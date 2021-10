Beste Black Friday bluetooth-speaker-deals 2021

Het heeft even geduurd, maar Black Friday 2021 staat alweer voor de deur. Op deze dag, die eigenlijk zelfs een hele week beslaat, kunnen we genieten van allerlei kortingen op talloze producten.

Dit jaar valt Black Friday op 26 november, maar omdat steeds meer bedrijven al vroeger met kortingen beginnen te gooien, zal je dit jaar vanaf 22 november al geweldige bluetooth-speaker-deals zien verschijnen. Na de Black Friday-week krijgen we ook op maandag 29 november een mooi aanbod aan koopjes te zien tijdens Cyber Monday.

Ben je op zoek naar een nieuwe bluetooth-speaker om jouw woonkamer van je lievelingsmuziek mee te voorzien of wil je juist wat sfeer brengen aan je tuinfeestjes? Dan is Black Friday ongetwijfeld het uitgelezen moment om de beste deals op bluetooth-speakers te vinden. Vorig jaar zagen we flinke kortingen opduiken, en dat zal dit jaar niet anders zijn.

Black Friday bluetooth-speaker-deals: verwachtingen

In je zoektocht naar een nieuwe bluetooth-speaker zal je al snel merken dat ze in allerlei vormen, maten en kleuren te vinden zijn. Bovendien komen ze ook in meerdere prijsklassen. Voor een goedkope speaker betaal je slechts enkele tientjes, maar voor duurdere apparaten loopt dit al snel hoger op. Wat de prijs ook is, we verwachten tijdens Black Friday 2021 een hoop interessante kortingen te zien.

Bluetooth-speakers zijn de laatste jaren geëvolueerd van simpele luidsprekers naar audio-apparaten met ingebouwde stemassistenten zoals Google Assistant, Siri en Alexa. Zo kan je de Sonos Move niet enkel gebruiken voor het afspelen van je favoriete muziek, maar ook om je smart home-applicaties mee aan te sturen. We verwachten zoals ieder jaar weer een hoop kortingen op enorm veel bluetooth-speakers, van JBL tot Ultimate Ears.

Net als voorgaande jaren zullen we de grootste deals zien verschijnen op iets oudere bluetooth-speakers. Verwacht dus niet de nieuwste JBL Charge 5 voor de helft van de prijs. Laat je ook niet te hard afschrikken door de mogelijke leeftijd van sommige speakers. Ook iets oudere bluetooth-speakers kunnen nog steeds kwalitatieve muziek produceren.

Houd ook rekening met de gewenste doeleinden van de speaker. Als je er bijvoorbeeld mee naar het strand wil of aan het zwembad wil liggen, moet je er wel een kiezen die water- en weersbestendig is. Bij sommige bluetooth-speakers doe je er verstandiger aan deze binnenshuis te houden, maar deze zien er over het algemeen wel beter uit in je woonkamer.

Bovendien komen sommige speakers met verscheidene functies, waaronder multi-point pairing. Dit houdt in dat je meerdere speakers met elkaar kan verbinden om ze dezelfde muziek af te laten spelen. Dit zorgt ervoor dat de hele ruimte in een mum van tijd gevuld is met de beste deuntjes.

Beste Black Friday 2020 bluetooth-speaker-deals

Weet je niet goed waar je je aan mag verwachten? Hieronder kan je een lijst terugvinden van alle deals van vorig jaar. Zo heb je hopelijk een idee van de kortingen die je misschien te zien zal krijgen.

Belangrijk: Sommige webwinkels werken met verschillende websites per regio, wat ook kan resulteren in andere prijzen. Bij enkele deals zal je dus ook bepaalde landafkortingen terugvinden die verwijzen naar waar de deal plaatsvindt. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Image Sonos Move voor €325,- i.p.v. €399,- De Sonos Move is dé ideale speaker voor zowel binnen- als buitenshuis. Hij beschikt over stembediening, kent een weerbestendige behuizing, en houdt het tot wel tien uur vol op één batterij

Image LG XBOOM GO PL5 Blauw voor €79,- i.p.v. €149,- (NL) Met de LG XBOOM GO PL5 geniet je waar je ook gaat van je favoriete muziek. Dankzij het waterbestendige ontwerp neem je de bluetooth speaker gerust de hele dag mee naar buiten, mede ook dankzij de 15 uur batterijduur.

Image LG XBOOM GO PL5 Blauw voor €79,- i.p.v. €109,- (BE) Met de LG XBOOM GO PL5 geniet je waar je ook gaat van je favoriete muziek. Dankzij het waterbestendige ontwerp neem je de bluetooth speaker gerust de hele dag mee naar buiten, mede ook dankzij de 15 uur batterijduur.

Image LG XBOOM GO PL7 voor €98,- i.p.v. €139,- Deze bluetoothspeaker is eenvoudig te besturen dankzij de gekleurde ledlampjes en de ingebouwde spraakbesturing. Bovendien is er een optie voorzien om toestellen via de USB-poort op te laden, waardoor je ook een handige powerbank mee hebt.

Image Bose SoundLink Mini II Special Edition Luxe Silver voor €99,- i.p.v. €119,- (BE) De Bose SoundLink Mini II Special Edition Luxe Silver is ideaal voor onderweg en net iets meer opvallend met zijn zilveren kleurtje. De bluetooth speaker is compact van formaat en neem je daarom gemakkelijk met je mee.

Image JBL Charge 4 Zwart voor €99,- i.p.v. €179,- De JBL Charge 4 laat met deze uitvoering van zijn bluetoothspeaker al jouw geluid nog net iets beter klinken. Naast een bluetooth-verbinding kan je ook met een AUX-poort verbinding maken, en de batterij gaat tot wel 20 uur mee. Deze waterdichte versie kan je overal mee naartoe nemen, dus je hebt geen excuus meer om er geen feestje meer van te maken.

Image JBL Charge 4 Camouflage voor €99,- i.p.v. €179,- (NL) De JBL Charge 4 laat met deze uitvoering van zijn bluetoothspeaker al jouw geluid nog net iets beter klinken. Naast een bluetooth-verbinding kan je ook met een AUX-poort verbinding maken, en de batterij gaat tot wel 20 uur mee. Deze waterdichte versie kan je overal mee naartoe nemen, maar let wel op dat je deze gecamoufleerde versie terug kan vinden.

Image JBL Xtreme 2 Zwart voor €166,- i.p.v. €199,- (NL) De JBL Xtreme 2 is een grote jongen, en dat niet enkel qua fysieke aspecten. De geluidskwaliteit is geweldig, onafhankelijk van de bron die je gebruikt. Hij is waterdicht tot 1 meter diep en dankzij de batterij kan je met deze speaker voor 15 uren een feestje bouwen op het strand, of gewoon gezellig naar wat nummertjes luisteren tijdens je picknick.

Image JBL Xtreme 2 Zwart voor €166,- i.p.v. €199,99,- (BE) De JBL Xtreme 2 is een grote jongen, en dat niet enkel qua fysieke aspecten. De geluidskwaliteit is geweldig, onafhankelijk van de bron die je gebruikt. Hij is waterdicht tot 1 meter diep en dankzij de batterij kan je met deze speaker voor 15 uren een feestje bouwen op het strand, of gewoon gezellig naar wat nummertjes luisteren tijdens je picknick.

Image Sony SRS-XB23 voor €77,- i.p.v. €89,99,- (BE) Deze speaker is een leuk en draagbaar muziekmaatje. Dankzij de bouw van de speaker heb je een geweldige kwaliteit en mooie geluidsverspreiding, waardoor je hem zowel binnen als buiten kan gebruiken voor een volledige immersie.