10 tips om het meeste uit Black Friday 2019 te halen

29 november is het zover, dan begint het Black Friday weekend. Meteen daarna volgt Cyber Monday op 2 december zodat je vier dagen non-stop van koopjes kan genieten.

Erg veel verschil is er niet tussen de twee. Je kan hoogstens zeggen dat Black Friday deals gericht zijn op specifieke producten, terwijl Cyber Monday deals meestal gelden op heel de website van een retailer.

Zoals we hierboven al aanhaalden, mogen we nu genieten van een Black Friday weekend. Niet zo lang geleden waren de Black Friday deals alleen geldig op die bewuste vrijdag, maar intussen duren de koopjes een heel weekend, en bij sommige retailers zelfs een hele week.

Deze oceaan aan deals kan het lastig maken om je voor te bereiden op Black Friday, maar daarom zijn wij hier. Met deze tien handige tips helpen wij je op weg naar de beste deals.

1. Voeg TechRadar's Black Friday 2019 deals pagina toe aan je bladwijzers

We zetten eerst even onszelf in het spotlicht. Zoals elk jaar voorzien we een groot overzicht met daarin de beste Black Friday deals van 2019 in Nederland en België. Het is handig als je die pagina toevoegt aan je bladwijzers zodat je meteen weet waar je moet zijn voor de beste deals.

2. Maak een Black Friday wenslijst

Je wenslijst hoeft niet heel specifiek te zijn en ook niet gericht op een bepaalde retailer. Het is gewoonweg handig als je van tevoren weet waar je naar op zoek bent. Enkele korte bullet points zoals "een nieuwe soundbar" of "een nieuwe tv" kunnen al voldoende zijn om je bij de les te houden.

Sommige websites hebben een functie om een wenslijst aan je account vast te maken, maar je kan natuurlijk ook een post-it nemen en daar wat items neerpennen.

3. Maak op voorhand accounts aan

De Black Friday deals verschijnen pas op 29 november, maar je kan wel op voorhand al accounts aanmaken op verschillende websites. Dit hoef je niet te doen bij elke website, maar zorg wel dat je een account hebt bij de grootste partijen, zoals bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Amazon en Fnac.

Op die manier kan je tijdens Black Friday sneller je aankoop voltooien aangezien je adres en andere gegevens automatisch ingevuld worden. Tijdens Black Friday geldt ook het "op = op" principe, dus elke uitgespaarde seconde kan het verschil maken.

4. Ga op onderzoek uit

Het is nooit een goed plan om in het wilde weg technologie te kopen. Dat geldt ook op Black Friday. Het is belangrijk om te weten waar je je geld aan uitgeeft zodat je geen miskoop begaat.

Ben je van plan om voor de eerste keer een 4K tv te kopen? Zorg dan dat je wat basiskennis hebt vergaard over 4K tv's, zodat je niet een van de vele tv's uitkiest en achteraf teleurgesteld bent met je aankoop.

Je pint je dus best niet vast op een bepaald model of een bepaald merk. Focus in de plaats daarvan op specificaties zodat je efficiënt promo's kunt vergelijken en snel de juiste keuze kunt maken.

Om je daarbij te helpen, hebben wij voor zowat elke productcategorie een koopgids gemaakt. Daar vind je de beste technologie van het voorbije jaar. Bekijk dus zeker de koopgidsen die voor jou relevant zijn voor je op zoek gaat naar de beste deals.

5. Stel een budget op, en hou je eraan

Er zijn nu eenmaal heel veel promo's tijdens Black Friday en Cyber Monday. Om te voorkomen dat je onnodige aankopen doet en onnodig veel geld uitgeeft, stel je best een budget op voor jezelf.

Als je van plan bent om grote aankopen te doen, zoals een nieuwe tv of laptop, zet dan elke week wat geld opzij. Op die manier jaag je niet heel je maandloon erdoor in één weekend.

6. Sta vroeg op (of blijf laat wakker)

De meeste retailers plaatsen hun Black Friday deals online middernacht op 29 november. Als je er meteen bij wilt zijn, kan je dus wakker blijven, meteen de beste deals scoren en daarna gaan slapen. Vroeger opstaan is natuurlijk ook een optie.

Black Friday is tegelijk de dag waarop websites vaak crashen door de enorme hoeveelheid bezoekers. In het midden van de nacht, wanneer er weinig webverkeer is, is dus het uitgelezen moment om de beste deals te zoeken.

7. Wees op je hoede voor bedriegers

Niet alleen retailers willen winst maken op Black Friday en Cyber Monday, maar ook fraudeurs.

Zoals altijd geven we je hier de gouden tip: gebruik je gezond verstand. Geef nooit je kredietkaartgegevens of login prijs, let goed op phishing mails en denk na voor je op bepaalde advertenties klikt. Op Black Friday is veel mogelijk, maar een nieuwe iPhone voor een paar tientjes is en blijft onmogelijk.

Black Friday is ook het uitgelezen moment om te controleren of je anti-virussoftware nog up-to-date is. Zorg er ook voor dat je steeds veilig betaalt met je betaalkaart of PayPal.

8. Koop je een gameconsole? Zoek dan de juiste bundel

Als je nog op zoek zou zijn naar een nieuwe gameconsole, dan is Black Friday hiervoor het beste moment. De kans bestaat dat er kortingen gaan zijn op de consoles zelf, maar de kans is nog groter dat er heel wat verschillende bundels zullen verschijnen.

Op die manier heb je meteen een of meerdere games bij je console en dat voor een lagere prijs. We verwachten trouwens dat alle consoles mogen genieten van kortingen. Of je nu een PS4, Xbox of Nintendo Switch wil kopen, je vindt gegarandeerd een voordelige bundel.

9. Wacht eventueel tot Cyber Monday

Hoewel er geen enorme verschillen tussen Black Friday en Cyber Monday zijn, kan je misschien toch beter wachten tot maandag 2 december om je slag te slaan.

Op Cyber Monday wordt er namelijk vaak korting gegeven op alle producten die een retailer in zijn aanbod heeft.

Soms gebeurt het zelfs dat Black Friday deals doorlopen op Cyber Monday. In uitzonderlijke gevallen wordt de korting in kwestie zelfs nog hoger op Cyber Monday. Als je wacht tot Cyber Monday om de hoogste kortingen te scoren, dan loop je natuurlijk wel het risico dat sommige producten al uitverkocht zullen zijn.

10. Black Friday is niet alleen Black Friday

Elk jaar lijkt Black Friday langer te duren. We zijn al van een enkele dag naar een heel weekend geëvolueerd intussen. Sommige retailers maken er zelfs een hele Black Friday Week van, zoals Mediamarkt vorig jaar, en anderen zetten de dag naar hun eigen hand, zoals Coolblue met Blue Friday.

We merken wel dat de beste deals steeds voor het laatst bewaard worden. Als je bijvoorbeeld op dinsdag tijdens Black Friday Week een laptop met korting ziet opduiken, kan je toch beter wachten tot de andere deals online komen. Geduld is in dit geval een mooie zaak.

Vergeet tot slot niet om onze pagina met de beste Black Friday deals in de gaten te houden. Op die manier heb je een makkelijk overzicht van alle deals zonder dat je daarvoor zelf verschillende webshops moet doorzoeken!