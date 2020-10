De beste Amazon Prime Day Nintendo Switch deals 2020

We moeten er langer op wachten dan gepland, maar Amazon Prime Day 2020 is niet meer veraf, want de deals gaan officieel van start op 13 oktober. Traditiegetrouw vind je tijdens de Amazon Prime Day nintendo switch deals terug waar menigeen van gaat watertanden, en we verwachten dat dit niet anders zal zijn in 2020.

Het uitstel heeft alles te maken met de coronacrisis. Nu de ergste fase achterwege lijkt te zijn, is er nu ook weer meer vraag naar producten, waaronder de Nintendo Switch. De console was zo populair aan het begin van de coronacrisis dat meerdere retailers geen voorraad meer hadden. Vooral de nieuwere en goedkopere Nintendo Switch Lite was hier erg populair.

Tijdens Amazon Prime Day 2020 houdt TechRadar constant in de gaten welke aanbiedingen er op het platform verschijnen. Zo zal geen topactie jou meer ontgaan. De lijst wordt tevens 48 uur lang geüpdatet. Zit er niet meteen iets leuks voor jou tussen, dan is het aan te raden om een paar uur later weer eens te kijken.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Extra belangrijk: Met ingang van dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day deals terecht op zowel de Nederlandse als Duitse site van Amazon. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er wel rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement van Amazon Nederland geldt dus niet in Amazon Duitsland en omgekeerd. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.

Nintendo Switch Amazon Prime Day deals verwachtingen

De Amazon Prime Day Nintendo Switch deals komen alsmaar dichterbij. Hier vind je alle nodige info om de beste deal te pakken te krijgen. We vatten hier alle beschikbare deals en bundels samen, voor zowel de oude vertrouwde Nintendo Switch als de gloednieuwe Nintendo Switch Lite.

Deals voor de Nintendo Switch zullen er ongetwijfeld zijn. Zoals bij de PS4 en Xbox One gaan we hier een heleboel verschillende bundels zien opduiken. Met de introductie van de Nintendo Switch Lite wordt die keuze bovendien nog uitgebreider.

Niet alleen de consoles en de games zullen genieten van kortingen, maar ook de accessoires. Denk bijvoorbeeld aan een setje Joy-Cons, reiscases, geheugenkaarten en meer. Ook die accessoires zullen waarschijnlijk opduiken in verschillende bundels.

Of je nu op zoek bent naar de beste deal voor een losse console, losse games, bundels of accessoires, hier ben je aan het juiste adres. Aarzel ook niet om deze pagina toe te voegen aan je bladwijzers zodat je snel de beste deals kan vinden eens Amazon Prime Day begint.

(Image credit: Wachiwit / Shutterstock.com)

Wat betreft kortingen op losse consoles, gaan we waarschijnlijk teleurgesteld worden. De Nintendo Switch verkoopt (zelfs na twee jaar) nog steeds fantastisch en het is niet naar de gewoonte van Nintendo om kortingen te geven tijdens Black Friday.

Die gewoonte zien we bovendien ook terug in de losse titels van Nintendo (Mario, Pokémon, Super Smash Bros., The Legend of Zelda...). De kans dat die games in de aanbieding zullen staan, is eveneens relatief klein. Voordelige bundels met een of meerdere Nintendo-game(s) en een Switch-console zullen er hoogstwaarschijnlijk wel zijn.

Kortingen op losse games zullen we vooral zien bij derde partijen. De re-makes van Crash Bandicoot en Spyro of Monster Hunter Generations Ultimate hebben bijvoorbeeld veel meer kans om van een korting te genieten.

Beste Amazon Prime Day Nintendo Switch deals 2020

Amazon Prime Day is nog niet van start gegaan, dus je moet even geduldig wachten voor we de eerste deals hier toevoegen. Intussen houden we de laagste prijzen voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch Lite nauwgezet in de gaten.