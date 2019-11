De beste Black Friday soundbar deals: Geef het geluid van je tv een upgrade

Lotte van Winsen

Dat hangt af van je kijkgewoontes - als je echt van soaps houdt of nieuwsprogramma's, waarschijnlijk niet, maar als je een grote fan bent van Hollywood blockbusters dan kan een soundbar de perfecte toevoeging zijn aan je home entertainmentsysteem.

De behoefte aan een externe luidspreker om je tv te complementeren, komt voornamelijk van de trend in dunnere tv panelen. Nu de tv-schermen verbeteren, zijn de interne luidsprekers op tv's toegenomen in kwaliteit, dat betekent dat als je een bioscoopervaring in je huis wilt, je een andere speakerinstallatie nodig hebt als aanvulling op je tv.

Als je een echte audiofiel bent, ga je waarschijnlijk voor een 5:1 luidsprekerinstallatie voor in je woonkamer - echter, dit kan vrij duur worden, en het neemt ook aardig wat ruimte in beslag als je de tv niet aan je muur kunt hangen.

Een van de grootste voordelen van het nemen van een soundbar in plaats van meerdere luidsprekers is dat de soundbars lang en dun zijn, ontworpen om onder je tv te worden geplaatst - hoewel de audio waarschijnlijk geen ruimte zal vullen zoals een apart speakersysteem dat zou doen, soundbars kunnen wel tegen een stootje en bieden een meer immersieve kijkervaring dan je ingebouwde tv speakers.