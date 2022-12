De beste 120Hz 4K tv's voor 2022: tv's voor PS5 en Xbox Series X/S

(opens in new tab)

Editor's note: december 2022 Net als bij de meeste tv's, krijgen ook de beste 120Hz toestellen kortingen tegen het einde van het jaar. We zagen nooit een lagere prijs voor de LG C2, wat deze op bijna alle vlakken ongelooflijke tv alleen maar heeft geholpen om te eerste plaats in deze lijst te verdienen. Prijzen voor de Samsung QD-OLED S95B zijn ook al een stuk gezakt, hoewel die voorzien is van een next-gen scherm en een nog hogere 144Hz vernieuwingsfrequentie die gamers zeker gaat kunnen verleiden. Matt Bolton, Managing Editor – Entertainment

De beste 120Hz 4K tv's zijn een fantastische keuze voor zowel gamers als filmliefhebbers. De 4K-resolutie zorgt voor een berg pixels en dus een veel duidelijker beeld en de 120Hz vernieuwingsfrequentie laat je games lekker vlot beleven.

Voor gamers betekent een 120Hz vernieuwingsfrequentie duidelijker en scherper beeld zonder die misselijkmakende waas bij een beweging wanneer je de camera snel in-game draait. Voeg daar snelle reactietijden en verschillende vitale HDMI 2.1-poorten aan toe en je zal zien dat de beste game-tv's meestal120Hz-toestellen zijn.

Sommige gamers zien misschien geen gigantisch verschil, maar refresh rate is cruciaal voor shooters waar snelle reflexen echt wel van belang is. Voor cinefielen, 24fps-films spelen zonder dat het beeld al "schudt" zoals bij goedkopere tv's.

De afgelopen jaren hebben we honderden tv's getest, dus we weten waar we op moeten letten. Hieronder vind je een lijst met de 120Hz 4K tv's die wij aanraden.

Een aantal van onze keuzes zullen in de toekomst zelfs nog beter worden dankzij verschillende software-updates. Maar normaal gezien zijn ze allemaal al geweldig van het moment dat je ze uit de doos haalt en aansluit op je console. De beste 120Hz 4K tv's zijn niet goedkoop, maar wel de investering waard.

De beste 120Hz tv's voor 2022

(Image credit: LG)

1. LG C2 De beste 120Hz tv voor de meeste mensen Specificaties Formaten: 42, 48, 55, 65, 77 en 83 inches Schermtype: OLED Evo Input lag: < 10ms Vernieuwingsfrequentie: 120Hz VRR: HDMI forum, FreeSync, G-Sync ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 specifications Screen Size 42-inch - 77-inch Condition Nieuw Screen Type OLED

De LG C2 is de nieuwste in het populaire aanbod aan OLED's van LG en de opvolger van een eerdere aanvoerder van deze lijst, de LG C1. Er werd heel wat verbeterd en er is nu ook een model van 42 inch (en dus ook de kleinste 120Hz tv in de lijst). Welk formaat je ook kiest, je krijgt een volledig uitgerust aanbod van vier HDMI 2.1-poorten, 4K 120Hz-ondersteuning (inclusief Dolby Vision games met120fps, nog steeds een zeldzame feature), VRR (met FreeSync en G-Sync) en ALLM.

Alle modellen van 55 inches en groter zijn bovendien voorzien van een helder OLED-scherm, wat voor een nog betere HDR-prestatie zorgt dan bij de LG C1. En een vernieuwde beeldprocessor zorgt voor meer details. We waren onder de indruk van de kleursaturatie en subtiele nuances tijdens donkere scenes. We noemden de C2 zelfs één van de beste OLED-schermen die we ooit zagen.

De modellen van 42 en 48 inch leveren dezelfde excellente beeldkwaliteit, maar die schermen zijn niet zo helder. Voor ons geen dealbreaker, maar misschien wel voor wie graag gamet bij daglicht.

Lees meer: LG C2 OLED TV review

(Image credit: Sony)

2. Sony XR X90K De beste betaalbare tv voor PS5-eigenaars Specificaties Formaten: 55, 65, 75 en 85 inches Input lag: 18ms Vernieuwingsfrequentie: 120 Hz VRR: Ja HDMI ports (HDMI 2.1): 4 Redenen om te kopen + Diepe zwarttinten en mooie helderheid + Sterke HDMI 2.1-gamefeatures + Goede waarde Redenen om te vermijden - Mindere lichtopbrengst dan mini-LED tv's - Beeld vervaagt veraf en schuiner bekeken - Erg basic afstandsbediening zonder achtergrondverlichting

De Sony X90K is een uitstekende televisie voor zijn prijspunt. De tv beschikt over een full-aray LED achtergrondverlichting die je lokaal kan dimmen en dat resulteert in diepe zwarttinten. Gecombineerd met de quantum dots van het LCD-scherm geeft dat verhoogde helderheid en kleuren, hoewel het niet de helderste tv op de markt is.

Met films en televisie kijken, werkt de tv al top, maar het is tijdens het gamen dat de Sony X90K uitblinkt. De X90 heeft veel gamefeatures waardoor die de tweede plaats in deze lijst krijgt. Buiten de 4K/120Hz video-ondersteuning (slechts op twee van de vier HDMI-poorten) beschikt de tv ook over een variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) en auto low latency modus (ALLM). Input lag was volgens onze 4K tester 13.8ms, een zeer mooi resultaat.

De Sony X90K is een perfecte tv in combinatie met de PlayStation 5: wanneer die verbonden is met de PS5, wordt er een Auto HDR Tone Mapping feature geactiveerd, samen met een Auto Genre Picture Mode die beelden voor games optimaliseert.

Meer lezen: Sony XR X90K review

(Image credit: Samsung)

3. Samsung Q80B De beste 120Hz tv van een gemiddelde prijs Specificaties Formaten: 50, 55, 65, 75 en 85 inches Schermtype: QLED Input lag: 10.2ms Vernieuwingsfrequentie: 120 Hz VRR: FreeSync Premium Pro, Variable Refresh Rate (VRR) ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 (4)

De Samsung Q80B is een 4K QLED-scherm uit het middensegment met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Het is een fantastische allrounder die voor alles geschikt is.

De Q80B is kwalitatief iets minder dan de Mini LED Neo QLED modellen van het merk, maar dan krijg je wel een conventionele full-array achtergrondverlichting. Dit betekent echter dat je niet de indrukwekkende zwarttinten of HDR-precisie van de duurdere toestellen krijgen.

Maar met vier HDMI-poorten die compatibel zijn met HFR (hoge beeldfrequentie), een nuttige Game Bar gebruikersinterface en een opgepoetste smarthome interface hebben de meeste mensen niets te klagen.

De aanwezigheid van de Samsung Game Hub, een volwaardig portaal om gameservices te streamen, maakt duidelijk waar de grote aantrekkingskracht ligt. Deze Samsung beschikt vier HDMI-poorten die 4K 120Hz playback ondersteunen, ALLM (Auto Low Latency Modus), Nvidia G-Sync en FreeSync Premium Pro ondersteuning voor gaming.

Dit toestel maakt gebruik van een bovengemiddeld sound system dat compatibel is met Dolby Atmos. Voor ons heeft de Samsung Q80B indrukwekkende beeldkwaliteit en meeslepende audio die de aankoop van een extra soundbar in elk geval niet al te dringend maakt.

Meer lezen: Samsung Q80B review

(Image credit: Samsung)

4. Samsung QN95B De beste 120Hz tv voor games in verlichte ruimtes Specificaties Formaten: 55, 65 en 75 inches Schermtype: QLED (LCD) met MiniLED achtergrondverlichting Input lag: < 10ms Vernieuwingsfrequentie: 120Hz VRR: HDMI forum, FreeSync ALLM: Ja HDMI 2.1: 4x 40Gbps specifications Screen Size 75-inch Colour Zilver Condition Nieuw

De Samsung QN95B is Samsung's 4K vlaggenschip met een Mini LED achtergrondverlichting die Samsung 'Neo QLED' noemt. Iets prijziger dan de meeste modellen in deze lijst, maar als je het kan permitteren, krijg je daarvoor een allround HDMI 2.1-tv.

Er is een hele rits aan de nieuwste gamefeatures waar eigenaars van next-gen consoles erg vrolijk van gaan worden, en die komen met de Slim One Connect box die samen met de QN95B wordt geleverd.

De box heeft vier HDMI-poorten waarvan een (HDMI 3) eARC ondersteunt. Alle HDMI's kunnen tot 40Gbps aan; ze ondersteunen dus 4K/120Hz, VRR en ALLM. Geen volledige HDMI 2.1-connecties, maar er is voldoende bandbreedte. Deze tv is een geweldige keuze voor gamers die zo veel mogelijk uit hun nieuwe console willen halen.

We waren erg onder de indruk van de super SDR- en HDR-beelden die diepe zwarttinten en helderdere belichting leveren zonder halo's of verlies van schaduwdetails (dankzij de Mini LED achtergrondverlichting). De aanwezigheid van quantum dot-technologie zorgt bovendien voor verzadigde en genuanceerde kleuren die erg dicht tegen OLED-kwaliteit aanleunen.

De hoge helderheid (gelijk aan eender welke 4K tv) maakt dit toestel ideaal om overdag te gamen in ruimtes met veel zonlicht. We ondervonden dat het scherm beter omgaat met weerspiegeling dan de meeste tv's en het OTS+ audiosysteem in deze 120Hz zorgt ook voor een vol geluid.

Meer lezen: Samsung QN95B Neo QLED TV review

(Image credit: Samsung)

5. Samsung S95B De beste 120Hz 4K tv voor prachtig beeld en design Specificaties Formaten: 55 en 65 inches Schermtype: QD-OLED Input lag: ong. 10ms Vernieuwingsfrequentie: 120Hz VRR: HDMI forum, FreeSync ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 x 40Gbps specifications Screen Size 65-inch Condition Nieuw

De S95B van Samsungs combineert de indrukwekkende quantum dot-technologie van het merk met OLED om iets te creëren dat het beste van twee werelden belooft: kleuren en contrast van OLED met de fantastische helderheid van QLED.

In de meest donkere scènes zijn de highlights extra intens, dus beelden van het nachtleven in de stad of van een hemel vol sterren zien er prachtig uit. De fantastische HDR-prestaties zorgen voor een natuurlijke kleurweergave die alle andere tv-technologieën overtreft, behalve dan Samsungs eigen (ongelofelijk dure) MicroLED-technologie.

De Mini-LED tv's van Samsung zijn wel helderder, maar ze delen de voordelen niet die OLED biedt voor donkere beelden. Deze tv is zichtbaar beter met donkere materie, iets waarin OLED dus in uitblinkt.

De S95B is eveneens een goeie tv voor games, met 10.4ms lag. Wat op zich wel laag is voor een toestel van dit formaat. Maar ook dankzij ondersteuning van FreeSync en G-Sync op de vier HDMI's. De televisie levert 4K aan 120Hz en is algemeen gewoon indrukwekkend. Gaat jouw voorkeur echter meer uit naar natuurlijke beelden, dan vermoeden we dat de iets minder felle LG C2 meer iets voor jou is.

Meer lezen: Samsung S95B review

(Image credit: Sony)

6. Sony A95K Een premium 120Hz 4K tv optie voor PS5-eigenaars Specificaties Formaten: 55 en 65 inches Schermtype: QD-OLED Input lag: 17ms (1.080p 60Hz sources) en 9,4ms (4K 120Hz bronnen) Vernieuwingsfrequentie: 120Hz VRR: Ja ALLM: Ja HDMI 2.1: 4 (x 2 ondersteuning van 4K 120Hz)

Laten we meteen één ding duidelijk maken: dit is niet de beste game-tv of 120Hz tv. Geen Dolby Vision gaming met 4K 120Hz signalen (wil je Dolby Vision, moet je het bij 4K aan 60Hz houden) om te beginnen. Of dat maar 2 van de 4 HDMI 2.1-poorten 4K 120Hz en variabele vernieuwingsfrequenties ondersteunen. Al bij al toch teleurstellend voor zo'n baanbrekend toestel.

Het toestel ondersteunt wel nog steeds gewone HDR10 met 4K 120Hz. Omdat het een Sony-tv is krijg je ook de exclusieve PS5-functie Auto HDR Tone Mapping. Zie dit als Sony's eigen versie van Dolby Vision voor games.

Tijdens de tests waren we onder de indruk van de supersnelle reactie van de Sony A95K waardoor je geen onnodige motion blur ervaart tijdens games. Input lag is niet zo laag als bij sommige andere tv's op deze lijst: net onder 17ms bij 1.080p 60Hz en 9.4ms bij 4K 120Hz. Voor de meeste mensen is dit meer dan genoeg.

Het is een mooie televisie met sterke prestaties, een schitterend beeld en uitzonderlijk design. Het is niet de beste gamingtelevisie, maar het is een sterke tv als je naast de andere leuke toevoegingen ook wilt gamen.

Ben je op zoek naar een tv met gelijkaardige pluspunten, maar die beter is om mee te gamen, kijk dan zeker eens naar de Samsung S95B, iets hoger in deze gids.

Meer lezen: Sony A95K review

(Image credit: Sony)

7. Sony A80K Een geweldige 120Hz tv, maar met enkele beperkingen Specificaties Formaten: 55, 65 en 77 inches Schermtype: OLED Input lag: 17ms Vernieuwingsfrequentie: 120Hz VRR: HDMI forum ALLM: Yes HDMI 2.1: 2 specifications Screen Size 55-inch - 77-inch Screen Type OLED Condition Nieuw

Deze OLED van Sony is een prima televisie uit het middensegment dankzij indrukwekkende HDR, kleursaturatie en de diepe zwarttinten die alleen OLED kan leveren.

De gebruikelijke lettercombinaties van Sony-technologie zijn aanwezig: XR OLED Contrast Pro, XR Triluminos Pro en Cognitive Processor XR. Upscaling en motion processing zijn erg goed en hoewel het scherm niet zo super helder is als sommige OLED's doet die het nog steeds erg goed in donkere en lichte omgevingen.

Bovenop 120Hz video zijn er twee HDMI 2.1-poorten met variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) en auto low latency mode (ALLM) en is er Auto HDR Tone Mapping voor PS5 games.

Deze Sony is een sterke optie voor wie op zoek is naar het diepe contrast van een OLED-tv maar het geld niet op tafel willen leggen voor premium technologie. Dit toestel is minder duur dan vlaggenschip-modellen A90K en A95K, maar is nog steeds een goede aankoop.

Meer lezen: Sony A80K review

(Image credit: Samsung)

8. Samsung QN85B Een fantastische 120Hz 4K tv voor games Specificaties Formaten: 55, 65, 75 en 85 inches Schermtype: Mini LED (Neo QLED) Vernieuwingsfrequentie: 120Hz VRR: HDMI forum, FreeSync Premium Pro ALLM: Ja HDMI 2.1: 4

Deze tv van Samsung gebruikt Mini-LED en heeft dus de hoge helderheid van traditionele LED-tv's, maar met meer instellingen om aan te passen. Het is niet helemaal OLED-kwaliteit, maar het komt in de buurt. En de helderheid is uitzonderlijk: als je de basisinstelling op dit toestel gebruikt, lijkt het ongetwijfeld na een tijd alsof je hebt liggen zonnen. Zet dat een beetje lager, spendeer wat tijd aan het aanpassen van de instellingen en je gaat een veel aangenamere ervaring krijgen

De details zijn indrukwekkend, geweldig om te gamen en doet een goeie job wat betreft aanpassen van HD content. Daarnaast beschikt de QN85B over uitstekend geluid: de driver met zes speakers, Object Tracking Sound technologie en Q Symphony-compatibiliteit zorgen samen voor een tv waarbij veel meer zorg in audio is gestopt dan normaal. De bas is niet super, dus we raden wel een soundbar aan.

We zijn niet fan van de meest recente smart TV interface bij Samsung, maar er zit wel Samsung TV plus bij. Dit toestel is vooral een goede keuze voor games, dankzij de HDMI 2.1-ondersteuning op de vier HDMI-poorten, compatibel met 4K 120Hz en ondersteuning voor ALLM, VRR en FreeSync Premium Pro. Maar zoals altijd bij Samsung is er geen ondersteuning voor Dolby Vision.

Meer lezen: Samsung QN85B (55QN85B) review

120Hz tv's FAQ

Hoe kies je de beste 120Hz 4K tv

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

Uitzoeken wat voor jou de beste tv is kan best een uitdaging zijn. Als je zeker een 120Hz 4K wil is er nog meer om rekening mee te houden.

Wil je bijvoorbeeld een OLED- of een LED-tv? Kijk zeker ook eens op de gids OLED vs LED vs LCD waarin je de eigenschappen vindt van elke technologie. Samengevat: LED heeft achtergrondverlichting en OLED heeft pixels die hun eigen licht produceren.

OLED lijkt misschien de betere, coolere technologie (en dat klopt op heel wat vlakken ook), met sterk contrast en geweldige kijkhoeken, en je krijgt meer helderheid en kleur. Jouw voorkeur zal ook afhangen van de beschikbare ruimte en jouw voorkeuren. OLED-tv's zijn vaak wat duurder, maar hebben bijvoorbeeld meestal ook snellere reactietijden en dus betere opties voor gamers.

We benadrukten al eerder het belang van HDMI 2.1-poorten, want je game-ervaring hangt daar echt van af. Je hebt minstens één HDMI 2.1-poort nodig voor een next-gen console zoals de PS5 of Xbox Series X. Maar met een nieuwe tv die meer dan één HDMI 2.1-poort bevat kijk je ook naar de toekomst. Je kan meer consoles aansluiten om zo je thuisentertainment uit te breiden.

120Hz scherm: waarom doet het er toe? Is de refresh rate een grote factor als het gaat om de aankoop van een nieuwe televisie? We zouden zeggen dat zonder een geavanceerde tv de nieuwe functies van next-gen consoles nutteloos zijn. Al die krachtige functies leiden nu eenmaal alleen tot betere prestaties als de televisie ze ondersteunt. Hertz (of vernieuwingsfrequentie) bepaalt het aantal frames die je tv per seconde kan weergeven. Omdat zowel de PS5 als de Xbox Series X 120 frames per seconde (fps) in 4K UHD resolutie kunnen genereren, heb je een tv-scherm nodig dat tot 120 Hertz aankan om dat te laten functioneren. Je huidige 4K tv ondersteunt waarschijnlijk 60Hz/4K, ideaal voor de Xbox One X en PS4 Pro. Als je echter een upgrade doet naar één van de nieuwste consoles, kan je de frame rate niet echt verbeteren tenzij je op een lagere resolutie (zoals 1440p) speelt. Een hogere frame rate is vooral handig bij snelle shooters als 'Call of Duty' waarin je je constant moet omdraaien en snel moet reageren. Maar de boost door meer frames is niet beperkt tot een bepaald genre van games. Daarom raden we echt aan om één van de televisies in deze gids te kopen als je budget zo'n toestel en een next-gen console aankan.

(Image credit: Samsung)