nieuwigheid hier is de ingebouwde GPS waardoor je ook zonder smartphone nauwkeurig je loop- en fietstraining kan opvolgen.Deal bekijken

Fitbit Charge 4 voor €98 i.p.v. €149 [BE] De nieuwste toevoeging aan de Charge-reeks krijgt meteen een mooie korting. De grootste nieuwigheid hier is de ingebouwde GPS waardoor je ook zonder smartphone nauwkeurig je loop- en fietstraining kan opvolgen.Deal bekijken

Fitbit Versa 2 voor €139 i.p.v. €179,- De Fitbit Versa 2 is niet meer de nieuwste smartwatch maar nog steeds een van de beste. Hij combineert de uitgebreide fitnessfuncties van Fitbit met enkele slimme snufjes zoals een ingebouwde muziekspeler zodat je ook zonder smartphone kan gaan sporten met je favoriete deuntjes. Koop hem nu extra voordelig bij Bol.com.Deal bekijken

Fitbit Inspire HR voor €55,99 i.p.v. €99,95 De Fitbit Inspire HR is een ietwat afgeslankte versie van de Fitbit Charge 4. Hij heeft namelijk geen ingebouwde GPS maar kan wel nauwkeurig je slaap, hartslag en training tracken.Deal bekijken

Fitbit Ionic voor €139,99 i.p.v. €299,95 De Fitbit Ionic is een van de slimste horloges die het bedrijf ooit gemaakt heeft. Je krijgt dus niet alleen functies om je gezondheid, slaap en training te tracken maar ook tal van slimme functies.Deal bekijken

Black Friday smartwatch deals vooruitzichten

Smartwatches zijn er in allerlei vormen en maten. Aan het ene uiteinde heb je exemplaren zoals de Apple Watch 6 die rond de 500 euro kosten en het andere uiteinde hebt je kleine fitness trackers zoals de Xiaomi Mi Smart Band 5 die amper 50 euro kost.

Smartwatches en fitness trackers zijn apparaten die jaarlijks vaak kleine updates krijgen. Daarom zijn oudere modellen nog steeds prima en het zijn die modellen die vaak hogere kortingen krijgen. We denken hier meteen aan oudere edities van de Apple Watch, zoals de Apple Watch 4 die nu uit productie is genomen. Ook de Samsung Galaxy Watch Active 2 is een smartwatch die vaak hoge kortingen krijgt.

Wees niet getreurd als je liever een goedkopere fitness tracker hebt, want ook die toestellen krijgen jaarlijks mooie kortingen. We kijken hier vooral naar trackers zoals de Fitbit Charge 3, die inmiddels opgevolgd is door de Charge 4, en ook de goedkoopste apparaten zoals de Honor Band 5 kunnen een prijsverlaging krijgen.

Black Friday smartwatch deals tips

Onze belangrijkste tip is dat je oude smartwatches en fitness trackers zeker niet mag afschrijven. Zoals we hierboven al zeiden, zijn de upgrades tussen verschillende modellen soms erg klein. Richt je dus niet op de nieuwste modellen, maar neem een kijkje tussen oudere modellen en je zal merken dat deze ook boordevol nuttige functies zitten. Zo is het grootste verschil tussen de Fitbit Charge 3 en Charge 4 de ingebouwde gps. Als je het dus niet erg vindt om te hardlopen met je smartphone in je broekzak, dan kan je prima verder met de oudere Charge 3.

Daarnaast is het belangrijk om te weten wat je precies wil kunnen met je smartwatch. Zelfs de goedkoopste trackers ondersteunen intussen sleep tracking, enkele basis sporten en de mogelijkheid om meldingen van je smartphone te tonen. Echte smartwatches proberen functies van je smartphone rond je pols te hangen, zodat je kan antwoorden op berichten zonder je smartphone vast te nemen en apps kan downloaden op het horloge. Fitness tracker focussen dan weer op het verzamelen van info over je gezondheid en doen vaak niet meer dan meldingen van je smartphone tonen. Beslis dus voor jezelf welke functies je precies wil voor je onnodig veel geld uitgeeft.

Hou tot slot rekening met de smartphone die je hebt. Zo werken Apple Watches het beste met iPhones en Huawei Watches het beste met Huawei-smartphones. De smartwatches van Fitbit en Xiaomi werken dan weer even goed met zowel Android-smartphones als iPhones. Controleer dus goed voor de aankoop van een smartwatch hoe de ondersteuning voor verschillende smartphones in elkaar zit.

Black Friday smartwatch deals van vorig jaar

Er zijn heel wat retailers die een duit in het Black Friday 2020-zakje stoppen. Hieronder kan je alvast kijken naar de beste deals van vorig jaar zodat je weet wat je mag verwachten.

Apple Watch Series 3 38mm voor €219,99 i.p.v. €299 De smartwatch van Apple is voorzien van alle gemakken die een reguliere activity tracker heeft, maar dan in een modern jasje. Daarnaast werkt het slimme horloge naadloos samen met je iPhone of Android.Deal bekijken

Fitbit Versa voor €129 i.p.v. €149 Het merk Fitbit heeft inmiddels een groot deel van de smartwatchwereld in handen, en daar heeft de eerste versie van de Fitbit Versa zeker aan bijgedragen. Je koopt het apparaat nu voor minder dan 130 euro.Deal bekijken

Samsung Galaxy Watch Active voor €129,99,- i.p.v. €249,- De Samsung Galaxy Watch Active is de sportieve versie van de Galaxy Watch. Het kleine ontwerp, lichte materialen en nauwkeurige tracking zorgen ervoor dat je een gezonde levensstijl kunt nastreven. Deal bekijken

Fitbit Charge 3 voor €99 i.p.v. €149,95 Amazon geeft een mooie korting op de Fitbit Charge 3. Met zijn batterijduur van een week, waterbestendigheid, ingebouwde GPS en hartslagmeter is hij een geweldige hulp bij het sporten.Deal bekijken