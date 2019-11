Black Friday computerdeals 2019: desktops, pc-onderdelen en accessoires

Op zoek naar de beste computerdeals tijdens Black Friday? Wij sommen alle deals hier overzichtelijk voor je op. Of je nu een volledige nieuwe desktop, computeronderdelen of -accessoires nodig hebt, hier vind je het allemaal.

Als je aan het overwegen bent om zelf een computer in elkaar te schroeven, dan is Black Friday daarvoor de perfecte gelegenheid. Grafische kaarten, processoren, geheugen, behuizingen... zijn nu eenmaal prijzig. Gelukkig zijn er elk jaar heel wat Black Friday deals op computeronderdelen waardoor jij je bouwproject tegen een lagere prijs kan afwerken.

Computerdeals springen over het algemeen minder snel in het oog op Black Friday. Door de grote variëteit aan onderdelen kan je al snel het overzicht verliezen, maar daarvoor zijn wij er. Wij delen de Black Friday computerdeals van 2019 op in verschillende categorieën (volledige desktops, onderdelen zoals processoren en grafische kaarten, en accessoires zoals muizen en toetsenborden).

Black Friday computer deals 2019

Desktops

MSI Infinite X 9SD voor €1499 i.p.v. €1999 De MSI Infinite X 9SD is een van de snelste gaming pc's die je vandaag kan vinden. De Intel Core i7-9400K en Nvidia GeForce RTX 2070 in combinatie met 16GB RAM zorgen ervoor dat hij alle games makkelijk te baas kan. Met 256GB SSD-opslag en maar liefst 2TB HDD-opslag heb je ook ruim voldoende plaats om al je games op te slaan.Deal bekijken

HP Pavilion 595 voor €799 i.p.v. €949 (Alleen NL) Met een Intel Core i5-8500, 8GB DDR4-RAM, een SSD van 256GB, een HDD van 1TB én een Nvidia GTX 1660 videokaart is deze HP Pavilion 595 geschikt voor een combinatie van kantoorwerk en gaming. Wat wel ontbreekt is een cd-lezer.Deal bekijken

MSI Infinite A 9SC €1199 i.p.v. €1449 (NL) Deze MSI Infinite A 9SC is ideaal voor gamers. Binnenin vind je namelijk een Intel Core i5-9400, 16GB RAM-geheugen, 256GB SSD-opslag, 2TB HDD-opslag en een Nvidia RTX 2060 GPU. Door de glazen wand kan je bovendien het kleurenspel van de verschillende hardwarecomponenten aanschouwen.Deal bekijken

MSI Infinite A 9SC €1199 i.p.v. €1449 (BE) Deze MSI Infinite A 9SC is ideaal voor gamers. Binnenin vind je namelijk een Intel Core i5-9400, 16GB RAM-geheugen, 256GB SSD-opslag, 2TB HDD-opslag en een Nvidia RTX 2060 GPU. Door de glazen wand kan je bovendien het kleurenspel van de verschillende hardwarecomponenten aanschouwen.Deal bekijken

Accessoires

Logitech MX Master 2S €69 i.p.v. €169 (NL) Deze draadloze muis van Logitech is ideaal voor kantoor omgevingen. Hij biedt een comfortabele pasvorm, batterijduur van ruim 70 uur en kan bij een lege batterij met de oplaadkabel aangesloten worden op je pc zodat je snel kan verder werken.Deal bekijken

Logitech MX Master 2S €69 i.p.v. €89,99 (BE) Deze draadloze muis van Logitech is ideaal voor kantoor omgevingen. Hij biedt een comfortabele pasvorm, batterijduur van ruim 70 uur en kan bij een lege batterij met de oplaadkabel aangesloten worden op je pc zodat je snel kan verder werken.Deal bekijken

Opslag

Samsung Portable SSD T5 1TB voor €139 i.p.v. €209 (NL) Deze draagbare SSD van Samsung is een veelgeprezen gadget. Hij is niet alleen enorm compact, maar biedt je ook veel opslag en torenhoge overdrachtssnelheden. Het enige nadeel is meestal zijn prijs, maar dat tegenargument valt nu weg door deze korting.Deal bekijken

Samsung Portable SSD T5 1TB voor €139 i.p.v. €209 (BE) Deze draagbare SSD van Samsung is een veelgeprezen gadget. Hij is niet alleen enorm compact, maar biedt je ook veel opslag en torenhoge overdrachtssnelheden. Het enige nadeel is meestal zijn prijs, maar dat tegenargument valt nu weg door deze korting.Deal bekijken

Western Digital My Book 8TB externe harde schijf voor €134,99 i.p.v. €274 De My Book externe harde schijf van 8TB biedt niet alleen veel extra opslag, maar ook snelle opslag voor je laptop of pc. Je kan hem ook beveiligen met een wachtwoord en instellen om automatische back-ups te maken van je bestanden.Deal bekijken

WD My Cloud EX2 Ultra NAS 8TB voor €252,99 i.p.v. €516 De WD My Cloud EX2 Ultra is een kwalitatieve NAS met 8TB opslag. Zoals bij elke NAS biedt hij je een makkelijke manier om bestanden op te slaan en kan je die bestanden van eender waar downloaden als je in verbinding staat met het internet.Deal bekijken

Monitoren

Samsung U28E590D voor €199,45 i.p.v. €249,45 (Alleen BE) Deze 28-inch 4K-monitor van Samsung is ideaal voor dagelijks gebruik en entertainment. Door de resolutie van 3840 x 2160 pixels en het grote kleurenspectrum zien foto's en video's er geweldig uit. Voor gamers is de responstijd van 1ms dan weer ideaal, hoewel de ververssnelheid maximaal 60Hz is.Deal bekijken

BenQ DesignVue PD3200Q voor €399 i.p.v. €649 (Alleen BE) Deze monitor van BenQ is volledig gericht op grafisch ontwerpers en content creators. Met zijn formaat van 32-inch, WQHD-resolutie en verschillende modi zien kleuren er altijd erg nauwkeurig en levendig uit. Voor gamers is hij dan weer niet geschikt door de hoge responstijd van 4ms.Deal bekijken

Acer Predator XB241HBMIPR voor €249 i.p.v. €299 (Alleen NL) Deze Acer Predator is bedoeld voor gamers. De rode afwerkingen en het opvallende design maken dat meteen duidelijk. Het scherm is 24 inch groot, heeft een Full HD-resolutie en een reactietijd van 1ms. De verversfrequentie is hier het meest opvallende met een snelheid van 180Hz. Tot slot is er ook ondersteuning voor G-Sync.Deal bekijken

Acer Nitro XV2 voor €399 i.p.v. €499 De Acer Nitro XV2 heeft verschillende toepassingen. Het LED-paneel van 27 inch heeft een resolutie van 2560 x 1440 pixels. Met zijn ververssnelheid van 144Hz en responstijd van amper 1ms is hij ook geschikt voor gamers.Deal bekijken

MSI Optix MAG241C voor €200,44 i.p.v. €249,45 (Alleen BE) Gebogen schermen zijn voor sommige gamers ideaal. Zo word je net iets meer meegetrokken in je game. Deze MSI Optix is zo'n gebogen monitor op een betaalbaar prijspunt. Met zijn formaat van 23,6 inch, responstijd van 1ms en ververssnelheid van 144Hz heeft hij alles wat de gemiddelde gamer nodig heeft. Het enige nadeel is dat hij een Full HD-resolutie heeft en geen 4K.Deal bekijken

MSI Optix MAG322CQRV voor €379 i.p.v. €499 (NL) Deze tweede monitor van MSI doet nog een schepje bovenop degene hierboven. Dit exemplaar meet 32 inch, heeft FreeSync-ondersteuning en WQHD-beeldkwaliteit. Ook hier zijn de responstijd en ververssnelheid 1ms en 144Hz.

MSI Optix MAG322CQRV voor €379 i.p.v. €499 (BE) Deze tweede monitor van MSI doet nog een schepje bovenop degene hierboven. Dit exemplaar meet 32 inch, heeft FreeSync-ondersteuning en WQHD-beeldkwaliteit. Ook hier zijn de responstijd en ververssnelheid 1ms en 144Hz.

AOC C32G1 voor €199 i.p.v. €269 (Alleen NL) De AOC C32G1 is voor gamers die het formaat van hun display belangrijk vinden. Met zijn 32 inch hoort hij bij de grotere jongens op de markt. Je krijgt ook FreeSync, 1ms reactietijd en een ververssnelheid van 144Hz. Het enige nadeel is dat het maar een Full HD-display is.Deal bekijken

Black Friday computerdeals 2019: alles wat je moet weten

Voor de Black Friday computerdeals van 2019 geven we hetzelfde advies mee als bij een paar andere categorieën: hou je opties open. Pin je niet vast op een specifiek merk of specifieke modellen, want de kans dat het ene onderdeel dat jij nodig hebt goedkoper zal zijn, is klein.

Kant-en-klare desktops

Zoek je een volledige desktop, maak dan een checklist van specificaties waaraan hij moet voldoen (hoeveelheid RAM, SDD/HDD-opslag, Intel/AMD-processor...). Hou die checklist vervolgens goed bij de hand wanneer je de verschillende deals bekijkt. Desktops zijn niet de meest populaire producten, dus hun kortingen worden vaak niet op de homepagina van webshops vermeld, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Daarom dat wij alle webshops doorzoeken naar de beste deals, want dan hoef jij het niet meer te doen.

Pc-onderdelen

Als je op zoek gaat naar onderdelen zoals grafische kaarten of processoren, dan hebben we een andere gouden tip: oud is goud. Je gaat waarschijnlijk geen kortingen vinden op gloednieuwe onderdelen, maar dat is niet perse slecht nieuws. De nieuwste en duurste onderdelen zijn dan wel supersnel, maar onderdelen van een jaar (of twee) oud leveren nog steeds prima werk af. Sommige Intel-processoren van de 7e of 8e generatie kunnen vandaag de zwaarste games te baas en hetzelfde geldt voor de iets oudere grafische kaarten van Nvidia. Het zijn net die iets oudere onderdelen die vaak van hoge kortingen genieten, dus schrijf een product niet meteen af omdat het een jaar oud is.

Pc-accessoires

Hetzelfde is van toepassingen op computeraccessoires. Muizen, toetsenborden, hoofdtelefoons en microfoons zijn over het algemeen tijdloze producten. Voor een doodgewoon toetsenbord hoef je niet ver te zoeken of je vindt meteen een exemplaar met korting. Gamers hebben op dit vlak iets hogere eisen, maar geen nood, want elk jaar zien we heel wat gaming accessoires met hoge kortingen. Zowel producten van grote namen zoals Razer en Corsair als van budgetmerken zoals Trust krijgen tal van kortingen. Hier ze je al gauw door de bomen het bos niet meer, dus wij zullen de deals extra streng controleren zodat we alleen het beste van het beste opnemen in dit overzicht.