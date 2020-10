Amazon Prime Day smartwatch deals 2020: de beste deals voor aan je pols

We moeten er langer op wachten dan gepland, maar Amazon Prime Day 2020 is niet meer veraf, want de deals gaan officieel van start op 13 oktober. Traditiegetrouw vind je tijdens de Amazon Prime Day smartwatch deals terug waar menigeen van gaat watertanden, en we verwachten dat dit niet anders zal zijn in 2020.

Het uitstel heeft alles te maken met de coronacrisis. Nu de ergste fase achterwege lijkt te zijn, is er nu ook weer meer vraag naar producten, waaronder smartwatches.

Tijdens Amazon Prime Day 2020 houdt TechRadar constant in de gaten welke aanbiedingen er op het platform verschijnen. Zo zal geen topactie jou meer ontgaan. De lijst wordt tevens 48 uur lang geüpdatet. Zit er niet meteen iets leuks voor jou tussen, dan is het aan te raden om een paar uur later weer eens te kijken.

Belangrijk: als je nog geen Prime-abonnement hebt, dan kan je gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen om te genieten van deze unieke deals!

Extra belangrijk: Met ingang van dit jaar kunnen we voor Amazon Prime Day deals terecht op zowel de Nederlandse als Duitse site van Amazon. Twee keer zoveel kans op een goede deal dus! Houd er wel rekening mee dat Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement van Amazon Nederland geldt dus niet in Amazon Duitsland en omgekeerd. Wil je van beide regio's deals kunnen kopen, dan dien je voor beide regio's een Prime-abonnement af te sluiten.

Amazon Prime Day smartwatch deals verwachtingen

Smartwatches zijn een van de meest populaire gadgets van de aflopen jaren. Je hebt al gauw een eenvoudige fitness tracker met wat slimme functies voor minder dan 50 euro terwijl de duurste smartwatches van Apple en Samsung kunnen oplopen tot 400 euro of meer. Een uitgebreid aanbod betekent natuurlijk ook dat er veel kans is op kortingen.

De nieuwste smartwatches zullen waarschijnlijk niet in de prijzen vallen. Dus als je een Apple Watch 6 of Samsung Galaxy Watch 3 op het oog hebt, dan gaan we je waarschijnlijk teleur moeten stellen. Als je daarentegen genoeg neemt met een strek afgeprijsd ouder model, dan hebben we goed nieuws. De Apple Watch 4 en Apple Watch 5 zijn bijvoorbeeld uit productie gehaald en retailers doen er graag alles aan om hun resterende stock de deur uit te krijgen dus verwacht hier ook veel kortingen. De Samsung Galaxy Watch Active 2 is ook een smartwatch die het voorbije jaar verschillende kortingen heeft gekregen en we verwachten hem ook dit jaar terug te zijn bij de Amazon Prime Day smartwatch deals.

Geef je liever wat minder geld uit, dan ben je hier ook aan het juiste adres. Wil je een simpele fitness tracker om je work-outs en slaap mee te tracken, dan zijn de Xiaomi Mi Band 4 en Honor Band 5 opties waar je naar kan kijken. Beide fitness trackers hebben richtprijzen van minder dan 50 euro en met een korting daarbovenop heb je ze al gauw voor 30 euro of zelfs minder!

Beste Amazon Prime Day smartwatch deals

In afwachting van de Amazon Prime Day smartwatch deals houden wij de beste prijzen andere verkopers continu in de gaten.