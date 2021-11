Beste Black Friday desktop-deals 2021

Black Friday is weer in volle zwang en de deals vliegen ons om de oren. Officieel valt deze dag vol kortingen dit jaar op 26 november, maar zoals elk jaar zijn er reeds verscheidene winkels die al enkele dagen bezig zijn met acties.

Ben je op zoek naar een nieuwe desktop, en dat voor zowel professionele als meer entertainment-gerichte doeleinden? Dan is Black Friday een goed moment om op zoek te gaan naar interessante koopjes. Zelfs op gloednieuwe desktops kunnen er zich deals voordoen, dus je bent er maar beter als de kippen bij.

Desktops komen in alle vormen en maten, maar gelukkig geldt dat ook voor de Black Friday-deals. Wil je trouwens met een gaming desktop aan de slag? Dan loont het zeker ook om eens een kijkje te nemen naar onze lijst met de beste Black Friday PC-gaming-deals. Zo ben je er zeker van dat je de beste randapparatuur hebt, en dat voor steeds een aardige prijs.

Wij gaan voor jou op zoek naar de beste deals, zodat je dat zelf niet meer hoeft te doen.

Black Friday desktop-deals

Hieronder kan je de beste desktop-deals van het moment terugvinden. Bezoek zeker regelmatig deze pagina, zodat je steeds de meest recente koopjes terugvindt.

Belangrijk: Sommige webwinkels werken met verschillende websites per regio, wat ook kan resulteren in andere prijzen. Bij enkele deals zal je dus ook bepaalde landafkortingen terugvinden die verwijzen naar waar de deal plaatsvindt. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Lenovo IdeaCentre 5 90RX002NMH van €529 voor €437 Lenovo IdeaCentre 5 90RX002NMH van €529 voor €437 Deze desktop van Lenovo is een goed startpunt voor iedereen die een eenvoudige PC in huis wil halen voor dagelijkse taken, zoals browsen, het sturen van mails of werken met je tekstverwerker.

Lenovo IdeaCentre 5 5600G van €699 voor €594,15 Lenovo IdeaCentre 5 5600G van €699 voor €594,15 Deze upgrade komt met 16GB RAM en een SSD met 512GB, waardoor hij net iets meer aankan.

Acer Aspire C24-420 A2512 van €629 voor €549 Acer Aspire C24-420 A2512 van €629 voor €549 Geen zin om met een volgeladen bureau te eindigen? Deze 24 inch monitor bevat in zijn behuizing alle PC-hardware, zodat je dus geen grote desktop moet herbergen. Hiermee is het een ideaal alternatief voor mensen met een beperkte hoeveelheid plaats op hun thuisbureau.

Acer Aspire C27-1655 I3532 van €849 voor €649 Acer Aspire C27-1655 I3532 van €849 voor €649 Is 24 inch wat te weinig? Dan is zijn grotere broer met 27 inch misschien iets meer jouw ding.

Acer Aspire C27-1655 I5620 van €1.049 voor €899 Acer Aspire C27-1655 I5620 van €1.049 voor €899 En als de bovenstaande all-in-one toch niet sterk genoeg blijkt, dan levert dit toestel wel de krachtige prestaties die je zoekt voor je werk.

Black Friday gaming desktop-deals

MSI Mag Meta 5 3SI-441MYS van €1.199 voor €1.099 MSI Mag Meta 5 3SI-441MYS van €1.199 voor €1.099 Wil je graag je eerste stappen zetten in de gaming-wereld? Dan is deze MSI-desktop iets voor jou. Met 16GB RAM, een Ryzen 5 en Nvidia GTX 1660 Super is het een PC die nog wel wat aankan, en dat tegen geen te hoge prijs.

MSI Mag Codex X5 11TJ-462MYS van €5.399 voor €4.899 MSI Mag Codex X5 11TJ-462MYS van €5.399 voor €4.899 Deze high-end gaming desktop komt met i9 CPU, 128GB RAM en een Nvidia RTX 3090. Daar komt dan nog eens een HDD van 3TB en een SSD van 1TB bovenop. Je zal dus nooit om snelheid en plaats verlegen zitten. Deze aardige korting maakt het prijskaartje alvast meteen interessanter.

MSI Mag Codex X5 11-463MYS van €4.999 voor €4.499 MSI Mag Codex X5 11-463MYS van €4.999 voor €4.499 De 463-versie van deze gaming desktop komt met dezelfde interne specs als de bovenstaande voorganger, maar heeft 'slechts' 32GB RAM, maar ook dit kan je zelf uitbreiden tot 128GB.

Black Friday desktop-deals: verwachtingen

Vooraf samengestelde desktops zijn een aantrekkelijk alles-in-één-pakket, omdat je niet zelf op zoek moet gaan naar alle componenten en deze tot een werkend geheel moet knutselen. Dit maakt ze zeer interessant voor iedereen die gewoon meteen met zijn nieuwe PC aan de slag wil.

Dit jaar kampen we nog wel steeds met tekorten op allerlei onderdelen, waaronder grafische kaarten, waardoor deze desktops des te aanlokkelijker zijn. Het houdt in sommige gevallen ook wel in dat er minder desktops verkrijgbaar zijn, dus het wordt moeilijk om grote voorspellingen te doen over de hoeveelheid deals en hoe groot de kortingen juist zijn.