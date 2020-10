De beste Amazon Prime Day laptop deals

We moeten er langer op wachten dan gepland, maar Amazon Prime Day 2020 is niet meer veraf, want de deals gaan officieel van start op 13 oktober. Traditiegetrouw vind je tijdens de Amazon Prime Day laptop deals terug waar menigeen van gaat watertanden, en we verwachten dat dit niet anders zal zijn in 2020.

Het uitstel heeft alles te maken met de coronacrisis. Nu de ergste fase achterwege lijkt te zijn, is er nu ook weer meer vraag naar producten, waaronder laptops. Werknemers krijgen van hun werk soms een laptop en leerlingen krijgen van hun school soms een laptop, maar als dit niet zo is, dan moet je zelf investeren in een goede laptop. In een tijd waar thuiswerk en afstandsonderwijs de norm geworden zijn, is de juiste laptop van levensbelang.

Tijdens Amazon Prime Day 2020 houdt TechRadar constant in de gaten welke aanbiedingen er op het platform verschijnen. Zo zal geen topactie jou meer ontgaan. De lijst wordt tevens 48 uur lang geüpdatet. Zit er niet meteen iets leuks voor jou tussen, dan is het aan te raden om een paar uur later weer eens te kijken.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Extra belangrijk: Met ingang van dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day deals terecht op zowel de Nederlandse als Duitse site van Amazon. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er wel rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement van Amazon Nederland geldt dus niet in Amazon Duitsland en omgekeerd. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.

Amazon Prime Day laptop deals tips en richtlijnen

Laptops in 2020 beschikken stuk voor stuk over een stijlvol design dat voor veel (al dan niet jaloerse) blikken zorgt. De afwerking van de apparaten bestaat vaak uit mooi aluminium en magnesium randen, inclusief een display met hoge resolutie en touchpads die veel groter zijn dan nodig is. Het is echter de binnenkant waar het allemaal om én op draait.

Je zal tijdens Amazon Prime Day merken dat veel retailers oudere apparaten liefst zo snel mogelijk willen verkopen. Je zult vaak een laptop tegenkomen die nog maar een fractie kost van zijn adviesprijs, om er vervolgens achter te komen dat de processor al drie jaar oud is. Dat is niet meteen een dealbreaker. Zelfs met een Intel Core i7-7500U krijg je zeker wel wat werk verricht.

Hoe dan ook is het verstandig om de huidige generatie van laptophardware in je achterhoofd te houden. Intel-processors hebben doorgaans een 10 vooraan in hun modelnummer staan, zoals de Intel Core i7-10710U. Een 8e generatie Intel Core-processor voldoet echter ook al voor de meeste gebruikers. We raden het af om een laptop met een 7e generatie Intel Core-processor in huis te halen, of er moet een exemplaar zijn met een heel scherpe prijs. Verwacht echter geen indrukwekkende performance.

Bij het kopen van een gaming laptop tijdens Amazon Prime Day is het belangrijk om te kijken of er een Nvidia GPU van de huidige generatie in zit. De Nvidia GeForce 30-serie grafische chips zijn de high-end GPU's die je nodig hebt voor de beste prestaties. Deze chips ondersteunen onder meer ray-tracing. De GTX 1660 Ti en GTX 1650 in laptops voldoen echter nog steeds als je PC games speelt in 1080p. In Ultrabooks vind je soms een (ietwat misleidende) Nvidia GeForce MX250, maar die is niet geschikt voor gaming.

Veel Amazon Prime Day laptop deals zullen bestaan uit laptops met (te) weinig RAM. Wij adviseren om als absolute minimum 8GB aan werkgeheugen aan te houden bij een Windows Laptop. Weet je van jezelf dat je veel vraagt van je apparaten? Dan is een laptop met 16GB geen slecht idee. Bij het kopen van een Chromebook kun je nog wegkomen met 4GB RAM, maar 8GB is voor de meeste gebruikers geen overbodige luxe.

Amazon Prime Day laptop deals 2020

In afwachting van de Amazon Prime Day laptop deals van dit jaar hebben we enkele topdeals van vorig jaar opgesomd. Zoals je kan zien, is er voor ieder wat wils. We verwachten voornamelijk deals op Chromebooks en oudere Windows-laptops, maar de occasionele korting op een MacBook is zeker niet uitgesloten.

