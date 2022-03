Beste pc-controller 2022: til je pc-games naar een hoger niveau

Included in this guide:

Misschien heb je het gevoel dat er iets mist aan jouw gaming-setup. Je kan een fantastische pc hebben met alles erop en eraan, maar toch kan er iets ontbreken. Als je zoekt naar de meest intuïtieve manier om te gamen, vind je dit niet bij een reguliere gaming-pc. Om alles uit jouw systeem te halen mag een controller niet ontbreken.

Bij sommige games is het logisch om niet af te wijken van de gebruikelijke manier om te spelen op pc: met een gaming-muis en een gaming-toetsenbord. Sommige van de beste pc-games spelen echter net iets beter als je een controller gebruikt. Van het gestroomlijnde ontwerp tot de versimpelde besturing, controllers zijn vaak makkelijker en sneller om te gebruiken. Het is daarnaast ontzettend eenvoudig om ze aan te sluiten op jouw pc en de meeste games, zelfs gratis titels, ondersteunen controllers.

Til je pc-ervaring naar een hoger niveau met een van de beste gamepads. We hebben onze favoriete opties hieronder vermeld. Van premium controllers met alles erop en eraan tot simpele opties die minder kosten.

1. Microsoft Xbox draadloze controller De koning van de pc-controllers Specificaties Verbinding: Bedraad, Bluetooth Features: Comfortabele grip, 3,5mm koptelefooningang, vervangbare batterij Redenen om te kopen + Comfortabel + Betaalbaar Redenen om te vermijden - Weinig extra functies

De Xbox-controller van Microsoft is sinds de Xbox 360-dagen de liniaal waarmee andere pc-gamecontrollers worden gemeten, en met een goede reden. Hij is comfortabel, heeft een goed gewicht en een natuurlijke indeling van de knoppen. De meest recente versie – ontworpen voor de Xbox One-console – vervolgt alles wat het model van de vorige generatie zo geweldig maakte door meer schouderknoppen en een sterk verbeterd D-pad toe te voegen.

De Bluetooth-connectiviteit maakt het koppelen met uw desktop een fluitje van een cent, en de prijs is zeer aantrekkelijk voor gamers met een beperkt budget. Hij is ook verkrijgbaar in verschillende kleuren, wat betekent dat je waarschijnlijk wel iets kunt vinden dat bij je systeem past. Zelfs als er geen kleurenschema is wat je leuk vindt, laat Microsoft je het aanpassen via het Xbox Design Lab. Deze controller biedt een aantrekkelijk totaalpakket, waardoor het een fantastische keuze is voor vrijwel elke setup en een van de beste pc-controllers is van 2022.

2. Microsoft Xbox Elite Series 2-controller De meest luxe optie Specificaties Verbinding: Bedraad, draadloos via adapter Features: Vervangbare componenten, 3,5mm koptelefooningang, uitgebreide aanpassingsopties Redenen om te kopen + Ontzettend veel functies + Handige software Redenen om te vermijden - Duur

De premium-versie van de Xbox One-controller, de Xbox Elite-controller verdient zijn elite-titel. Hij beschikt over een enorm aantal upgrades ten opzichte van de standaard Xbox-controller, zoals verwisselbare componenten en extra knoppen aan de achterkant. De triggers zijn daarnaast aan te passen zodat ze makkelijker zijn in te drukken. Hij kost echter meer dan het dubbele dan zijn voorganger, dus dit is een product dat volledig gericht is op gamers die op zoek zijn naar een luxe gamepad.

De Elite-controller bevat een aantal indrukwekkende softwarefuncties, waarmee je bijna elk aspect van het apparaat kunt verfijnen. Er zijn verschillende aanpasbare profielen om uit te kiezen. De controller kan er twee opslaan, zodat je met een druk op de knop kunt wisselen. Als je op zoek bent naar de meest veelzijdige controller voor je pc, dan is dit de beste keuze. Je moet er echter wel een flinke som geld voor neerleggen.

3. Logitech F310 De ultieme budgetoplossing Specificaties Verbinding: Bedraad Features: Programmeerbare knoppen, input-switch voor nieuwere of oudere games Redenen om te kopen + Goedkoop + Simpel in gebruik Redenen om te vermijden - Aan de kleine kant

Als je op zoek bent naar de beste pc-controller die je portemonnee niet volledig leegmaakt, is het moeilijk om de Logitech F310 te verslaan. Hij is misschien simpel in functionaliteit, maar er valt iets te zeggen over het eenvoudige karakter van deze controller. Je sluit hem gewoon aan via USB en je bent klaar om te gaan. Als je naar de overvloed aan aanpassingsopties van alle premium controllers kijkt, is de F310 een verrassend verfrissende optie. Hij beschikt daarnaast over een uitstekend D-pad en een prima lay-out.

Zoals je verwacht, vanwege de lagere prijs moet de controller op enkele fronten inleveren. Allereerst is het een vrij licht apparaat, wat minder prettig is tijdens het gamen. Daarnaast is er geen draadloze optie. Een kabel in de weg hebben, zal voor sommigen een dealbreaker zijn. De controller is ook aan de kleine kant, wat lastig is voor gebruikers met grote handen. Desalniettemin is de F310 een uitstekende en vooral betaalbare optie, ondanks de kanttekeningen.

4. Sony DualShock 4 The motion controller Specificaties Verbinding: Draadloos Features: 3,5mm koptelefooningang, touchpad, bewegingsbesturing Redenen om te kopen + Comfortabele, fijne knoppen + Bewegingsbesturing Redenen om te vermijden - Onhandige schouderknoppen

De DualShock 4 is de beste controller van Sony tot nu toe, en gelukkig is hij compatibel met de volledige gamebibliotheek van Steam. Hij ligt zeer comfortabel in de hand en beschikt over tactiele control sticks met net genoeg weerstand. Daarnaast is hij uitgerust met bewegingsbesturing die je met een verrassende hoeveelheid games kunt gebruiken, zo kun je makkelijker sturen in racegames of richten in shooters door de controller te bewegen.

De controller is echter niet volledig vrij van problemen. De blootgestelde schouderknoppen zijn bijvoorbeeld niet heel handig. Het is ontzettend makkelijk om ze per ongeluk aan te stoten. Daarnaast heeft het rubber op de control sticks de neiging om na langdurig gebruik los te laten. Toch behoort de Sony-controller tot de beste opties voor pc-gaming.

Lees de volledige review: Sony Dualshock 4

5. 8BitDo SN30 Pro De retrokampioen Specificaties Verbinding: Bedraad, Bluetooth Features: Ingebouwde vibratie, screenshotknop, turbo-knop Redenen om te kopen + Stevig + Retro-ontwerp Redenen om te vermijden - Klein en ietwat oncomfortabel

8BitDo is een maker van retro game-accessoires met nostalgische ontwerpen. De SN30 Pro is geïnspireerd door old-school Super Nintendo-controllers. Dit is ideaal voor de alsmaar groeiende collectie aan retro-geïnspireerde games op pc. De lay-out is onmiddellijk herkenbaar voor mensen die zijn opgegroeid met JRPG’s en 2D-platformers.

De bouwkwaliteit van de SN30 Pro is verrassend stevig, vooral gezien de lage prijs. Je kunt de controller ook uitrusten met control sticks voor moderne shooters of actiegames, al raden we dat niet aan. De kleine vormfactor maakt hem ietwat oncomfortabel in de hand tijdens langdurige game-sessies. Hoe dan ook zijn er zeker games die er baat bij hebben als je ze speelt met een authentieke retro-controller. Dat alleen al maakt dit een van de beste pc-controllers.

6. Turtle Beach Recon Controller Rijk aan features Specificaties Verbinding: Bedraad Features: Programmeerbare knoppen, audioverbeteringen, 3,5mm koptelefooningang Redenen om te kopen + Veel handige functies + Stevige bouwkwaliteit Redenen om te vermijden - Niet draadloos

De Turtle Beach Recon Controller lijkt verdacht veel op de Xbox-controller, met uitzondering van het bedieningspaneel aan de bovenkant. De lay-out is vergelijkbaar, maar de Turtle Beach-controller heeft een aantal extra functies die hem uniek maken. Je kunt niet alleen de verhouding tussen chat- en gamevolume aanpassen op de controller, ook zorgt hij voor extra microfoon- en audioverbeteringen.

De gevoeligheid van de rechter joystick is aan te passen en er zijn twee extra knoppen aan de onderkant van de controller toegevoegd. Dit maakt je gameplay nog veelzijdiger. Hij kost ongeveer net zo veel als de standaard Xbox-controller, maar draadloze verbinding ontbreekt. Dat zorgt ervoor dat het net niet de perfecte controller is. Als dit geen probleem voor je is, moet je deze controller proberen.

7. Wolverine V2 Chroma Volledig aan te passen Specificaties Verbinding: Bedraad Features: RGB-verlicthting, programmeerbare knoppen, verwisselbare control sticks Redenen om te kopen + Reageert snel + Veel aanpassingsopties Redenen om te vermijden - Duur

De Razer Wolverine V2 Chroma is een fenomenale controller. Als het om randapparatuur gaat, weet Razer als geen ander hoe je uitstekende producten maakt. De expertise van het bedrijf is toegepast op deze Xbox-achtige controller, waardoor hij sneller en beter aanpasbaar is dan de concurrentie. De knoppen op de Wolverine V2 hebben een reactietijd van 0,65mm, waardoor ze ontzettend vlot reageren. Zo kun je op elke situatie anticiperen, hoe snel je game ook gaat.

Daarnaast is hij voorzien van 6 aanpasbare knoppen, vier triggers en twee bumpers. Zo kun je de controller volledig aanpassen naar hoe jij wilt spelen. Je kunt de doppen van de control sticks uitwisselen voor kortere of grotere varianten. Al deze functies zorgen ervoor dat je jouw gameplay naar een nieuw niveau kunt tillen, maar dat komt met de nodige prijs. Daarnaast valt de bouwkwaliteit ietwat tegen.