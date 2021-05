Beste Amazon Prime Day tv deals: wat te verwachten en wanneer begint het?

Amazon Prime Day tv deals behoren tot de beste tv aanbiedingen van het jaar, en in 2021 zal dat niet anders zijn. We zien regelmatig flinke kortingen gegeven worden op zowel betaalbare als premium modellen van diverse merken. Zo is er voor iedereen wat wils.

Of je nu een fan bent van het oude en vertrouwde LED, liever gaat voor QLED van Samsung, of niet genoeg kunt krijgen van de diepe contrasten van OLED; tijdens Amazon Prime Day 2021 slaagt iedereen. Het jaarlijkse kortingsfestijn van de Amerikaanse webshop begint dit jaar eerder dan we gewend zijn: in juni moet het tweedaagse evenement plaatsvinden.

TechRadar houdt met Amazon Prime Day 2021 constant voor jou in de gaten, zodat jij de beste deals voorgeschoteld krijgt. De lijst wordt 48 uur lang geüpdatet. Zit er niet meteen iets leuks voor jou tussen, dan raden we je aan om na een paar uur terug te keren voor mogelijk nieuwe aanbiedingen.

Hieronder vertellen we je meer over wat je precies kunt verwachten van Amazon Prime Day tv deals 2021. We leunen op informatie behaald uit voorgaande edities, waardoor we al een goed beeld kunnen krijgen van waar de Amerikaanse webshop in juni waarschijnlijk mee op de proppen komt.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Wanneer beginnen de Prime Day tv deals?

Amazon Prime Day 2021 vindt plaats in juni, zo maakte Amazon CFO Brian Olsavsky bekend. Een exacte datum is op dit moment nog niet bekend, maar het gerucht gaat dat het medio of eind juni wordt. Amazon maakt er een gewoonte van om pas net voor aanvang te melden wanneer het evenement plaatsvindt.

Prime Day duurt twee dagen. Het is voor het eerst dat Prime Day in juni plaatsvindt; in een 'gewone' jaargang vindt het plaats in juli. Vanwege de coronapandemie was de 2020-editie uitgesteld tot oktober.

Amazon Prime proefabonnement: 30 dagen gratis Nog geen ervaring met Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Denk aan gratis bezorging, eerder toegang tot lightning deals, Prime Video en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Wil je na afloop Prime aanhouden? Dan betaal je 2,99 euro per maand. Deal bekijken

Amazon Prime Day tv deals: verwachtingen en tips

We kunnen de Prime Day tv deals van voorgaande jaren als voorbeeld nemen, om zo een inschatting te kunnen maken van wat we in juni kunnen verwachten.

Vorig jaar begonnen de kortingen in het budget segment. Televisies met 1080p-resolutie waren in overvloed in de aanbieding. We hebben het dan over prijzen van rondom en (ver) onder de 500 euro. In deze prijsklasse vind je overigens ook 4K tv's, mocht je daarnaar op zoek zijn. Onder meer de volgende merken verwachten we met Prime Day in deze prijsklasse terug met scherpe deals: Philips, Dyon, Medion, Samsung en diverse andere fabrikanten.

(Image credit: Samsung)

De voorgaande jaren hebben we ook in het iets hogere segment (tot 1.000 euro ongeveer) vaak mooie deals gezien op tv's van bijvoorbeeld Samsung en Sony. Vaak mocht je rekenen op kortingen van 100 euro of meer op midrange 4K- en (Q)LED-displays van de vorige generatie. In dit geval zou het dan gaan om 2020-modellen. Langzaam aan raakt de voorraad van de oude modellen op. Tijdens Prime Day kunnen de laatste modellen zomaar eens voor dumpprijzen nog de deur uitgaan.

Heb je iets diepere zakken voor een nieuwe tv? Ook dan verwachten we mooie aanbiedingen. De OLED tv's van LG, Sony en Samsung bieden volgens velen het beste van het beste op kwaliteitsgebied. Daar betaal je ook voor doorgaans, maar tijdens Amazon Prime Day waarschijnlijk net wat minder.

Kortom, we verwachten voor iedereen wat wils wat betreft Prime Day tv deals. In alle segmenten hebben we de afgelopen jaren mooie aanbiedingen gezien. We verwachten in het middensegment (om en nabij de 1.000 euro) de mooiste kortingen, mits we uitgaan van voorgaande jaren.