Beste externe harde schijven voor PS5 2023

De beste externe harde schijven voor PS5 zijn een uitstekende manier om games op te slaan, waardoor ze in de toekomst gemakkelijker te downloaden zijn. Bovendien zijn ze een goedkopere manier om de beperkte 667,2 GB opslagruimte van de console. Zo hoef je ook niet voortdurend games te archiveren en daarna weer uit de cloud te downloaden.

Maar zelfs de beste PS5 externe harde schijven zijn niet in staat om PS5 games te draaien. Dat komt omdat deze externe opties gewoon te traag zijn om de interne schijf in de console bij te houden. Je moet games daarom van de externe harde schijf overzetten naar de interne opslag van de console (en omgekeerd). Dit is sneller dan games archiveren en opnieuw downloaden, maar misschien niet helemaal waar je naar op zoek bent.

Als je het geheugen van de PS5 wil uitbreiden zodat je opgeslagen games wel meteen kan spelen, dan heb je een specifieke SSD voor je PS5 nodig. Deze zijn weliswaar duurder dan een harde schijf en moet je zelf in de console installeren. Het voordeel is natuurlijk dat je niet moet wachten tot de game van de ene plaats naar de andere is overgezet om hem te spelen. Met de juiste SSD zijn al je games beschikbaar alsof ze op de interne opslag van de console staan.

Klinkt een SSD nu plots interessanter dan een externe harde schijf, maar weet je niet of je zelf een SSD kan installeren? Geen paniek, je kan onze tutorial voor de installatie van een M.2 SSD in de PS5 lezen en zelf besluiten of je dit tot een goed einde kan brengen.

Beste externe harde schijf voor PS5 2023

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

(Image credit: Crucial)

De Crucial X8 gebruikt een NVMe SSD, wat betekent dat hij meer snelheid heeft dan oudere en meer betaalbare SATA SSDs. Hij komt in de buurt van de maximale snelheid die de PS5 ondersteunt, maar is toch niet de snelste optie.

De Crucial X8-schijf is bestand tegen schokken, trillingen, vallen en extreme temperaturen, dus je kan hem zeker meenemen in een rugzak zonder dat hij sneuvelt. Het robuuste ontwerp gaat gepaard met verrassend compacte afmetingen en een indrukwekkend lage prijs.

Houd er wel rekening mee dat er lichtere of slankere harde schijven voor PS5 verkrijgbaar zijn en dat de overdracht bij de concurrentie sneller kan zijn. De prijs is dan natuurlijk ook hoger. De Crucial is niet de dunste, lichtste of snelste, maar hij zit telkens erg dicht in de buurt en blijft toch betaalbaar.

Lees hier de volledige Crucial X8 review

(Image credit: Future)

Samsung heeft zich bewezen als heer en meester van de SSD, dus het is geen verrassing dat zijn nieuwste schijf indrukwekkend is. Hij is beschikbaar in tussen 500GB en 2TB, is nauwelijks langer dan een bankpas, slechts 8mm dik en 58g zwaar. Daarmee is hij ook de meest compacte optie van heel deze lijst.

De T7 is snel genoeg om de USB-poorten volledig te benutten, hoewel de schijven van Seagate en LaCie sneller zijn. Dat snelheidsvoordeel is niet essentieel voor het gebruik van de PS5, maar wel belangrijk als je deze externe harde schijf ook voor andere doeleinden wil gebruiken. Houd er tot slot rekening mee dat de Samsung T7 een stevige bouwkwaliteit heeft, maar niet de val-, schok- en temperatuurcertificaten van zijn rivalen.

Lees de volledige Samsung T7 Shield Touch review

(Image credit: Western Digital)

3. WD Black P50 Beste grote externe harde schijf voor PS5 Specificaties Opslag: 500GB - 4TB Interface: Thunderbolt 3/USB-C Afmetingen: 62mm x 118mm x 14mm Gewicht: 115g De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Nedgame.nl (opens in new tab) Redenen om te kopen + Enorm snel + Stevige behuizing Redenen om te vermijden - Duurder en groter dan sommige concurrenten

De WD Black P50 is rotsvast en bestand tegen vallen en stoten. Naast dat stevige ontwerp is dit een NVMe-schijf die een topsnelheid van 2.000 MB/s haalt. Dat is veel hoger dan wat de PS5 aankan, maar betekent wel dat de P50 de USB-poorten van de console volledig benut en de hoogst mogelijke snelheid levert. Als je van plan bent om hem ook met andere apparaten te gebruiken, mag je er zeker van zijn dat deze snelheid toekomstbestendig is.

Er zijn nadelen aan deze externe harde schijf. Hij is zwaarder en dikker dan de meeste externe SSD's en ook duurder. Als je het geld hebt en iets toekomstbestendig zoekt dat geweldig is voor de PS5, dan zit je hier goed.

(Image credit: Lacie)

4. LaCie Rugged SSD Pro De beste stevige externe harde schijf voor PS5 Specificaties Opslag: 1TB - 2TB Interface: Thunderbolt 3/USB-C Afmetingen: 65mm x 98mm x 17mm Gewicht: 100g De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Kamera-express.nl (opens in new tab) Bekijken bij Conrad NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Enorm stevig + Zeer snel Redenen om te vermijden - Meerprijs voor stevigheid - Wordt snel duur bij hogere capaciteiten

De meeste draagbare SSD's hebben schok- en valbestendige ontwerpen, maar weinig opties gaan zo ver als de LaCie Rugged SSD Pro. Hij is officieel beoordeeld op waterbestendigheid, een val van drie meter, twee ton pletbestendigheid en stofbestendigheid. Hij is vrijwel onverwoestbaar en perfect als je een externe harde schijf nodig hebt voor onderweg. Hij heeft zelfs een klep om de USB-C-poort te beschermen.

Deze robuuste hardware zit in een slimme, rubberen behuizing en een royale garantie van vijf jaar is de olijf in de martini. Het robuuste ontwerp gaat niet ten koste van de snelheid. Ook deze schijf benut de USB-poorten van de PS5 optimaal en gaat verder dan 2.000 MB/s als je over de juiste hardware beschikt.

Het ontwerp betekent dat de LaCie iets zwaarder en dikker is dan de meeste SSD's... en hij is erg duur. Maar als je een schijf met heel wat snelheid en een stevig ontwerp nodig hebt, is hij zijn investering waard.

(Image credit: Seagate)

5. Seagate Game Drive Beste officiële externe harde schijf voor PS5 Specificaties Opslag: 2TB – 4TB Interface: USB 3.2 Gen 1 Afmetingen: 76mm x 114mm x 9,6 / 12mm Gewicht: 135g – 149g De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Informatique NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Gecertificeerd door PlayStation + Redelijke prijs + Dun en licht Redenen om te vermijden - Trager dan de rest

De Seagate Game Drive is de enige externe harde schijf met een officiële certificering van Sony. Hoewel het technisch gezien een licentie is voor de PS4, werken deze schijven ook met de PS5.

De schijf is beschikbaar in capaciteiten in twee varianten (2TB of 4TB) en verkrijgbaar in met de designs van The Last of Us en Marvel's Avengers. Beide capaciteiten zijn goede opties en goedkoper dan de externe harde schijven van WD. Qua snelheid haalt hij geen records. Het is prima maar niet baanbrekend.

De schijf van Seagate is lichter en slanker dan de meeste concurrenten, terwijl de robuuste aluminium buitenkant sterker is dan goedkopere, plastic alternatieven. Hij is niet super snel of stevig, maar wel een mooie, betaalbare en officiële optie.

Best PS5 external hard drives - Frequently asked questions

PS5 games op externe harde schijf spelen, kan dat? Het korte antwoord is nee, je kunt geen PS5-games draaien vanaf een externe harde schijf, hoe snel die ook is. Dit komt door de manier waarop de interne opslag is ontwikkeld met Gen 4 NVMe-hardware, die aanzienlijk sneller is dan wat zelfs de beste externe schijf kan bieden. Je kunt er wel games opslaan, wat betekent dat je geen titels opnieuw hoeft te downloaden om ze te spelen. Je moet wel de games op de schijf overzetten naar de interne opslag van de PS5 voor je ze kan spelen. Hoe lang dat duurt, hangt af van de externe harde schijf die je hebt. PS4-games werken dan weer wel probleemloos vanop een externe harde schijf.