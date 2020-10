Beste Amazon Prime Day bluetooth speaker deals 2020

We moeten er langer op wachten dan gepland, maar Amazon Prime Day 2020 is niet meer veraf, want de deals gaan officieel van start op 13 oktober. Traditiegetrouw vind je tijdens de Amazon Prime Day bluetooth speaker deals terug waar menigeen van gaat watertanden, en we verwachten dat dit niet anders zal zijn in 2020.

Het uitstel heeft alles te maken met de coronacrisis. Nu de ergste fase achterwege lijkt te zijn, is er nu ook weer meer vraag naar producten, waaronder bluetooth speakers.

Tijdens Amazon Prime Day 2020 houdt TechRadar constant in de gaten welke aanbiedingen er op het platform verschijnen. Zo zal geen topactie jou meer ontgaan. De lijst wordt tevens 48 uur lang geüpdatet. Zit er niet meteen iets leuks voor jou tussen, dan is het aan te raden om een paar uur later weer eens te kijken.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Extra belangrijk: Met ingang van dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day deals terecht op zowel de Nederlandse als Duitse site van Amazon. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er wel rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement van Amazon Nederland geldt dus niet in Amazon Duitsland en omgekeerd. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.

Beste Amazon Prime Day bluetooth speaker deals

Bluetooth speakers zijn er werkelijk in alle vormen en maten. Je vindt al erg goedkope speakers vanaf amper 30 euro, terwijl de prijzen aan de andere kant van het spectrum kunnen oplopen tot honderden euro's. We verwachten dan ook enorm veel deals bij zowel bekende als minder bekende merken.

Sommige bluetooth speakers zijn ook meer dan alleen een manier om je muziek luider af te spelen. Speakers zoals de Sonos Move hebben bijvoorbeeld een ingebouwde Google Assistant zodat je ze ook kan gebruiken om je smart home aan te sturen. Daarnaast verwachten we zoals elk jaar veel kortingen op verschillende speakers van JBL, waaronder de populaire Flip-reeks, en speakers van Ultimate Ears, zoals de Wonderboom.

Er zullen vooral veel oudere speakers kortingen krijgen. De gloednieuwe JBL Flip 5 zal waarschijnlijk geen hoge korting krijgen, maar de oudere Flip 4 en Flip 3 hebben daarentegen meer kans op een hogere korting en zijn beide prima speakers. Je hoeft dus niet noodzakelijk op zoek te gaan naar het nieuwste van het nieuwste.

(Image credit: Sonos)

Sommige luidsprekers zijn gebouwd met een duurzaamheid in gedachten, andere zijn juist weer water- en weerbestendig voor op de camping en muziek bij het zwembad. Anderen zijn juist niet geschikt om mee naar buiten te nemen en zien er juist heel tof uit in je huiskamer.

Als je moeite hebt met het bepalen welke speaker het beste geschikt is voor jou, moet je nadenken over waar je de speaker gaat gebruiken. Vervolgens zoek je een exemplaar dat aansluit bij die wensen. Als je een strandpersoon bent, zoek je een model dat zand- en waterbestendig is!

Als je van een feestje houdt, wil je misschien twee of meer speakers met elkaar koppelen met multi-point pairing, waardoor je meerdere apparaten tegelijk kunt laten afspelen. Batterijduur en geluidskwaliteit zijn voor alle modellen belangrijk natuurlijk.

Beste Amazon Prime Day bluetooth speaker deals

Voorlopig is Amazon Prime Day nog niet van start gegaan, maar van zodra dat wel zo is, kan je hier de beste deals op bluetooth speakers terugvinden. We houden je op de hoogte!