Beste Amazon Prime Day smartwatch deals 2021: verwachtingen & tips

We hoeven niet lang meer te wachten op Amazon Prime Day 2021. Zoals ieder jaar zijn er vele deals beschikbaar in verschillende categorieën, waaronder ook smartwatches.

Amazon Prime Day 2021 vindt in vergelijking met andere jaren relatief kort plaats na de vorige editie. In 2020 werd het koopjesfestijn namelijk gehouden in oktober. Dit had alles te maken met de coronapandemie.

Hier op TechRadar houden we continu bij met welke aanbiedingen Amazon strooit. Op 21 en 22 juni voorzien we onze handige koopjeslijst met de laatste updates. Mocht je op dag één geen leuke deal vinden, is het goed mogelijk dat dit een dag later wel het geval is!

In de rest van dit artikel nemen we je mee in onze verwachtingen van Amazon Prime Day 2021. We gaan hier specifiek in op deals voor smartwatches, maar we hebben ook speciale pagina's voor onder andere smartphones, laptops en tv's.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Wanneer beginnen Amazon Prime Day smartwatch deals?

Dit jaar vindt Amazon Prime Day 2021 plaats in juni en wel op de 21ste en 22ste. Dit heeft Amazon zelf bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat Amazon Prime Day plaatsvindt in juni. Buiten 2020 vonden alle voorgaande Prime Days namelijk plaats in juli.

Probeer Amazon Prime 30 dagen gratis Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Amazon Prime? Dankzij het gratis proefabonnement kun je 30 dagen genieten van de voordelen die Prime biedt. Denk aan gratis bezorging, eerder toegang tot lightning deals, Prime Video en natuurlijk aanbiedingen tijdens Prime Day. Na de proefperiode betaal je 2,99 euro per maand, mocht je Prime willen houden.Deal bekijken

(Image credit: Future)

Amazon Prime Day deals verwachtingen

Smartwatches zijn de laatste jaren enorm populair geworden. De prijs en kwaliteit tussen de wearables verschilt flink. Je hebt al een eenvoudige fitness tracker met wat slimme functies voor minder dan 50 euro, terwijl de duurste smartwatches van Apple en Samsung kunnen oplopen tot een bedrag van 400 euro of zelfs meer. Een uitgebreid aanbod betekent natuurlijk ook dat er veel kans is op kortingen.

De nieuwste smartwatches krijgen vaak geen kortingen, maar aangezien de Apple Watch 6 en de Samsung Galaxy Watch 3 al een ruime tijd terug uit zijn gekomen, is het in theorie mogelijk dat deze een kleine korting kunnen krijgen. Helemaal zeker is dit niet, maar als je genoegen neemt met een sterk afgeprijsd ouder model, dan hebben we goed nieuws. De Apple Watch 4 en Apple Watch 5 zijn bijvoorbeeld uit productie gehaald en retailers doen er graag alles aan om hun resterende stock de deur uit te krijgen. Verwacht hier daarom hoge kortingen. De Samsung Galaxy Watch Active 2 is ook een smartwatch die het voorbije jaar verschillende kortingen heeft gekregen en we verwachten hem daarom ook dit jaar terug te zijn bij de Amazon Prime Day smartwatch deals.

Geef je liever wat minder geld uit, dan ben je hier ook aan het juiste adres. Wil je een simpele fitness tracker om je work-outs en slaap mee te tracken, dan zijn de Xiaomi Mi Band 5 en Honor Band 5 opties waar je naar kan kijken. Beide fitness trackers hebben richtprijzen van minder dan 50 euro en met een korting daarbovenop heb je ze al gauw voor 30 euro of zelfs minder!

Amazon Prime Day smartwatch deals

Hieronder vind je de belangrijkste smartwatch deals van vorig jaar terug. Dit geeft je een goede indicatie van wat je zou kunnen verwachten tijdens Amazon Prime Day op 21 en 22 juni 2021.

Huawei Watch Fit voor €103,30 i.p.v. €129 De Huawei Watch Fit is de nieuwste budget smartwatch van Huawei. Hij is voornamelijk gefocust op fitness en algemene gezondheid. Zijn grote display zorgt ervoor dat je alles meteen duidelijk kan aflezen en zijn batterij gaat tot wel tien dagen mee!Deal bekijken

Huawei Band 4 Pro voor € 45,9 i.p.v €69,89 De Huawei Band 4 Pro combineert de vormfactor van een kleine fitnesstracker met de beste technologie van Huawei. Je kan hem koppelen aan elke smartphone (ook iPhones) en hij ondersteunt zaken zoals een intelligente hartslag- en slaapmeting.Deal bekijken

Samsung Galaxy Watch Active 2 voor €156,4 i.p.v. €203,19 Ook in 2020 is de Samsung Galaxy Watch Active 2 een van de allerbeste smartwatches. Je krijgt tal van slimme functies in een verrassend slanke vormfactor. Via de ingebouwde app store kan je ook apps op de smartwatch downloaden zodat je bijna een volledige smartphone rond je pols hebt.Deal bekijken

Fitbit Versa 2 voor €134 i.p.v. € 165,84 De Fitbit Versa 2 combineert de lange batterijduur en uitgebreide fitnessfuncties van Fitbit met enkele smartwatch-elementen. Zo biedt hij ondersteuning voor spraakbediening met Alexa en Fitbit Pay zodat je contactloos kan betalen met de smartwatch.Deal bekijken

Fitbit Inspire HR voor €60,50 i.p.v. €76,87 De Fitbit Inspire HR is een kleine fitnesstracker met de meest essentiële fitnessfuncties van Fitbit. Zo krijg je continue hartslagmeting, sleep tracking en verschillende work-out profielen. Dat alles kan je voor vijf dagen doorlopend doen voor je hem weer moet opladen.Deal bekijken

Garmin Forerunner 45S voor €122 i.p.v. €155,92 De Garmin Forerunner 45S is een echt sporthorloge dat vooral gericht is op hardlopers, maar ook voor sporten als fietsen en zelfs yoga gebruikt kan worden. Naast hartslagmetingen kan dit horloge ook nog bloedzuurstofmetingen uitvoeren voor extra info over je gezondheid.Deal bekijken