PS4 Amazon Prime Day deals 2020: De beste deals zijn hier!

Het lijkt dat we er langer op moeten wachten dan gepland, maar gelukkig zijn de Amazon Prime Days niet meer zo ver af. Tijdens de Amazon Prime Days hadden we vorig jaar aardig wat kortingen op de PS4, en we verwachten dit jaar zeker hetzelfde.

Voorlopig hebben we nog geen exacte datum wanneer de Amazon Prime Days in de Benelux zullen plaats vinden. Als we van een e-mail aan de verkopers op het platform mogen uitgaan, dan valt het mogelijk ergens in oktober.

Het uitstel heeft alles te maken met de coronacrisis. Nu de ergste fase achterwege lijkt te zijn, is er nu ook weer meer vraag naar producten, waaronder ook consoles.

Tijdens Amazon Prime Day 2020 houdt TechRadar constant in de gaten welke aanbiedingen er op het platform verschijnen. Zo zal geen topactie jou meer ontgaan. De lijst wordt tevens 48 uur lang geüpdatet. Zit er niet meteen iets leuks voor jou tussen, dan is het aan te raden om een paar uur later weer eens te kijken.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Extra belangrijk: Met ingang van dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day deals terecht op zowel de Nederlandse als Duitse site van Amazon. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er wel rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement van Amazon Nederland geldt dus niet in Amazon Duitsland en omgekeerd. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.

Amazon Prime Days deals verwachtingen

Voorlopig hebben we nog geen zicht op de inhoud van de deals die we tijdens te Amazon Prime Days te zien gaan krijgen. Hoe dan ook blijven de deals van de PS4 enorm populair, en dat voor een console die 7 jaar oud is. Het blijft altijd een gok, maar als we kijken naar de voorbije jaren, dan kunnen we hopelijk wel een goede inschatting maken.

En wat met de PS5?

Een indrukwekkend spelaanbod, een 4K-upgrade enkele jaren geleden met de PlayStation 4 Pro, én het blijven uitbrengen van toffe nieuwe games zorgen ervoor dat de PS4 al jaren steevast aan de top van de consolelijst staat. Nu we volop in een console-oorlog zijn beland tussen de PS5 en Xbox Series X en Xbox Series S beloven het wel interessante deals te worden, aangezien het moeilijk wordt om te voorspellen hoe ze er juist uit gaan zien.

We verwachten dat de 'oude' PS4-consoles tegen een zeer aangename prijs de deur zullen uitgaan, nu ze op het punt staan te worden overklast door de PS5 in november. Heb je in al die jaren nog nooit een PS4 aangeschaft, en kan je echt niet meer wachten? Dan zijn de Amazon Prime Days hét moment om de succesvolle console van Sony in huis te halen.

PS4 games en meer

De aanbiedingen zullen natuurlijk niet enkel op de consoles komen. Nu de PS4 niet meer lang door het leven zal gaan als de beste console, zullen ook de games stilaan uit de markt gedrukt worden. Gezien het feit dat de PS5 backwards compatible is, kan je dus van de deals gebruik maken om jouw bibliotheek aan PS4-games stevig uit te breiden.

Ook op accessoires zullen er dit jaar waarschijnlijk fikse kortingen komen. Met het verschijnen van de nieuwe consoles zal er minder vraag naar de oude controllers zijn en misschien zullen ze tegen een heel scherpe prijs de deur uitgaan. We verwachten dat ontwikkelaars nog enkele jaren na de release van de PS5 'gewoon' de PlayStation 4 blijven ondersteunen. De console van Sony op de kop tikken tijdens de Amazon Prime Days is dan ook geen verkeerde investering.

Hoe goed is de PlayStation 4 Slim?

Amazon Prime Days 2020 PS4 deals

Welke Amazon Prime Days PS4 deals mag je verwachten?

(Image credit: Sony)

Een interessante ontwikkeling zit in de gamebundels die je waarschijnlijk zal terugvinden. PS4-bundels met een game zijn niet heel verrassend, maar tegenwoordig zien we steeds meer pakketten die een tweetal of zelfs drietal aan topspellen meeleveren. Bij acties gaat het vaak om de PlayStation 4 met 500GB, maar ook de variant met 1TB vind je vrij makkelijk in een deal tegenwoordig.

Welke Amazon Prime Days PS4 Pro deals mag je verwachten?

(Image credit: Sony)

Heb je vrij recentelijk een mooie 4K tv in huis gehaald, en kan je niet wachten op de release van de PS5? Dan zijn de Amazon Prime Days een uitstekende aangelegenheid om een PlayStation 4 Pro in huis te halen. Met de meest krachtige PlayStation tot nu toe kun je namelijk tal van games spelen in 4K met HDR ondersteuning voor rijke contrasten.

Sinds de lancering is het meer dan eens voorgekomen dat de PlayStation 4 Pro zo goed als uitverkocht was bij diverse winkels. Dat spreekt niet in het voordeel voor consumenten die graag wachten op een aanbieding, aangezien de vraag nog altijd hoog blijkt. Toch verwachten we enkele mooie PS4 Pro deals tijdens de Amazon Prime Days.

De PlayStation 4 Pro is al een tijdje verkrijgbaar in een bundel met populaire games. Denk hierbij aan een bundel met FIFA 20, Fortnite, of Ghosts of Tsushima. Op het moment van schrijven haal je deze bundels in huis voor ongeveer 340 euro. Met de Amazon Prime Days verwachten we dat de prijs nog enkele tientjes zakt.

Komen er PS4 games deals aan op Amazon Prime Day?

(Image credit: 2K Games)

Daar durven wij onze hand wel voor in het vuur te steken. Of je nu een nieuwe PS4 in huis wil halen of je gamecollectie wil uitbreiden; met de Amazon Prime Days zit je gegarandeerd goed. Hoe ouder het spel, hoe groter de korting is die je kunt verwachten.

Er bestaat een goede kans dat nieuwe blockbusters als Call of Duty: Modern Warfare, Borderlands 3, FIFA 20 en Doom Eternal een paar euro goedkoper op te pikken zijn met de Amazon Prime Days. Deze games vind je hoogstwaarschijnlijk ook terug in de PS4 bundels.

Voor echt grote kortingen kun je het beste kijken naar spellen die ongeveer een halfjaar tot een jaar geleden gelanceerd zijn. We zullen tijdens de Amazon Prime Days meerdere retailers constant checken op grote acties. Games als The Last of Us 2, Spider-Man en Ghosts of Tsushima zijn spellen waar we onze hoop op vestigen.

Wil je inspiratie opdoen voor de Amazon Prime Days? Dan raden we je aan om onze lijst met beste PS4 games nog eens grondig door te nemen.

Kan ik goedkoop controllers en accessoires kopen tijdens de Amazon Prime Days?

(Image credit: Sony)

Jazeker! De Amazon Prime Days lenen zich uitstekend voor het kopen van PS4 controllers en accessoires. Door het hele jaar heen zakt de prijs van een DualShock 4 controller nauwelijks, en dan zijn deze apparaten toch wel vrij prijzig te noemen. Tijdens de Amazon Prime Days komt het vaker voor dat je de DualShock in de schappen kunt oppikken voor de helft.

We verwachten verder dat PS4 headsets, zowel officiële als van derden te verkrijgen zijn met flinke kortingen. Of je nu de nieuwste en beste 3D Virtual Surround headset van Turtle Bay, Astro of Razer in huis wil halen, je zult geheid iets moois vinden. Voor dat en andere accessoire-acties houden we onze ogen open deze periode, waarna je de beste deals hier terugvindt.

De beste PlayStation 4 console-, accessoire- en gamedeals vind je hier terug. We updaten de pagina met regelmaat om de meest actuele en interessante aanbiedingen te tonen.