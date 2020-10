Beste Black Friday smart home deals 2020: maak je huis slimmer voor een prikje

Ook als je op zoek bent naar nieuwe producten om je huis wat slimmer te maken, dan zijn Black Friday en Cyber Monday het ideale moment. De collectie aan smart home-producten is tegenwoordig zo uitgebreid dat er ongetwijfeld een deal voor jou tussen zit.

Of je nu op zoek bent naar een robotstofzuiger, een smart speaker, slimme verlichting of een slimme thermostaat, wij hebben het allemaal voor je. Smart home-producten zijn bovendien verrassende goede kerstcadeautjes, dus als je nog niet weet wat je onder de kerstboom wil leggen, scrol dan gerust verder.

Black Friday en Cyber Monday zijn mogelijk het beste moment om een Google Home Mini aan te schaffen. Google heeft namelijk een nieuwe generatie smart speaker onthuld, de Google Nest Audio, dus de kans is heel groot dat retailers alle originele Google Home's die zij nog in stock hebben hoge kortingen zullen geven.

Smart home-producten worden tijdens Black Friday en Cyber Monday vaak in voordeelpakketten aangeboden. Een populaire combinatie is een Google Nest Mini met Philips Hue-verlichting, maar de pakketten kunnen alle vormen en maten aannemen. Soms zijn er bundels van twee slimme beveiligingscamera's, een slimme deurbel en camera, smart speakers... Er zijn enorm veel mogelijkheden. Heb je slechts één product in het pakket nodig, dan kan je het tweede achteraf nog steeds inpakken als kerstcadeau.

De beste Black Friday smart home deals van vorig jaar

Google Nest Hello voor €199,- i.p.v. €279,- (NL, UITVERKOCHT) Dankzij de Google Nest Hello kan je altijd zien we er voor jouw deur staat. De gesprekken zijn in HD-kwaliteit en werkt zowel 's avonds als overdag. Al het beeldmateriaal wordt makkelijk en veilig opgeslagen in de cloud.Deal bekijken

Google Nest Mini voor €35,99 i.p.v. €59,99 (NL) In de webshop van Coolblue vind je de slimme Google Nest Mini terug voor een mooie prijs. Naast de Assistent kun je er ook media op afspelen via Spotify, YouTube en vergelijkbare diensten.Deal bekijken

Amazon Echo Dot voor €24,99 i.p.v. €59,99 De goedkope smart speaker van Amazon is zonet nog goedkoper geworden! Hij is vergelijkbaar met de Google Nest Mini, alleen krijg je hier niet Google Assistant om je bedienen maar Amazon's Alexa.Deal bekijken

Google Home Hub voor €89,- i.p.v. €129,- (BE) Dit slimme display beschikt over een ingebouwde Google Assistant. Naast dat de Home Hub commando's kan opvolgen, kan het apparaat ook mooie foto's laten zien van je Google Foto's-menu en meer.Deal bekijken

Black Friday smart home deals 2020: vooruitzichten

Zoals we hierboven al aangeven, is de kans groot dat de originele Google Home van hoge kortingen zal genieten. Vermoedelijk zal hij (of zijn opvolger) ook in pakketten verschijnen met andere smart home-producten. Denk bijvoorbeeld aan een set Philips Hue-lampen met een Google Nest/Home Mini/Nest Audio.

De Google Chromecast is ook een populair product dat vaak kortingen krijgt. Sinds de introductie van de Chromecast met Google TV is de kans nog groter dat de oudere generaties van de Google Chromecast wederom goedkoper zullen zijn. Vorig jaar haalde bol.com de prijs van deze mediastreamers naar beneden, en we verwachten dit jaar dan ook hetzelfde.

Over het algemeen zijn er jaarlijks heel wat producten van Google die van Black Friday promo's mogen genieten. Hou dus zeker ook de Google Nest beveiligingscamera's en slimme deurbel in de gaten. Ook daar is de kans heel groot dat er verschillende combopakketten goedkoper zullen zijn.

Als we verder kijken dan Google, dan kijken we meteen naar Sonos. Vorig jaar stonden verschillende smart speakers van het audiomerk in de aanbieding, waaronder de populaire Sonos One en Sonos Beam. Hou hier wederom de combopakketten met meerdere Sonos-speakers in de gaten.

Wat betreft de overige categorieën (robotstofzuigers, thermostaten...) zijn er geen grote namen die bekend staan om hun Black Friday kortingen. We houden onze ogen alleszins open en van zodra we deals zien verschijnen, vind je ze in dit overzicht.