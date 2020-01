Toplijst VR-games: de beste VR-games voor mobile, consoles en pc

Virtual reality (VR) heeft jarenlang op het randje van een doorbraak bij het grote publiek gestaan.

Maar of het nu lag aan marketing, een gebrek aan goede games of de hoge prijs van de headsets, het kwam maar niet van de grond. Wel, tot nu dan.

Aankomende VR-games Vacation Simulator Toen Owlchemy Labs de Job Simulator lanceerde in 2016, werden we meteen ingepakt door zijn charmes. In een wereld die overstroomde van de "Simulator" games, was de Job Simulator een frisse wind. Dus toen Vacation Simulator bevestigd werd voor dit jaar, moesten we toch even onze lach inhouden. Defector (Oculus Rift Exclusive) Twisted Pixel, de ontwikkelaars van Wilson's Heart, zijn weer bezig. Deze keer hebben ze een intense spionnenactiegame naar de VR-wereld gebracht. Op het eerste gezicht lijkt het meer op een Mission Impossible game dan de daadwerkelijke Mission Impossible games. Blood and Truth (Playstation VR Exclusive) Na de knallende lancering van de Playstation VR met VR Worlds en de unieke shooter The Heist, volgt Sony London Studio dit succes op met een volledige duik in de underground van London. In Blood and Truth speel jij als een voormalig lid van de speciale troepeneenheid die de duistere wereld van Londens criminele elite onderzoekt om zijn familie te redden. Zoals in de grote actiefilms wil de game jou veranderen in de held van je eigen film.

Tussen de Oculus Rift , HTC Vive , PlayStation VR en de goedkopere Oculus Go blijft de hype rond VR verder groeien. Deze keer lijkt de hype geen stille dood te gaan sterven, zeker met de lancering van de op zichzelf staande en krachtige Oculus Quest.

Met meer hype en meer betaalbare headsets krijgen ontwikkelaars van VR-games meer kansen om hun games naar het publiek te brengen. We komen te weten dat er de voorbije maanden steeds meer VR-games zijn verschenen die het spelen waard zijn en enkele aankomende games, zoals Defector, zien er veelbelovend uit.

Dus als je in waanzinnige werelden wil springen en je avontuur naar het volgende niveau van inleving wil tillen, dan zit je hier goed.

Virtuele verbetering

Naarmate VR meer snelheid oppikt, kunnen we nieuwe titels verwachten die oude gaan vervangen. Kom daarom geregeld terugkijken om te kijken waar die titels eindigen in deze lijst.

Voor nu zijn hier de beste VR-games. Elke game is zeker het proberen waard als je een VR-headset hebt en voor sommige zou je zelfs naar de winkel willen rennen om een VR-heaset te kopen zodat je ze kan spelen.

Er is voor ieder wat wils, dus neem je PSVR, HTC Vive of Oculus Go bij de hand en bereid je voor op een avontuur met de beste VR-games die er zijn.

Vergeet zeker niet terug te komen, aangezien deze lijst geüpdatet wordt met nieuwe VR-games bij hun lancering. We hebben ook heel wat nieuwe VR-ervaringen om met je te delen als de Oculus Quest gelanceerd wordt.

Fallout 4 VR (HTC Vive Exclusive)

De legendarische post-apocalyptische open-world game van Bethesda is door de VR-machine gehaald in 2017. Met volledige VR-tracking en bewegingsgestuurde shooting, is Fallout 4 in VR nog ambitieuzer dan het origineel, waarmee het een must-play wordt voor iedereen met een HTC Vive.

Wanneer we de originele game reviewden, hielden we van de enorme, detailgerichte open-world met intrigerende zij-opdrachten en een waanzinnige soundtrack.

Edge of Nowhere (Oculus Rift Exclusive)

Dit third-person adventure gaat over protagonist Victor die op zoek gaat naar zijn verloofde Ava, die vermist raakte op een Antarctische expeditie.

Om Ava te vinden moet je Victor door de toendra gidsen, angstaanjagende monsters verslaan en imposante ijsmuren trotseren terwijl hijzelf steeds meer opgeslokt wordt in zijn waanzin.

Beat Saber (Multiplatform)

Dance Dance Revolution gecombineerd met Star Wars; Guitar Hero gecombineerd in Tron; dat alles gebeurt in VR in Beat Saber. Dit nieuwe ritmische spel laat spelers lichtzwaarden in het rond zwaaien op de beat van een liedje. Het daagt spelers uit om het ritme te volgens terwijl ze specifieke gekleurde blokken in specifieke richtingen kapot moeten hakken en obstakels moeten ontwijken.

Beat Saber bevindt zich momenteel in early access voor de HTC Vive, Oculus Rift en Windows Mixed Reality-toestellen. Hoewel het nog maar in early access is, heeft het al "enorm positieve" reviews op Steam gekregen. Als je erop los wil jammen met muziek, intussen blokken kapot wil hakken en niet vies bent van wat zweet, probeer dan zeker Beat Saber.

Astro Bot: Rescue Bot (PlayStation VR exclusive)

Als je een PlayStation VR hebt, stop dan waarmee je bezig bent, ga naar je PS4 en koop Astro Bot: Rescue Mission. Als de PlayStation VR nog geen toptitel had, dan is die ongetwijfeld aangekomen nu. Astro Bot: Rescue Mission is niet alleen een geweldige VR-platformgame, maar gewoon een geweldige platformgame.

De game zit vol met inventieve aspecten die we alleen verwachtten van Mario-games. Astro Bot: Rescue Mission verwerkt wilde fantasieën in het VR-format, waartegenover de concurrente verbleekt. Het bouwt levels rondom de speler en gebruikt zijn omvang om je verwachtingen meer dan te vervullen. Het is anders dan elke game die je ooit al gespeeld hebt.

Tetris Effect (PlayStation VR exclusive)

Het is moeilijk om de ervaring van Tetris Effect in woorden om te zetten. In feite speel je gewoon een spelletje Tetris, maar de omgevingen waarin je speelt veranderen. Elk level heeft zijn eigen unieke smaak met muziek en beelden die aangepast zijn aan een thema. Zo kan je in een onderwaterlevel spelen en intussen onderwatergeluiden horen terwijl glinsterende walvissen rond je hoofd zweven.

Het is een psychedelische en hypnotische ervaring die iedereen zou moeten kunnen voelen.

The Talos Principle VR (Multiplatform)

Als je een ingenieuze puzzelgame wil spelen, dan is The Talos Principle zeker de moeite waard. Als je die ervaring ook in VR wil meemaken, dan moet je bij The Talos Principle VR zijn. Het recreëert de ervaring van de originele game met volledige VR-ondersteuning, waardoor spelers alle bewegingsopties krijgen die ze willen.

De game plaatst spelers in een vreemde wereld, waar ze puzzels moeten oplossen die steeds moeilijker worden. Zowel de gewone als VR-versie hebben veel waardering van spelers gekregen.

Robo Recall (Oculus Rift exclusive)

Robo Recall is een van de meest gepolijste VR-ervaringen. Het brengt je naar een futuristische wereld waar robots overal zijn en alles van een leien dakje gaat tot een AI de robots infecteert en vervolgens zelf gek wordt bij de ontdekking van het internet en kattenvideo's. Hebben we al gezegd dat deze game gemaakt is door dezelfde studio die Borderlands heeft gemaakt?

Robo Recall is deels komisch door taken zoals alle kapotte robots "terugroepen" (less: vernietigen). Het andere deel is een waanzinnige shooter, waar groepen robots aanvallen en je een arsenaal aan upgradebare wapens, je handige vaardigheid om te teleporteren en tijd te vertragen, en heel wat creativiteit gebruikt om de robots te verslaan.

Er is niets beters dan een robot vastgrijpen en hem als schild gebruiken met je linkerhand terwijl je je geweer in je rechterhand naar een vijand gooit om het daarna weer te vangen als het van zijn gezicht terugkaatst om daarna verder te schieten. Hoewel het een heel intense game is, blijft het redelijk comfortabel voor mensen die snel last hebben van misselijkheid tijdens een VR-ervaring.

Hoewel Robo Recall een Oculus exclusive is, is het zodanig goed dat eigenaars van een HTC Vive zeker de moeite willen doen om te leren hoe Oculus-games werken.

Echo Arena (Oculus Rift exclusive)

Echo Arena is een geheel nieuwe sport die alleen voor VR is uitgevonden en geheel gratis is voor eigenaars van een Oculus Rift. In het spel vliegen robots in het rond in een omgeving zonder zwaartekracht terwijl je schijven proberen te vangen en punten kunt scoren door die schijven in het doel van de tegenstander te gooien.

Wat klinkt als een eenvoudig spel, wordt speciaal gemaakt door de manieren waarop spelers interactie hebben. Met de Oculus Touch controls kunnen spelers in een gevecht verwikkeld raken met een tegenstanders en hen enkele rake klappen op het hoofd verkopen. Een andere essentiële vaardigheid in het spel is rijden op een andere speler en jezelf voorwaarts lanceren om hoge snelheden te bereiken. Het is een wilde sport zoals je er nog nooit eentje hebt meegemaakt. En met de enorm lage prijs van "gratis", is de keuze snel gemaakt.

Skyrim VR (Multiplatform)

Op dit punt heeft Skyrim geen introductie meer nodig. Het is gelanceerd, gelanceerd en nogmaals gelanceerd. Deze keer komt het naar de Oculus Rift, HTC Vive en PlayStation VR. Hier presenteert het de grootste avonturengame die we ooit in VR gezien hebben.

Je beleeft niet alleen de complete basis van Skyrim in VR, maar de game bevat ook Dawnguard, Hearthfire en Dragonborn DLC. Ook al is Skyrim VR niet perfect met zijn gedateerde beeldkwaliteit (die weliswaar met mods verbeterd kan worden) en is het niet ontworpen voor VR, het is toch een avontuur dat je zeker wil beleven.

Sprint Vector (Multiplatform)

Sprint Vector is uniek tussen de racegames die je ook echt een work-out bezorgen tijdens het spelen. De game lanceert je in de rol van een racer (je personage is letterlijk ontvoerd en wordt gedwongen te racen) op verschillende buitenaardse werelden. Om te slagen, moet je je armen in het rond zwaaien in de echte wereld om je personage sneller te laten gaan en topsnelheden te bereiken.

Sprint Vector is cartoonachtig en heeft power-ups zoals in Mario Kart om een competitieve afwerking te krijgen. Als je wat plezier wil maken en wat beweging wil, dan is Sprint Vector een uitstekende keuze. Wij voelden het branden na een paar races en onze fitnesstrackers zouden ons toegejuicht hebben, als we alle 21 tracks hadden gedaan.

Moss (PlayStation VR exclusive)

Na bijna voor eeuwig gewacht te hebben, is Moss eindelijk aangekomen op PlayStation VR in februari 2018. Quill, de heldin van dit verhaal, mag dan wel enorm klein zijn, maar Moss gebruikt grootte in zijn voordeel door de spelers het perspectief van het knaagdier in de hoofdrol te geven.

Moss is een VR-avontuur voor heel de familie. Je gidst Quill door bossen en ruïnes, brengt haar voorbij vijanden en maakt direct gebruik van elementen uit de omgeving om puzzels op te lossen en uiteindelijk Quills oom te redden. Het spel maakt perfect gebruik van VR en geeft je de controle over de avatar van de heldin en een almachtige invloed op haar omgeving.

Marvel Powers Unite VR (Oculus exclusive)

We waren van mening dat Marvel Powers Unite een kleurrijke, verademende ervaring is. De game transformeert je in een van de bekende striphelden en de schaling is perfect uitgevoerd. Als de Hulk steek je uit boven zowel vriend als vijand, terwijl Rocket de wasbeer dan weer tussen de voeten van aliens rondloopt, voor hij met zijn jetpack in de lucht vliegt voor een vogelperspectief.

From Other Suns (Multiplatform)

Deze game voor de Oculus Rift is een ruimteavontuur dat gevuld is met actie. Je kan het zowel alleen als met maximaal drie andere spelers spelen.

In een race terug naar de aarde moet je vechten met "woeste piraten en dodelijke robots" voor oeroude aliens alles uitvagen op hun pad.

Arktika.1 (Oculus Rift exclusive)

Arktika.1, gemaakt 4A Games dat bekend is Metro 2033, ruilt de nucleaire apocalyps in voor een futuristische wereld die vastzit in een nieuwe ijstijd.

Met de Oculus Touch bestuur je wapens en het gereedschap in elke hand om de bevroren vlaktes en hun bedreigingen te trotseren in deze shooter die op maat gemaakt is voor VR.

Elite: Dangerous (Multiplatform)

De Elite-franchise mag dan wel meer dan dertig jaar oud zijn, maar bestaat nog steeds dankzij de strijd van maker David Braben om de licentie opnieuw te bemachtigen.

Elite: Dangerous gebruikt elementen uit de eerste game als basis (ruilen, ontdekken, vechten met een enorm universum) en geeft daaraan een hedendaagse touch. Er zijn zelfs toekomstbeelden van ons eigen universum te vinden.

De gameplay zelf is trouwens voor meerdere spelers. De volgende grens ontdekken heeft nog nooit zo echt aangevoeld. Elite: Dangerous is dan ook een game die het best online en in VR speelt.

Keep Talking and Nobody Explodes (Multiplatform)

Als je iemand kent die vrijgevig genoeg is om de handleiding van 23 pagina's te printen, dan is Keep Talking and Nobody Explodes het nieuwe Mario Party. In de zin van de betekenis dat je vrienden je achteraf zullen haten.

Keep Talking and Nobody Explodes, ontwikkeld door Steal Crate Games, behoeft uiterste concentratie van 2 tot 6 spelers. Terwijl een speler een bom onschadelijk maakt, moeten de andere duidelijke instructies voorzien over hoe dat precies moet.

De game vereist intensieve samenwerking van de spelers, waardoor het een leuke ervaring wordt met de juiste mensen en nog leuker wordt in VR met ofwel een Samsung Gear VR of Oculus Rift. Hou er wel rekening mee dat een gamepad optioneel is bij de Gear VR, maar dat de Oculus Rift wel gekoppeld moet zijn met een controller.

Job Simulator (Multiplatform)

In het jaar 2050 zijn jobs uit de 21e eeuw zoals "chef" en "technieker" natuurlijk niet meer nodig, aangezien die al vervangen zijn door programmeurs en hun AI-creaties. Job Simulator neemt de taak op zich om de jobs van de moderne tijd te transformeren in museumtentoonstellingen die spelers als simulaties kunnen ervaren.

Natuurlijk doet dit museum dan ook dienst als pretpark dat bestuurd wordt door robots die zich niet alles nauwkeurig kunnen herinneren.

Als chef moet je bijvoorbeeld pizza maken door een snee brood in de microgolfoven te soppen met een blok kaas erop. In totaal zijn er vier jobs om uit te kiezen: kantoormedewerker, gourmetchef, winkelbediende en autotechnicus. Elke job bevat, natuurlijk, een unieke sardonische afwerking.

Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality (Multiplatform)

Vanuit een technisch oogpunt lijkt Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality nogal op de voorgaande VR-game van Owlchemy Labs, Job Simulator.

Maar naast de eenvoudige puzzel- en avonturenaspecten waarbij je voorwerpen uit de omgeving combineert om puzzels op te lossen, is dezelfde scherpe gevatheid aanwezig die van Job Simulator een essentiële VR-ervaring maakt. Die ervaring is nu nog beter dankzij de stem van Rick and Morty-ster Justin Roiland.

Of Virtual Rick-ality een essentiële ervaring voor je is, hangt af van of je een grote fan bent van de serie. Als je van de cartoon hebt genoten, dan ben je het jezelf verschuldigd om de VR-game te proberen, maar als je nog nooit hebt gekeken of geen fan bent, dan is het misschien beter om deze game te laten voor wat hij is.

Resident Evil 7: Biohazard (PlayStation VR exclusive)

De meeste VR-games zijn over het algemeen redelijk oppervlakkig en niet zo uitgebreid, maar Resident Evil 7: Biohazard is een ware verademing die tegelijk gruwelijk is. Dit is de eerste keer dat een Resident Evil-game ontworpen is met VR in het achterhoofd, omdat er deze keer een first-person perspectief wordt gebruikt.

Ga er niet van uit dat je wat rond kan lopen jezelf door het spel kan schieten. Capcom heeft Resident Evil 7 namelijk teruggebracht naar de survival- en horror-roots van het spel. Daarom moet je tactisch nadenken over hoe je de gestoorde vijanden van het spel verslaat. Je speelt als Ethan Winters, inwoner van Dulvey, Louisiana, en moet een gammel, oud, verlaten huis doorzoeken om zijn vrouw te vinden die al drie jaar vermist is.

Het lichtpuntje is dat de game slechts uit één locatie bestaat, dus verwacht niet veel chaos naast een gezonde hoeveelheid jump-scares.

Batman: Arkham VR (Multiplatform)

Hoewel de franchise zijn einde bereikt heeft op conventionele platformen, is Batman: Arkham VR de opvolger van Arkham Knight die niemand verwacht had. Niet lang nadat Rocksteady Studios had aankondigd dat zijn derde game in het Batman Arkham-universum de laatste zou zijn, kwam de boodschap dat deze PlayStation VR exclusive later beschikbaar zou worden voor alle drie de headsets.

Batman: Arkham VR is een detectiveverhaal dat losstaat van de rest in plaats van een sequel of prequel op een bestaand Arkham-verhaal te zijn. Je zal geen boeven bewusteloos slaan met een VR-versie van de kenmerkende vechttechnieken van Rocksteady. Wat je wel kan verwachten, is niet veel meer dan een DLC-missie van 90 minuten tegen een fractie van de prijs van een volledig spel.

Arizona Sunshine (Multiplatform)

Er zijn niet heel veel lange VR-ervaringen en dat zorgt deels voor de leuke ervaring van Arizona Sunshine.

In de game ontdek je het Wilde Westen dat krioelt van de zombies. Dit geeft je een verfrissende en uitgebreide ervaring waarin je stevig je tanden kan zetten, waardoor het contrasteert met de arcade-ervaringen die andere games bieden.

Bewegen doe je door jezelf te teleporteren in de omgeving, waardoor je makkelijk grote afstanden aflegt zonder misselijk te worden. Je wapens herlaad en wissel je door ze naar je munitiegordel te bewegen.

Van alle VR-games die we gespeeld hebben, voelt Arizona Sunshine aan als een mogelijke toekomst van VR-games als ontwikkelaars de tijd en het geld krijgen om uitgebreide VR-ervaringen te creëren.

Maar op korte termijn is het gewoon leuk om oude mijntunnels te doorzoeken met een pistool in de ene hand en een zaklamp in de andere, zelfs al moet je de speelsessies beperken tot een halfuurtje om het hoofd koel te kunnen houden.

Surgeon Simulator 2013 (Multiplatform)

Surgeon Simulator 2013 legt de focus op aliens. In plaats van ervan weg te vluchten, ben je hun ingewanden aan het weghakken. Net zoals in Job Simulator bouwt Surgeon Simulator 2013 op jouw incompetentie bij het uitvoeren van gevorderde chirurgische ingrepen, zoals hart- en hersentransplantaties. Dat alles maak je met de unieke interface van een VR-headset.

Het spel ondersteunt native VR met de Oculus Rift. Een afzonderlijke versie, getiteld Surgeon Simulator VR: Meet the Medic, is beschikbaar als een gratis Steam-download voor de HTC Vive. Een nieuwere en volledige multi-platformversie is eveneens beschikbaar.

Minecraft VR (Multiplatform)

Het is officieel: een van de meest populaire games ter wereld is aangekomen in de VR-wereld. Minecraft Windows 10 Edition is nu beschikbaar op de Oculus Rift, maar je moet geen honderden euro's neertellen voor de Rift om het te ervaren.

De Samsung Gear VR geeft je namelijk ook de mogelijkheid om het spelen, met alle functies van de Oculus Rift. Windows Mixed Reality-platformen zijn eveneens ondersteund. Er is zelfs een theaterperspectief, als je misselijk zou worden van 360° aan terrein vol blokken.

We weten niet waarover we enthousiaster zijn bij het ontdekken van Minecraft in VR: creepers van kant maken in het holst van de nacht, of tunnels in de grond maken zoals een mol met een houweel.

Eve: Valkyrie (Multiplatform)

Ja, Eve: Vakyrie zal je minstens een beetje misselijk maken. Maar elke geweldige game-ervaring is toch een beetje pijn waard? Wat begon als spectaculaire technologiedemo voor de IJslandse ontwerpers, evolueerde in een game met snelle luchtgevechten in een groep diep in de ruimte.

Die focus op vechten maakt de game minder realistisch en meer instinctief dan de concurrentie. Hierdoor voelt hij ook iets meer aan als een arcade-game. Je krijgt er dan wel geen langdurige adrenaline van, maar als je verbluft wil worden door het spektakel van de Oculus Rift, dan moet je bij Eve: Valkyrie zijn.

Star Trek: Bridge Crew (Multiplatform)

VR-gaming wordt niet veel socialer dan deze game waarin jij en drie andere spelers een team vormen om een Federation-ruimteschip uit Star Trek te besturen.

Hoewel de game ook single players ondersteunt, speel je hem best met vrienden. Je zal snel in een ritme terechtkomen waarin je elkaars behoeftes aanvoelt en je acties daaraan aanpast.

Als je geen vrienden met dezelfde headset hebt, dan moet je je ook geen zorgen maken, want Ubisoft heeft ondersteuning voor cross-platform play ingebouwd. Spelers met de PlayStation VR, Oculus en Vive kunnen dus probleemloos samen strijden tegen de Klingons.

Dear Esther (Oculus Rift exclusive)

VR kan je bijzonder goed een gevoel van aanwezigheid in een wereld geven, zelfs als interacties met die wereld soms moeilijk zijn. Dit is perfect voor "wandelsimulators" zoals deze.

Dear Esther is een ontdekkingsspel waarin je wandelt op een verlaten Schots eiland, terwijl je zijn laagtes en hoogtes ontdekt en je personage klaagt over zijn leven. Het mag dan wel klinken als een art-house adaptatie van een roman van J.G. Ballard, maar het spel is simpelweg prachtig om in rond te dwalen.

Farpoint (PlayStation VR exclusive)

Je hebt er dan wel een dure PS VR Aim Controller voor nodig, maar Farpoint heeft bewezen dat Sony in staat is om een volledige first-person shooter VR-maat te maken. Met zijn lengte van ongeveer 5 uur is Farpoint aan de korte kant, maar haal kwaliteit en kwantiteit niet door elkaar. In elk aspect voelt Farpoint aan als een volledig afgewerkte shooter met een verscheidenheid aan vijanden en opties met de analoge stick die een nieuwe laag van besturing toevoegen aan de ervaring.

In tegenstelling tot andere VR-games, zal Farpoint niet verward worden met een technologiedemo. Het verhaal wordt verteld door cutscenes met een vast camerastandpunt en is daardoor niet heel boeiend, maar wel enorm goed geschreven. Als alleen in het rond schieten niet interessant genoeg voor je is, dan is er nog een online modus voor 2 spelers met een co-op en uitdagingslevels waar spelers strijden om de hoogste score. Als de Aim Controller te vermoeiend wordt, dan kan je natuurlijk ook terug wisselen naar de vertrouwde DualShock 4.

Subnautica (Multiplatform)

Subnautica ziet eruit alsof het een simpele duik-game zou zijn, maar dan besef je dat je geen enkele "vis" herkent... of de lucht... of de zon.

Het is eigenlijk een survival game op een afgelegen oceaanwereld, waar je zelf uitrustingen moet maken, onderzeeërs moet besturen en de onderwaterwereld moet omvormen tot een bewoonbare plaats voor de mensheid. Intussen moet je de vijandige fauna, vulkanen en kwallen ter grootte van vliegtuigen overleven. Subnautica is niet specifiek voor VR ontworpen, dus de ondersteuning is beperkt. Toch is het een adembenemende duik in de VR-wereld.

Lucky's Tale (Oculus Rift exclusive)

Lucky's Tale is een van de twee games die samen met de Oculus Rift komen (waarvan de andere Eve: Valkyrie is). Het is een intrigerende kleine platformgame. Denk aan Mario 64 gemixt met Crash Bandicoot vanuit een third-person perspectief dat je kan controleren door je hoofd te bewegen.

Het VR-gedeelte laat je dieper in het level kijken naarmate je verdergaat. Het lijkt een rare gimmick op het eerste gezicht, maar het laat je kennismaken met een ontdekkingselement elke keer als je je hooft kantelt om geheimen te ontdekken in het level. Lucky's Tale zal je niet omverblazen zoals andere VR-games, maar toont wel aan dat VR nieuw leven kan blazen in oudere genres.