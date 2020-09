Beste Amazon Prime Day Xbox One deals

We hebben er even op moeten wachten, maar Amazon Prime Day 2020 is bijna hier. Net als voorgaande jaren verwachten we zeer scherpe Amazon Prime Day Xbox One deals.

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat 2020 geen gewoon jaar is. Door het coronavirus is de agenda van zowat heel de wereld volledig op z'n kop gezet, en datzelfde kan ook gezegd worden over Amazon Prime Day. De waterval aan scherpe kortingen van de Amerikaanse webshop vindt doorgaans in hartje zomer plaats, maar er is nu voor gekozen het evenement in oktober te houden.

Een van de belangrijkste categorieën van Prime Day is zonder meer gaming. Hoewel Sony met de PS4 ogenschijnlijk meer gebruikers kent in de Benelux, blijft de Xbox One van Microsoft een grote rol spelen.

TechRadar zoekt tijdens Amazon Prime Day 2020 de beste Xbox One deals. We begrijpen maar al te goed dat je tijdens het kortingsfestijn door de bomen het bos af en toe niet meer ziet. Vandaar dat wij de beste deals er voor jou uitpikken. Zit er niet meteen iets leuks in de lijst hieronder? Keer dan over een paar uur terug; de lijst wordt constant bijgewerkt met nieuwe aanbiedingen.

Belangrijk: Heb je nog geen Prime-abonnement? Via de gratis proefperiode van 30 dagen kun je alsnog van alle Xbox One deals profiteren!

Extra belangrijk: Het is in 2020 voor het eerst mogelijk om zowel Amazon Prime Day deals uit de Nederlandse alsook de Duitse webshop te gebruiken. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er echter rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement van Amazon Nederland geldt dus niet in Amazon Duitsland en omgekeerd. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.

Amazon Prime Day deals verwachtingen

Op het moment van schrijven is nog niet bekend welke Amazon Prime Day deals er voor de Xbox One in de maak zijn. Desalniettemin kijken we zeer scherp naar mogelijke topdeals voor de Xbox One. Hoewel de console van Microsoft al zeven jaar oud is en dit jaar 'vervangen' wordt door de Xbox Series X, blijft de console en het spelaanbod razend populair.

Hoe zit het met de Xbox Series X?

Zoals gezegd zal de Xbox Series X dit jaar op de markt komen. De console is al officieel uit de doeken gedaan, en we weten ook al min of meer welke Xbox Series X games we de aankomende maanden kunnen verwachten. Zowel de PS5 als de Xbox Series X verschijnen pas in november 2020. Kortom: één maand te laat om nog überhaupt meegenomen te kunnen worden in de Amazon Prime Day deals.

Hoewel het jammer is dat de te verschijnen console van Microsoft net iets te laat verschijnt voor het kortingenfestijn, staat het zo goed als vast dat de 'oudere' Xbox One voor een zeer scherpe prijs in de webshop van Amazon zal staan in oktober. Ben je nog niet in het bezit van deze console, en wil je maar wat graag aan de slag ermee? Dan biedt Amazon Prime Day 2020 zeer waarschijnlijk uitkomst.

Xbox One games en meer

Uiteraard is de console het belangrijkste element wanneer je wil gaan gamen, maar zonder spellen kom je niet ver. Voor Amazon Prime Day 2020 verwachten we dan ook dat er de nodige Xbox One game deals zullen verschijnen tijdens Prime Day. Goed om te weten: de Xbox Series X is backwards compatible. Games die je voor de Xbox One koopt, werken dus ook op de Xbox Series X.

Naast games verwachten we tevens dat er de nodige topdeals verschijnen rondom Xbox One accessoires. Nu de Xbox Series X bijna gereed is om op de markt te komen inclusief nieuwe controller, is het niet vreemd om er rekening mee te houden dat de Xbox One-controllers voor een stuk minder verkocht gaan worden.

Amazon Prime Day 2020 Xbox One deals

Welke Amazon Prime Day Xbox One deals verwachten we?

(Image credit: Microsoft)

Zoals gezegd is de release van de nieuwe Xbox Series X aanstaande. Er zal waarschijnlijk dan ook een stuk minder vraag zijn naar de Xbox One en bijbehorende games vanaf november. Wees dan ook niet verbaasd als Xbox One bundels met tal van games voor een dumpprijs worden aangeboden in oktober.

Amazon Prime Day is hét perfecte moment om nog kennis te maken met de kracht van de huidige consolegeneratie voor een zo scherp mogelijke prijs.

Komen er ook aanbiedingen voor de Xbox One X?

(Image credit: Microsoft)

De Xbox One X is de iets krachtigere versie van de Xbox One, vergelijkbaar met wat de PS4 Pro is van de PS4. De One X is in staat om games in 4K weer te geven. Heb je dus een mooie 4K-televisie in huis? Dan is de Xbox One X zeker het overwegen waard.

Hoewel niets zeker is, verwachten we dat ook de krachtigere versie van de Xbox One tijdens Amazon Prime Day 2020 voor een gereduceerd bedrag wordt aangeboden. Mocht je nog niet bekend zijn met de Xbox One X, weet dan dat alle Xbox One-titels 'gewoon' werken op de Xbox One X. Afhankelijk van de game die je speelt wordt de resolutie en/of algehele beeldkwaliteit verbeterd.

Welke Xbox One game deals komen er op Amazon Prime Day?

(Image credit: The Coalition)

Het staat als een paal boven water dat je scherpe Xbox One game deals mag verwachten tijdens Amazon Prime Day 2020. Welke dat echter zijn, is vooralsnog lastig te bepalen. Er zijn namelijk honderden, zo niet duizenden spellen op dit moment te koop voor de Xbox One.

Wel verzekeren we je ervan dat de spellen die in de aanbieding zijn, zo goed als zeker nergens anders goedkoper op te pikken zullen zijn. Zo verschijnt bijvoorbeeld FIFA 21 in de maand oktober, maar het kan ook goed zijn dat FIFA 20 tijdens Prime Day voor een dumpprijs verkocht wordt. Ook exclusives als Forza en Gears 5 maken goede kans om voor een scherpe prijs opgepikt te kunnen worden.

Wil je inspiratie opdoen voor mogelijk interessante games? Bekijk dan onze lijst met beste Xbox One games!

Aanbiedingen voor controllers en accessoires tijdens Amazon Prime Day 2020?

(Image credit: Microsoft)

Dat er aanbiedingen komen voor Xbox One accessoires is zo goed als zeker. Aangezien de nieuwe console van Microsoft de nodige klanten wegjaagt van de Xbox One, komt er minder vraag naar de accessoires voor de Xbox One. Of het nu gaat om controllers, headsets, of Kinect; als je vasthoudt aan de Xbox One, mag je rekenen op flinke kortingsacties voor Xbox One accessoires.

De beste Xbox One console-, accessoire- en gamedeals vind je hier terug. We updaten de pagina met regelmaat om de meest actuele en interessante aanbiedingen te tonen.