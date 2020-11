Black Friday budget smartphone deals: de beste aanbiedingen onder 200 euro

Black Friday 2020 is in volle gang, en dat mag iedereen weten ook. Hoewel de startdatum eigenlijk vrijdag 27 november is (en alleen 27 november), mogen we in 2020 genieten van meer dan een week aan top deals, waaronder op smartphones.

In ons artikel met Black Friday smartphone deals vind je al enkele top aanbiedingen terug, maar de prijs voor een nieuwe iPhone of Galaxy Note is voor menigeen nog altijd wat te duur. Vandaar dat we een speciaal artikel aan hebben gemaakt met Black Friday budget smartphone deals.

Voor het overzicht hieronder houden we een maximum aan van 200 euro met een enkele uitschieter naar 250 euro als het om een écht goede deal gaat.

Belangrijk: Sommige retailers hebben gescheiden webshops en verschillende prijzen per land. Let goed of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL, en voor Belgen is dit BE. Indien er niks staat, zijn er geen restricties wat betreft landregio's.

Black Friday budget smartphone deals

Oppo A15 voor €99,- i.p.v. €149,- (BE) Deze zeer betaalbare smartphone van Oppo is nu nog goedkoper. Geniet van een stijlvol design met degelijke specs voor een zachte prijs.Deal bekijken

Motorola Moto G Pro voor €199,99 i.p.v. €239,99 De Motorola Moto G Pro is een van de weinig betaalbare smartphones op de markt met een inbegrepen stylus. Daarnaast ben je door de Android One-licentie verzekerd van jarenlange update-ondersteuning.Deal bekijken

Samsung Galaxy M11 voor €99,- i.p.v. €165,- De Galaxy M11 is een degelijke budgettelefoon met een modern uiterlijk en een uitstekende batterijduur. Je koopt het toestel nu extra voordelig bij Amazon.Deal bekijken

Samsung Galaxy A41 voor €199,- i.p.v. €249,- (BE) De Galaxy A41 is het levende bewijs dat een goedkope, compacte smartphone ook bijzonder goed kan zijn. Met zijn degelijke allround-prestaties kun je nog jaren vooruit met de A41.Deal bekijken

Bonus: prijstoppers onder 250 euro

Kun je net ietsjes meer besteden aan je smartphone? Dan zijn de opties hieronder zeker het overwegen waard.

Samsung Galaxy M31 voor €219 i.p.v. €279,- De Samsung Galaxy M31 is uitgerust met een multifunctionele camera-opzet, waaronder een primaire 64MP-camera. Ook is er een gigantische accu van 6000mAh aanwezig.Deal bekijken

Samsung Galaxy A51 voor €239,- i.p.v. €289,- (NL) De Samsung Galaxy A51 is de opvolger van de succesvolle Galaxy A50. Op alle vlakken is de A51 weer net dat stukje beter, waardoor hij zich met recht een prima middenklasser mag noemen, en dat voor een 'budgetprijsje'.Deal bekijken