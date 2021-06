Beste Amazon Prime Day PC gaming deals 2021: verwachtingen & tips

Amazon Prime Day is het ideale moment om deals te scoren op PC-onderdelen en accessoires. Of je nu een nieuwe processor, grafische kaart, toetsenbord, muis, desktop, gaming laptop of nieuwe games zoekt, elk jaar zijn er wel koopjes te rapen.

Vorig jaar vond Amazon Prime Day plaats in oktober. Dit jaar valt Amazon Prime Day op 21 en 22 juni, dus je hebt nog voldoende tijd om jezelf voor te bereiden en te kijken wat je juist nodig hebt. Elk jaar doen er ook meer producten mee met Amazon Prime Day, wat de kans verhoogt dat je goede deals vindt.

Gelukkig zijn wij er om je een handje te helpen. We gaan voor jou alle kortingen af om de beste deals te vinden voor PC gaming-producten. Of je nu een doorwinterde hardcore veteraan bent of een meer casual gamer; er is voor iedereen wel iets te vinden. Wij zitten elke dag met onze neus in de nieuwste producten en weten wat kwaliteit is. Als de deal op deze pagina te vinden is, weet je dus dat hij het waard is.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Je krijgt niet enkel gratis bezorging, maar ook sneller toegang tot lightning deals, de Prime Video-streamingdienst en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden, wat nog steeds een koopje is.Deal bekijken

Amazon Prime Day PC game deals

(Image credit: Bethesda Softworks)

We zagen het afgelopen jaar enkele leuke games opduiken, waaronder Cyberpunk 2077 en Hitman 3. Dit geeft ons hopelijk alvast een idee van enkele leuke deals waar we naar mogen uitkijken. Ook bekende games zoals Doom: Eternal en Microsoft Flight Simulator kunnen ervoor in aanmerking komen. Naast kortingen op nieuwere spellen verwachten we ze ook bij iets oudere games kortingen, zoals bij The Witcher 3. Als je op zoek bent naar klassiekers om jouw game-bibliotheek mee aan te vullen, vormt de Amazon Prime Day het ideale startpunt.

De kans dat de allernieuwste games met grote kortingen komen, is niet zo heel groot, maar het is niet uitgesloten. De beste deals doen zich doorgaans voor op iets oudere games, en deze kunnen heel interessant zijn. Hieronder kan je alvast enkele koopjes van de vorige Amazon Prime Day vinden, zodat je weet wat je kan verwachten dit jaar. Amazon Prime-abonnees kunnen slechts gebruikmaken van de extra kortingen via het land waar zij hun abonnement hebben lopen, dus houd daar zeker rekening mee.

Amazon Prime Day gaming deals

F1 2020 voor €32 i.p.v. €45,68 Altijd al achter het stuur willen zitten van een echte Formule 1-wagen? Of wil je in de huid kruipen van je favoriete coureur? Dan moet je met dit spel niet veel verder zoeken. Voor deze prijs kan je ook al wat centjes opzij zetten voor jouw eigen F1-wagen.

Snow Runner Premium Edition voor €39,60 i.p.v. €57,36 Rij je graag in de modder, maar hou je niet van natte voeten? Of wil je wel eens een grote vrachtwagen door de besneeuwde bergen van Alaska navigeren? Snow Runner biedt je dat allemaal aan, en veel meer, zonder koude tenen, extra sjaals en dikke jassen. Dat mag natuurlijk nog wel, puur voor de immersie.

Metro: Exodus voor €33,30 i.p.v. €41,71 In Metro: Exodus kruip je in de huid van een overlevende die zijn best doet om rond te komen in de post-apocalyptische wildernis van Moskou. In jouw zoektocht naar geluk reis je over heel het continent terwijl vijanden je langs elke hoek proberen te belagen. Probeer ze van je af te slaan met je metgezellen en maak keuzes die het verhaal beïnvloeden.

Dit zijn de beste PC games van 2021

Amazon Prime Day processor deals

(Image credit: Toms Hardware)

Een sterke gaming PC heeft natuurlijk een krachtige processor nodig. Intel en AMD zijn de grootste spelers in de CPU-markt voor gaming, dus zij hebben de beste processoren.

CPU's komen doorgaans met een aardig prijskaartje, dus hopelijk wordt de Amazon Prime Day het moment om hier wat te kunnen besparen.

Hier vind je onze lijst met de beste CPUs van 2021

Amazon Prime Day grafische kaarten deals

(Image credit: Nvidia)

Een krachtige gaming PC kan natuurlijk niet zonder een sterke processor, maar een goede grafische kaart is echt van levensbelang. Zij zorgen voor de vlotte speelervaring en dat jouw games er prachtig uitzien.

We hebben dit jaar de komst gezien van enkele heel interessante grafische kaarten, zoals de RTX 3080 Ti. Dit jaar lijkt het ons echter onwaarschijnlijk dat we dit jaar veel mogen verwachten op vlak van grafische kaarten, en zeker de meer high-end GPU's. Vanwege het wereldwijde tekort aan chips en de sterke vraag naar grafische kaarten voor het mijnen van cryptomunten zijn ze vaak meteen uitverkocht. Dus de kans dat ze ook op Amazon verschijnen en niet binnen vijf minuten weg zijn, is vrij klein.

Hoe dan ook bestaat de kans nog steeds dat er toch interessante koopjes de kop opsteken. Neem dus zeker een kijkje tijdens Amazon Prime Day. Je zal er echter snel bij moeten zijn.

Bekijk hier de beste gaming GPU's van 2021

Amazon Prime Day accessoires

(Image credit: Future)

Naast koopjes op interne componenten zal je tijdens Amazon Prime Day ook kortingen op allerlei accessoires zien verschijnen waarmee je jouw game-sessies volledig kan upgraden.

Ben je op zoek naar een nieuwe toetsenbord of muis, of wil je jouw huidige apparaten van een upgrade voorzien? Het lijkt gek, maar een goede muis of toetsenbord kan het verschil maken tijdens die moeilijke momenten. Of je nu een overdaad aan RGB-verlichting wil of niet, er is voor iedereen wel iets te vinden tijdens Amazon Prime Day, en dat tegen een voordelig prijskaartje.

Hecht je graag veel belang aan de soundtrack van je favoriete games, of wil je gewoon weten waar jouw tegenstander zich juist om de hoek bevindt aan de hand van zijn voetstappen? Kijk dan zeker ook bij de gaming headsets, want zoals elk jaar vinden hier steeds leuke kortingen op plaats. Ook gaming stoelen horen steevast tot het jaarlijkse assortiment. Met al dat topmateriaal is het nu nog enkel jouw eigen schuld als je verliest.

Hieronder zie je de deals van vorig jaar, zodat je een idee krijgt van de producten waar de deals op gelden.

Amazon Prime Day gaming accesoire deals

Razer Mamba Draadloze Gamingmuis voor €49,99 i.p.v. €99,99 Deze ergonomische gamingmuis van Razer zorgt ervoor dat je altijd op het juiste moment klikt. Met een dpi van 16.000 en 9 programmeerbare knoppen kom je dus weinig tekort. Dankzij de verlengde batterijlevensduur kan je nu tot wel 50 uren mee, dus over comfort hoef je je al geen zorgen te maken.

Razer BlackWidow Elite Mechanisch Gaming Toetsenbord, QWERTY voor €99,99 i.p.v. €159,- Razer biedt met dit toetsenbord een geweldig toestel aan dat je voldoende technische ondersteuning geeft tijdens het spelen, alsook het nodige fysieke comfort met de ingebouwde polssteun. Met sneltoetsen waar je jouw multimedia aan kan koppelen pas je snel alles aan tijdens het spelen, zonder ook maar een seconde van je scherm weg te moeten kijken.

Razer Kraken X - Gaming Headset voor €69,55 i.p.v. €79,99 Om met je vrienden te communiceren of je vijanden op tijd te horen aankomen is een goede headset natuurlijk cruciaal. Hier staat ook Razer je bij met deze hoofdtelefoon. Dankzij de unidirectionele microfoon en het sterke, doch lichte frame zit je hiermee zeker gebakken.



Logitech G305 Lightspeed voor €34,49 i.p.v. €44,75 De Logitech G305 is een uitstekende draadloze gaming muis. Dankzij de geoptimaliseerde verbinding tussen de muis en je PC hoef je je geen zorgen te maken over je reactiesnelheid in game. Dankzij het mechanische ontwerp kan je er vinnig mee werken en genieten van de ergonomische vorm.

Trust Gaming GTX 707R voor €139,74 i.p.v. €169,99 Deze ergonomische gamingstoel zorgt ervoor dat je goed comfortabel zit tijdens het gamen. Met een verstelbare rugsteun en sterke metalen steun ga je zeker nergens naartoe, tenzij je natuurlijk rondjes wil draaien. Dat gaat namelijk ook. Wel niet té duizelig worden.

Logitech G533 Draadloze Gaming Headset voor €67,99 i.p.v. €108,40 De Logitech G533 is een uitstekende draadloze headset voor tijdens het gamen. Met een 7.1-surround sound, geweldige tonen, opvouwbare microfoon, comfortabel materiaal en en een batterijlevensduur van 15 uur is dit een van de beste deals die je om Amazon kan terug vinden.

Dit zijn de beste PC gaming headsets van 2021

Wij hebben de beste gaming toetsenborden voor jou op een rijtje gezet

Met deze gaming monitoren zie je steeds alles

TechRadar gaat tijdens de Amazon Prime Day-periode op Amazon op zoek naar alle topdeals, en we hebben alle beste deals in artikels die makkelijk te navigeren zijn om je te helpen om de juiste koopjes te vinden.