De beste Black Friday cameradeals van 2019

Als je denkt dat er alleen wat dubieuze camera aanbiedingen zijn, dan heb je het mis. Blijf bij ons voor Black Friday en dan zul je op een aantal geweldige cameradeals stuiten van grote namen als Canon, Nikon, Sony, Panasonic en GoPro.

Het gaat niet alleen maar om camera-aanbiedingen, er is namelijk ook een reeks aan koopjes van geweldige lenzen. Zorg ervoor dat je de algemene voorwaarden goed doorneemt, voordat je de aankoop doet.

Het risico met zo'n uitbarsting van aanbiedingen zoals deze is dat het heel verleidelijk is om iets te kopen, wat misschien niet helemaal bij je past. Door de lage prijs kan het gebeuren dat je een kat in de zak koopt en daar dus pas thuis achterkomt.

Het andere risico is dat je uiteindelijk te veel betaalt, terwijl er betere (en goedkopere) alternatieven zijn. Op deze pagina houden we alle aanbiedingen bij, de beste deals op de beste camera's, lenzen en accessoires zul je hier vinden zodra ze verkrijgbaar zijn. Dus je hoeft niet zelf op zoek te gaan. Ook zullen we vermelden hoe lang het product al te koop is, zodat je exact weet wat je in huis haalt.

Hoe krijg je de beste camera deals op Black Friday

Wij laten je zien hoe je de beste aanbiedingen vindt van de camera's, lenzen of camera accessoires die jij nodig hebt.

Met een explosie aan camera deals die live gaan op Black Friday, wil je er zeker van zijn dat je een goeie deal sluit, en niet dat je eindigt meteen oude camera die het niet haalt bij de camera van je smartphone.

De hoeveelheid jargon die is gerelateerd aan camera's en lenzen kan voor nog meer verwarring zorgen, dus om een paniek aankoop te vermijden waar je later spijt van krijgt, volg ons advies op wat hieronder staat. Wij helpen je om een weloverwogen beslissing te nemen, zodat jij een briljante camera binnenhaalt op Black Friday 2019.

Besluit wat voor type camera je wil hebben

Met camera's die in allerlei vormen en maten worden geleverd, is het eerste wat je doet nadenken over het type camera dat je wil kopen op Black Friday.

Als je op zoek bent naar iets kleins en wat makkelijk in gebruik is, dan is een compactcamera de meest voor de hand liggende keuze. Terwijl de onderkant van de compactmarkt zo goed als verdwenen is vanwege de overvloed aan smartphones, hebben fabrikanten teruggevochten met premium modellen die een significante sprong in beeldkwaliteit leveren ten opzichte van smartphones. En daarnaast bieden ze ook langere zoomlenzen, snelle prestaties en meer creativiteit. Maak je geen zorgen je hoeft niet sleutelen aan de instellingen als je dat niet wilt, aangezien de meeste modellen een reeks aan automatische modi bieden om het eenvoudig te houden.

Als je op zoek bent naar een wat geavanceerder model, dan wil je of een DSLR of een spiegelloze camera.

DSLR's worden traditioneel gezien als de toegang tot de wereld van meer serieuze fotografie, het is bij deze modellen mogelijk om van lenzen te wisselen, zo kun je een specifieke lens kiezen voor het object wat je aan het fotograferen bent. Canon en Nikon domineren deze sector, met zowel fabrikanten die DSLR's aanbieden die zijn aangepast op de meeste budgetten en mogelijkheden, van camera's voor beginners tot professionele opties.

De komst van de eerste spiegelloze camera tien jaar geleden heeft zijn sporen nagelaten. Net als DSLR's, kun je wisselen van lenzen, maar zoals de naam al doet vermoeden beschikken deze camera's niet over een interne spiegel. Hierdoor konden fabrikanten de camera's kleiner maken dan hun DSLR rivalen, maar je ziet de optische zoeker van een DSLR worden vervangen door een elektronisch equivalent.

Resolutie en sensorformaat

Sommige compactcamera's bieden dezelfde of een hogere resolutie dan sommige DSLR's of spiegelloze camerals. Dan kan het wat verwarrend worden welke de beste beeldkwaliteit levert.

Het verschil zit hem in sensorgrootte. Terwijl sommige compactcamera's beschikken over een sensor die nog kleiner is dan je kleinste vingernagel, zijn de sensors die je in een DSLR en spiegelloze camera's vindt aanzienlijk groter.

Dit betekent dat hoewel een sensor in een compacte camera misschien wel dezelfde resolutie heeft als een DSLR of een spiegelloze camera, de pixels op een sensor uit een DSLR of spiegelloze camera zijn veel groter, en het levert betere lichtsterktecapaciteiten. Dit maakt superieure beelden mogelijk met betere details in een reeks van lichtomstandigheden. Dat is met name zo in situaties met weinig licht, met sensors in DSLR en spiegelloze camera's die beeld vastleggen met veel minder beeldruis, met als resultaat een helder uitziend beeld.

Movie maker

Het vastleggen van 4K video wordt steeds populairder, helemaal op de meeste compacte en spiegelloze camera's, hoewel nog best een aantal DSLR's alleen in staat zijn om Full HD te schieten.

Maar laat je niet afschrikken als je een aanbieding voor een camera ziet en het model beschikt alleen over Full HD (1080p) video. Een DSLR of spiegelloze camera produceert over het algemeen beter Full HD videobeeld dan een compactcamera met een kleinere sensor die 4K vastlegt. Hoewel je ook andere dingen moet overwegen, zoals ingangen voor een koptelefoon en een microfoon - een must als je redelijke video's wilt maken.

Een camera met 4K-video kan ook een beetje misleidend zijn. Sommige bieden namelijk 4K video tot 15p, wat nogal verschrikkelijk is (24/30p en daarboven is beter), terwijl sommige DSLR's en spiegelloze camera's alleen bijgesneden 4K beeldmateriaal kunnen vastleggen. Dit betekent dat er, in plaats van de hele breedte te gebruiken van de sensor, alleen een centraal stuk gebruikt wordt. Dit maakt het lastiger om beeld vast te leggen in een brede hoek, en daarnaast moet je ook inleveren op beeldkwaliteit.

Weet wat je wil voor Black Friday

Voordat Black Friday begint, moet je echt gaan nadenken wat je zoekt in een camera. Is beeldkwaliteit je belangrijkste zorg? Of wil je een camera die je makkelijk mee kunt nemen, zodat je hem vaker zult gebruiken? Zou je tevreden zijn met een alles-in-een oplossing of is wil je juist de keuze hebben uit verschillende lenzen?

Als je op zoek bent naar een DSLR of spiegelloze camera, kijk dan niet alleen naar de camera zelf, maar kijk welke lenzen beschikbaar zijn. Sommige fabrikanten zoals Canon en Nikon hebben een uitgebreid scala aan lenzen en accessoires beschikbaar, terwijl sommige nieuwe spiegelloze systemen simpelweg niet het aanbod hebben van lenzen in verschillende prijsklassen.

Dit is allemaal om te voorkomen dat je impulsieve aankopen doet, wat heel makkelijk kan gebeuren met Black Friday. Hoewel het je misschien geen geld bespaart, is het altijd nog beter dat je iets neemt wat aan je fotobehoeften voldoet, dan dan je alleen maar een camera koopt omdat deze afgeprijsd is.

Bewaar de bonnetjes

Het is misschien wat overbodig, maar zorg ervoor dat je de bonnetjes bewaart. Gewoon voor het geval dat je toch niet helemaal blij bent met je nieuwe camera. En neem een kijkje op de website bij het retourbeleid voordat je iets koopt op Black Friday, helemaal als het niet gratis geretourneerd kan worden aangezien het aan de prijzige kant is.

Zelfs een aantal van de beste camera's kunnen je onverwachts teleurstellen, dus let op de aanbieders die langere garantie bieden voor je gemoedsrust.

En zorg er ook voor dat de camera uit een Nederlands of Belgische opslag komt, geen onbekende import. Dat kunnen namelijk camera's of lenzen zijn die legaal zijn geïmporteerd, maar niet door de fabrikanten van het officiële distributiesysteem. Dit kan betekenen dat je meer geld bespaart, maar het kan zijn dat je dan geen garantie krijgt. Dus dan is het niet mogelijk om hem te retourneren naar de fabrikant in Nederland of België. Dat is het wat ons betreft het niet waard.

Blijf bij TechRadar om de beste Black Friday deals te krijgen

Op Black Friday (en Cyber Monday), kan de dag zelf wat overweldigend zijn aangezien zo veel online detailhandelaren hieraan meedoen.

Hoewel dit betekent dat er een aantal geweldige aanbiedingen aankomen, betekent het helaas ook dat er een aantal slechte aanbiedingen zullen zijn. Die op het eerste gezicht er wel veelbelovend uitzien.

Daarom zou je TechRadar moeten bezoeken om er zeker van te zijn dat je de beste Black Friday deals krijgt. Wij houden alle top detailhandelaren in de gaten voor de Black Friday en Cyber Monday deals en belichten de allerbeste kortingen op de beste camera's, lenzen en accessoires.

Voor het laatste nieuws, de meest geweldige aanbiedingen en de grootste besparingen, kijk je op TechRadar. Zodat je er niks van hoeft te missen.