De beste Black Friday deals op Google producten

Google, wie kent het niet? Bij velen is de naam onlosmakelijk verbonden met de zoekmachine van weleer, en zo heel gek is dat ook niet. Toch is Google al jaren veel meer dan dat; naast telefoons produceert het namelijk ook software, en biedt het hardware aan.

Een goed voorbeeld van hardware zijn de Pixel-telefoons. Deze telefoons mogen we natuurlijk niet vergeten, evenals smart home-artikelen als Google Home en Google Nest.

Het ideale moment om een Google-product in huis te halen? Dat is Black Friday natuurlijk! Diverse retailers als bol.com, Amazon, Coolblue en MediaMarkt houden diverse kortingsacties, en de producten van Google worden zeker niet over het hoofd gezien.

Hieronder hebben we de beste Black Friday deals voor Google-producten voor je op een rijtje gezet.

Black Friday Google producten deals 2019

Google Nest Mini voor €33 i.p.v. €59,99 De Google Nest Mini is een bijzonder slimme minispeaker voor in je huis. Naast de Assistent aansturen kun je ook media afspelen via Spotify, YouTube en vergelijkbare diensten.Deal bekijken

Google Home Max voor €199 i.p.v. €399 (BE) De Google Home Max kan gezien worden als de gepimpte versie van de reguliere Google Home-speaker. De Home Max beschikt over dezelfde functies als de Home, maar de Max beschikt over een veel audiokwaliteit.Deal bekijken

Google Nest Cam Indoor voor €139,- i.p.v. €199,- Dankzij de Google Nest Cam Indoor kun je direct zien wanneer er beweging plaatsvindt in een van de kamers waar het apparaat op gericht staat. Is er iets vreemds aan de hand? Dan stuurt deze camera jou een melding naar je mobiel en kun je live meekijken in Full HD.Deal bekijken

Google Chromecast (2018) voor €33 i.p.v. €39 Met een Chromecast stream je eenvoudig content vanaf een smartphone of tablet naar je televisie. Gebruik je Android als afstandsbediening en geniet!Deal bekijken

Google Nest Thermostat E voor €149 i.p.v. €218 Energie besparen wordt een eitje dankzij de slimme thermostaat van Google. Via de Nest-app kun je makkelijk (waar je ook bent) de temperatuur in huis regelen. Ook staat de Google Nest Assistent jou 24/7 bij.Deal bekijken

Google Nest Hub voor €89 i.p.v. €129 Deze slimme speaker is voorzien van een mooi 7 inch display waarop je informatie kunt zien wat gekoppeld is aan jouw Google-account. Je kunt het apparaat ook via de Assistent vragen stellen.Deal bekijken

Google Nest Hello voor €199,- i.p.v. €279,- (NL) Dankzij de Google Nest Hello Kun je altijd zien we er voor jouw deur staat. De gesprekken zijn in HD-kwaliteit en werkt zowel 's avonds als overdag. Al het beeldmateriaal wordt makkelijk en veilig opgeslagen in de cloud.Deal bekijken

Google Home smart speaker voor €64 i.p.v. €99,99 Niet alleen de Google Nest Mini, maar ook de originele Google Home staat in de aanbieding. Hij biedt krachtiger geluid dan zijn kleine broertje en kost met deze Black Friday korting slechts tien euro meer. Een aanrader!Deal bekijken

Alternatieven voor Google producten

Lenovo Smart display (8 inch) voor €99,99 i.p.v. €179,99 (BE) Dit slimme display van Lenovo doet in feite hetzelfde als de Google Home Hub. Hij is een slimme speaker met Google Assistant die je niet alleen handige info op commando kan vertellen, maar ook kan weergeven op zijn display.Deal bekijken

Amazon Echo Dot voor €24,99 i.p.v. €59,99 De goedkope smart speaker van Amazon is zonet nog goedkoper geworden! Hij is vergelijkbaar met de Google Nest Mini, alleen krijg je hier niet Google Assistant om je bedienen maar Amazons Alexa.Deal bekijken