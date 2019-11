Black Friday smartwatch deals 2019: de beste deals op een rijtje

Black Friday 2019 is inmiddels in volle gang. De officiële datum van deze kortingsdag staat vastgepind op vrijdag 29 november dit jaar, maar dat weerhoudt retailers er niet van om enkele dagen van tevoren én enkele dagen daarna met kortingen te strooien.

Diverse technologieproducten worden deze dagen voor een scherpe prijs verkocht. Ook smartwatches zien we veel terug in de kortingsacties van webshops, waardoor je wellicht nog eerder geneigd bent om deze nog altijd relatief nieuwe tech om je pols te wikkelen.

Vanwege het feit dat er nogal veel aanbiedingen te vinden zijn op het internet, hebben wij een mooie selectie voor je gemaakt. Hieronder vind je de beste Black Friday smartwatch deals terug van dit moment.

Black Friday 2019 smartwatch deals

Er zijn heel wat retailers die een duit in het Black Friday 2019-zakje stoppen. Hieronder vind je aanbiedingen terug van diverse winkels, waaronder MediaMarkt, Amazon, Coolblue en meer.

TicWatch C2 voor €139,99 i.p.v. €199,99 De smartwatches van TicWatch laten zien dat je zeker niet veel geld hoeft neer te leggen voor een gelikt horloge. De TicWatch C2 sla je nu bij Amazon op de kop voor enkele tientjes minder dan normaal.Deal bekijken

Huawei Watch GT Active voor €139,31 i.p.v. €249,- Huawei is in staat om bijzonder degelijke, mooie smartwatches te maken, en de Huawei Watch GT Active is daar het levende bewijs van. Er zijn diverse sportmodi aanwezig, hij is waterdicht, houdt je slaap bij, én houdt het twee weken vol op één accucyclus.Deal bekijken

Samsung Galaxy Watch 46mm voor €229 i.p.v. €329 (NL) Deze zeer slimme smartwatch van Samsung is nu met maar liefst honderd euro gedaald in prijs. Er is een ingebouwde microfoon aanwezig waarmee je Bixby kunt aansturen, je kunt apps downloaden via de Galaxy App Store, de hartslagsensor meet jouw hartslag en de Watch is eveneens te koppelen met je smartphone voor nuttige info.Deal bekijken

Amazfit Stratos 2s voor €141 i.p.v. €175 Dit slimme horloge van Amazfit maakt gebruik van GPS-tracking, waardoor je makkelijk en snel je afstanden kunt bekijken. Ook functioneert deze smartwatch als activity tracker en meet hij je hartslag.Deal bekijken

Fitbit Versa voor €129 i.p.v. €149 Het merk Fitbit heeft inmiddels een groot deel van de smartwatchwereld in handen, en daar heeft de eerste versie van de Fitbit Versa zeker aan bijgedragen. Je koopt het apparaat nu voor minder dan 130 euro.Deal bekijken

TicWatch E2 voor €111,99 i.p.v. €159,99 De TicWatch E2 behoort tot een van de goedkoopste smartwatches die je kunt krijgen, maar is zeker niet slecht; het horloge is waterbestendig, heeft een prima batterijduur, én houdt onder meer je slaap en hartslag bij. Ook is er een ingebouwd GPS-systeem aanwezig.Deal bekijken

Apple Watch 4 40mm Nike+ voor €359,- i.p.v. €399,- (NL) Deze slimme smartwatch van Apple is niet meer de nieuwste op de markt, maar wel nog altijd een van de beste. In samenwerking met Nike heeft het deze speciale editie op de markt gebracht. Mede dankzij het speciale ontwerp onderscheid je je met dit horloge van de rest.Deal bekijken

Amazfit Bip Lite voor €45,99 i.p.v. €59,99 Wil je graag je sportprestaties bijhouden, zonder dat je fitness tracker hiervoor elke week opgeladen dient te worden? Dan is de Amazfit met een batterijduur van tot wel 45 dagen een uitermate interessante optie.Deal bekijken

Samsung Galaxy Watch Active voor €169,- i.p.v. €249,- (NL) De Samsung Galaxy Watch Active is de sportieve versie van de Galaxy Watch. Het kleine ontwerp, lichte materialen en nauwkeurige tracking zorgen ervoor dat je een gezonde levensstijl kunt nastreven.Deal bekijken

Garmin Fenix 5 Plus voor €475,20 i.p.v. €650 De Fenix 5 Plus beschikt over een bijzonder krachtige batterij die het meerdere dagen volhoudt. Verder kun je maximaal 500 nummers opslaan op je smartwatch, is contactloos betalen een mogelijkheid, én houdt de Fenix 5 Plus al je dagelijkse bezigheden en sportieve activiteiten op professionele wijze bij.Deal bekijken

Fitbit Charge 3 voor €109,90 i.p.v. €119,99 Amazon geeft een mooie korting op de Fitbit Charge 3. Met zijn batterijduur van een week, waterbestendigheid, ingebouwde GPS en hartslagmeter is hij een geweldige hulp bij het sporten.Deal bekijken

Amazfit GTR voor €117,49 i.p.v. €149,99 Dit slimme horloge van Amazfit houdt niet alleen je activiteiten bij, maar beschikt ook nog eens over een hartslagmeter. Ook is er een mooi AMOLED-display aanwezig en houdt de smartwatch het doorgaans 24 dagen uit op één accucyclus.Deal bekijken