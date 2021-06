Beste Amazon Prime Day Nintendo Switch deals 2021: verwachtingen & tips

Binnenkort is het weer zover en gaat Amazon Prime Day van start. De koopjesperiode van Amazon valt dit jaar op 21 en 22 juni, wat inhoudt dat we minder lang hoeven te wachten dan vorig jaar. Doorgaans begint het event in juli, maar vanwege de coronapandemie viel het in 2020 in oktober. Nu gaat het iets eerder van start, maar ons hoor je niet klagen.

De Nintendo Switch bleek de voorbije periode enorm populair, en de consoles vliegen nog steeds als zoete broodjes over de toonbank. Waar de voorraad van de Nintendo Switch vorig jaar wat beperkt was vanwege de grote vraag, zal dat dit jaar niet zo zeer een probleem vormen. Dat hopen we tenminste, want het kan natuurlijk altijd anders lopen. Als je een deal ziet, doe je er goed aan om er zo snel mogelijk bij te zijn.

Tijdens Amazon Prime Day speuren we bij TechRadar voor jou de webwinkel af op zoek naar de beste deals. Als je niet meteen de beste kortingen vindt, kom dan regelmatig eens terug. De lijst wordt voortdurend bijgewerkt, zodat je steeds de beste koopjes ziet.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Je krijgt niet enkel gratis bezorging, maar ook sneller toegang tot lightning deals, de Prime Video-streamingdienst en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden, wat nog steeds een koopje is.Deal bekijken

Amazon Prime Day deals: wat verwachten we allemaal?

Omdat de drukte rond de Nintendo Switch dit jaar wat is gaan liggen, wordt het enorm moeilijk om voorspellingen te maken rond wat er allemaal zal gebeuren. Omdat de consoles, games en accessoires nu iets meer voorradig zullen zijn, vermoeden we echter wel dat ze mogelijk wat kortingen krijgen.

Grote kortingen op de consoles lijken onwaarschijnlijk, maar verre van uitgesloten. Bundels van de Nintendo Switch met games maken hier meer kans op, en kunnen dan ook voor veel mensen de beste optie zijn. Helaas zal je dan wel wat concurrentie hebben. De beste deals zal je vermoedelijk op de games zelf kunnen scoren. We denken hier dan voornamelijk aan Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Smash Bros. Ultimate, Luigi's Mansion 3, Paper Mario: The Origami King of Pikmin 3 Deluxe. We zullen ook zeker kortingen zien op games van derde partijen, zoals de re-makes van Crash Bandicoot en Spyro, of Monster Hunter Generations Ultimate.

Als je op zoek bent naar accessoires voor jouw Nintendo Switch, zoals een setje Joy-Cons, reiscases en geheugenkaarten, dan vormt Amazon Prime Day ook een goed moment om dit in de gaten te houden.

Hieronder hebben we alvast alle koopjes van vorig jaar opgesomd, zodat je een goed beeld krijgt van wat je kan verwachten.

Nintendo Switch Amazon Prime Day deals

Mario + Rabbids: Kingdom Battle voor €26,- i.p.v. €35,34 Help Mario en de Rabbids het koninkrijk te veroveren in deze strategische game.

Just Dance 2020 voor €21,99 i.p.v. €29,98 Dans op de beste hits voor een spotprijsje én geniet van de eerste Nederlandstalige song op Just Dance met 10.000 Luchtballonnen van K3!

Amazonbasics case voor Nintendo Switch voor €18,82 i.p.v. €25,- Met deze stevige reistas neem je je Switch én accessoires overal mee naartoe zonder krassen te maken.

De beste Nintendo Switch console-, accessoire- en gamedeals vind je hier terug. We updaten de pagina met regelmaat om de meest actuele en interessante aanbiedingen te tonen.