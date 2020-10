Black Friday bluetoothspeakers: vind de beste bluetoothspeaker deals

We hebben er eventjes op moeten wachten, en gezien de algemene staat van het voorbije jaar kon het geen dag te vroeg komen, maar Black Friday is bijna zover. Black Friday, de koopjesperiode waarin we ons tegoed kunnen doen aan allerlei kortingen op elektronische toestellen, valt dit jaar op 27 november. Net zoals de voorbije jaren merken we echter dat deze kortingen zich uitstrekken over een volledige week. Veel winkels organiseren al koopjes in de aanloop naar deze periode, en daarnaast is er ook nog eens Cyber Monday, wat als afsluiter dient en meer gericht is op webwinkels.

2020 zal op dit vlak niet veel verschillen van de voorbije jaren, en er zullen dus ook met deze editie leuke kortingen verschijnen op een scala aan draadloze speakers. Op zoek naar een bluetoothspeaker om jouw kamer te vullen met helder geluid, of om onderweg van jouw favoriete muziek te kunnen genieten? Ongeacht jouw smaak of budget, tijdens Black Friday zal je ongetwijfeld je slag slaan.

Beste Black Friday bluetoothspeakers deals

Mensen die veel gebruik maken van bluetoothspeaker zijn alvast op de hoogte van de leuke functionaliteiten van deze toestellen. Je kan ze direct verbinden met de meeste smartphones, laptops en PCs om je kamer of gezellige picknick te voorzien van wat leuke achtergrondmuziek. Ook zijn er toestellen met een microfoon, zodat je, zeker in deze afstandelijke tijden, met je hele gezin verbonden kan zijn met vrienden of de rest van je familie.

Voorlopig is het nog even wachten tot de koopjesperiode ook daadwerkelijk van start gaan. Ben je echter op zoek naar de beste koopjes voor jouw nieuwe bluetoothspeaker? Hou dan zeker deze pagina in de gaten, want wij gaan voor jou op zoek naar de meest interessante deals.

Beste Black Friday bluetoothspeaker-deals verwachtingen

Bluetoothspeakers kan je in werkelijk in alle vormen en maten vinden. Je vindt al erg goedkope speakers voor slechts 30 euro, terwijl de prijzen aan de andere kant van het spectrum kunnen oplopen tot honderden euro's. We verwachten dan ook enorm veel deals bij zowel bekende als minder bekende merken.

Sommige bluetoothspeakers zijn ook meer dan alleen een manier om je muziek luider af te spelen. Speakers zoals de Sonos Move hebben bijvoorbeeld een ingebouwde Google Assistant zodat je ze ook kan gebruiken om je smart home aan te sturen. Daarnaast verwachten we zoals elk jaar veel kortingen op verschillende speakers van JBL, waaronder de populaire Flip-reeks, en speakers van Ultimate Ears, zoals de Wonderboom.

Er zullen vooral veel oudere speakers kortingen krijgen. De gloednieuwe JBL Flip 5 zal waarschijnlijk geen hoge korting krijgen, maar de oudere Flip 4 en Flip 3 hebben daarentegen meer kans op een hogere korting en zijn beide prima speakers. Je hoeft dus niet noodzakelijk op zoek te gaan naar het nieuwste van het nieuwste.

Sommige luidsprekers zijn gebouwd met een duurzaamheid in gedachten, andere zijn juist weer water- en weerbestendig voor op de camping en muziek bij het zwembad. Anderen zijn juist niet geschikt om mee naar buiten te nemen en zien er juist heel tof uit in je huiskamer.

Als je moeite hebt met het bepalen welke speaker het beste geschikt is voor jou, moet je nadenken over waar je de speaker gaat gebruiken. Vervolgens zoek je een exemplaar dat aansluit bij die wensen. Als je een strandpersoon bent, dan zoek je best een model dat zand- en waterbestendig is!

Als je van een feestje houdt, wil je misschien twee of meer speakers met elkaar koppelen met multi-point pairing, waardoor je meerdere apparaten tegelijk kunt laten afspelen. Batterijduur en geluidskwaliteit zijn voor alle modellen belangrijk natuurlijk.