De beste gratis PDF editor van 2019

Er zijn een aantal fantastische gratis PDF editors, dus we hebben de allerbeste eruit gepikt om het voor jou een stuk gemakkelijker te maken.

PDF documenten zijn ontworpen om op elk apparaat te functioneren en er hetzelfde uit te zien. Dat maakt het een briljant format om te delen, maar het bewerken ervan is weer een ander verhaal. De meeste kantoorsoftware en fotobewerkers laten je documenten exporteren in PDF-vorm, maar het bewerken ervan vereist een gerichte tool. Dat is omdat PDF initieel een eigen format had dat eigendom was van Adobe, en die bezit nog steeds een aantal van de technologieën die er nauw mee zijn verbonden. Andere bedrijven kunnen een licentie aanvragen voor die technologieën, maar alleen tegen een vergoeding die normaliter doorgegeven wordt naar jou - de gebruiker.

Er zijn niet veel gratis PDF editors, en zelfs nog minder die je documenten niet van een watermerk voorzien. Daarom hebben we de allerbeste gratis PDF editors zorgvuldig geselecteerd, die alle tools bieden die jij nodig hebt en die je werk niet zullen verpesten met vervelende watermerken.

(Image credit: Apowersoft)

Een krachtige gratis PDF editor die in je browser werkt

Geweldige selectie van bewerkingstools

Kan PDF's vanaf het begin ontwerpen

Je hebt een browser plug-in nodig

Hier raden we de online versie aan van de ApowerPDF. De ontwikkelaar Apowersoft, maakt ook een desktop PDF editor, maar dit is een premium tool, terwijl de online versie gratis te gebruiken is.

Voordat je de online PDF editor kan gebruiken, klik je 'Launch online' aan om Apowersoft's launcher te downloaden - een browser add-on. Dit neemt wel wat extra tijd in beslag, maar het is de moeite waard.

De PDF editor opent buiten je huidige browser. Je kunt tekst bewerken - heel ongebruikelijk voor een gratis PDF editor, maar heel handig. De tekst zal niet altijd zo eruitzien als jij het wil, dus het kost je wellicht wat extra tijd om de uitlijning en het formaat van het tekstblok goed te krijgen, maar het is erg indrukwekkend voor een gratis PDF editor. Je geëxporteerde PDF's zullen ook niet voorzien worden van een watermerk.

(Image credit: Tracker Software)

Een andere prachtige tool voor het bewerken van tekst in PDF's met ingebouwde OCR

Herkenning van optische kenmerken

Tekstbewerking

Splits en haalt pagina's op

Als je de tekst moet bewerken in een PDF, dan is PDF-XChange Editor ideaal. Je kunt documenten overtypen, deleten en opnieuw formatteren. En het past zich goed aan als het document een font gebruikt dat wordt herkend door je PC. Je kunt ook reacties toevoegen, PDF's splitsen en pagina's ophalen.

Een van de PDF-Xchange Editor's beste functies is de mogelijkheid om OCR te gebruiken om tekst te herkennen in gescande documenten - ideaal als je alleen een printje hebt en niet het originele document.

Een aantal van de functies die zichtbaar zijn in de menu's en toolbars zijn alleen verkrijgbaar in de premium versie van de software, PDF-XChange Editor Plus, maar daar kun je gemakkelijk achter komen door met je muis over een icoon te gaan en vervolgens zie je of het erbij inbegrepen zit.

Als je toch besluit om een premium tool te gebruiken (waarmee je bijvoorbeeld veelhoekige vormen of nieuwe tekstblokken kunt maken), dan zal je document worden voorzien van een watermerk. Let voor de zekerheid op een waarschuwingsbericht onder de hoofdwerkbalk voordat je je werk opslaat.

De betaalde download, PDF-XChange Editor kost 38 euro voor de normale versie, maar als je de extra functies erbij wil dan moet je de PDF-XChange Editor Plus kopen, en die kost 47 euro.

(Image credit: Sedja)

Een gratis PDF editor die alleen online verkrijgbaar is met een geweldige keus aan tools

Goede selectie bewerkingstools

Cloudopslag

Sessies verlopen na drie uur

Gratis online PDF editor Sejda biedt een uitstekend scala aan tools, met een extra beveiligingslaag: alle bestanden worden na vijf uur verwijderd van hun servers.

Je kunt tekst toevoegen, beelden en links, documenten tekenen, aantekeningen toevoegen en ellipsen en rechthoeken invoegen. Er is ook een 'whiteout' optie, waarmee je heel eenvoudig een witte rechthoek tekent, maar dit verwijdert geen data. Er is ook geen OCR, dus je kunt geen tekst bewerken in gescande PDF's.

Als je klaar bent met bewerken, klik dan op 'Pas de wijzigingen toe' en dan kun je het document downloaden, versturen naar Dropbox of Google Drive, het verwijderen, of toegang geven tot een gedeelde link. De link verloopt na zeven dagen.

Er zit wel een limiet op de gratis service: elk uur, kun je niet meer dan 200 pagina's bewerken of 50MB data. En je kunt niet meer dan drie taken uitvoeren. Dat is best gul, maar als je meer taken moet uitvoeren, dan zijn er wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse pasjes beschikbaar.

Voor een wekelijkse pas betaal je vijf dollar, dit wordt op de lange termijn wel duur, maar het is perfect als je alleen de tool nodig hebt voor een korte periode en niet wil vastzitten aan een langdurig abonnement.

(Image credit: Red Software)

Een gratis online PDF editor die je nieuwe tekst en afbeeldingen laat toevoegen

Ondersteunt verschillende vormen

Maak het mogelijk om media toe te voegen

Gratis element is alleen online verkrijgbaar

Er zijn twee versies van de PDFescape PDF editor: een gratis web app en een premium desktop programma. Hier gebruiken we de online editor; als je de desktopsoftware downloadt, ontvang je alleen een proefversie van de premium editie. Het is geschikt voor Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Opera en Safari, en werkt waarschijnlijk ook prima op andere Chromium-gebaseerde browsers.

Met PDFescape's online editor creëer je nieuwe tekstblokken op de pagina, maar je kunt alleen bestaande tekst bewerken als je gebruik maakt van de upgrade naar de volledige desktopsoftware. Je kunt simpele geometrische vormen creëren en - zoals met Sedja, hierboven - een witte rechthoek plaatsen om delen van het document te verbergen nadat het is geprint.

PDFescape geeft je de mogelijkheid om een afbeelding te selecteren van je PC, om vervolgens een rechthoek te verslepen om hem daar in te voegen. Je kunt ook tekstvelden plaatsen, waarmee je simpele vormen kunt creëren - een zeldzame en functie die heel welkom is bij een gratis PDF editor.

(Image credit: AbleWord)

Een tekstverwerker die ook een geschikte gratis PDF editor is

Mogelijk om volledige teksten te bewerken

Geen vergrendelde functies

Is niet recentelijk geüpdatet

AbleWord is niet geüpdatet sinds 2015, maar het klaart de klus nog steeds. Deze gratis software is vooral een tekstverwerker, maar werkt ook goed als een handige gratis PDF editor. Laat je niet afschrikken door zijn MS Word-stijl - klik gewoon op File > Open, selecteer je PDF, en je zal versteld staan van de bewerkingsmogelijkheden.

Als je klikt op een tekstblok dan wordt deze wit, maar dat gebeurt alleen als je actief aan het bewerken bent; als je hem niet meer selecteert krijgt hij weer zijn originele kleur. Je PDF ziet er misschien niet exact hetzelfde uit als eerst, maar wij konden maar weinig verschillen opmerken, en waren te vinden voor de fonts die beschikbaar zijn op verschillende computers.

Het is een heel indrukwekkende gratis PDF editor, maar we hebben hem niet hoger in onze lijst geplaatst vanwege zijn gebrek aan recente updates. Dit kan ervoor zorgen dat de beveiliging minder goed is. Hoe onwaarschijnlijk ook, het is een mogelijkheid.