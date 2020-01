Non aspettatevi che il 2020 sia in qualche modo diverso rispetto agli scorsi anni, avere la miglior VPN possibile rimane essenzale per mantenere la vostra vita online più sicura possibile.

Una VPN è il servizio ideale per navigare su Internet in maniera sicura e aggirare i siti web bloccati, oltre a permettervi di accedere a tutti gli ultimi film e le ultime serie TV presenti sui cataloghi Netflix di altri Paesi, guardare contenuti in streaming in tutta sicurezza e molto altro.

Le migliori VPN del 2020 - La nostra top 5 1. ExpressVPN

2. IPVanish

3. Hotspot Shield

4. Surfshark

5. CyberGhost Su questa pagina troverete la nostra analisi dettagliata di ogni VPN

VPN significa Virtual Private Network. In poche parole, un servizio VPN vi consente di cambiare il vostro indirizzo IP su un server sicuro. Questo vi aiuterà a mantenere l'anonimato online e addirittura ingannare il vostro portatile o dispositivo mobile, facendogli credere che vi troviate effettivamente in un altro Paese. Non ci sorprende che le migliori VPN siano diventate così popolari come aggiunta o rimpiazzo dei metodi tradizionali per ottenere la sicurezza online.

Non ci sorprende neanche che così tanti servizi VPN abbiano iniziato a saltare fuori dal nulla. Solo due o tre anni fa, infatti, c'erano una manciata di azienda che fornivano un servizio VPN. Oggi invece sono diverse decine, e scegliere qual è la migliore VPN potrebbe rivelarsi un compito difficile. Per fortuna noi di TechRadar abbiamo testato attentamente una moltitudine di servizi VPN e abbiamo selezionato i migliori 12.

Qualunque sia l'utilizzo che intendete fare di un servizio VPN, speriamo che scegliate di installare quello giusto ed evitiate quelli che potrebbero rivelarsi potenzialmente pericolosi.

Qual è la migliore VPN?

Il miglior servizio VPN al momento è ExpressVPN. È l’opzione migliore sotto tutti i punti di vista per velocità, privacy e sblocco dei siti. Al secondo posto abbiamo IPVanish, un’altra VPN affidabile che ci piace molto, soprattutto per come gestisce le reti P2P e i torrent. Scopri di più su queste VPN e molte altre continuando a leggere.

Il miglior servizio VPN sotto tutti i punti di vista per la velocità, la privacy e lo sblocco

Numero di server: 3,000+ | Aree dei server: 160 | Indirizzi IP: 30,000 | Dispositivi massimi supportati: 5

Funziona per praticamente tutte le piattaforme

Crittografia di livello militare

Server VPN veloci in 94 Stati

Ottima assistenza live 24/7

Meno connessioni simultanee rispetto ad altri servizi

3 mesi gratis con il piano attuale sulla VPN #1 valutata da TechRadar

ExpressVPN ha raggiunto risultati incredibili nei nostri test di velocità, il servizio clienti è eccellente e in più c’è la garanzia di un rimborso entro 30 giorni se non siete soddisfatti.

ExpressVPN offre l’accesso a più di 3000 server in 160 aree su 94 Stati, oltre a un servizio di assistenza che probabilmente non ha eguali.

Non stiamo parlando solo di client nativi per Windows, Mac, Linux, ma anche di iOS, Android e addirittura BlackBerry. C’è un firmware personalizzato per alcuni router, il modo di aggirare i blocchi DNS per molti dispositivi e smart TV ed estensioni del browser sorprendentemente capaci.

Tutte queste funzioni potrebbero sembrare troppo per i neofiti, ma ExpressVPN fa tutto il possibile per darvi una mano. Un sito di supporto eccellente è a vostra disposizione con guide dettagliate e tutorial. Se avete qualche problema, c’è una live chat disponibile 24/7 per rispondere alle vostre domande. E funziona davvero, noi abbiamo ricevuto risposte molto utili in pochi minuti.

E non è tutto, ExpressVPN infatti funziona praticamente per qualunque cosa. Pagamenti in Bitcoin, supporto P2P, sblocco di Netflix, crittografia dati di livello militare, protezione da fughe DNS, performance solide e affidabili e una chiara politica di zero-log. Tutto questo è a vostra disposizione.

In quanto a svantaggi, non ce ne sono molti. Il servizio ExpressVPN supporta fino a cinque connessioni simultanee per utente (fino a poco tempo fa erano massimo tre), e ha un prezzo davvero ottimo. Se state cercando un servizio veloce, con funzioni di prima qualità e un’assistenza che vi aiuti ad utilizzarlo, ExpressVPN è quello che fa per voi. Non c’è la possibilità di fare un periodo di prova, ma è garantito un rimborso totale entro 30 giorni senza bisogno di fornire giustificazioni, nel caso non siate soddisfatti.

La miglior VPN del 2019 La VPN #1 che vi consigliamo è quella che sceglieremmo noi per prima: ExpressVPN.

Fantastica per i torrent e per il traffico P2P

Numero di server: 1,200+ | Aree dei server: 60+ | Indirizzi IP: 40,000+ | Dispositivi massimi supportati: Fino a 10

Server propri, gestiti autonomamente

Live chat per l'assistenza efficiente

Applicazioni potenti e configurabili

Ottima velocità di download

Non c'è la prova gratuita

IPVanish sostiene di essere ‘La VPN migliore del mondo’. Noi non siamo completamente d’accordo, ma offre comunque un servizio impressionante: più di 40000 IP condivisi, più di 1200 server VPN in più di 60 Stati, traffico P2P illimitato, fino a 10 connessioni simultanee, assistenza 24/7 e rimborso totale entro 7 giorni dall’acquisto nel caso non foste soddisfatti.

Le applicazioni sono la cosa veramente degna di nota. Non solo ce ne sono tantissime (Windows, Mac, Android, iOS e persino Fire TV), ma sono anche dotate delle funzioni più inusuali, opzioni e impostazioni che offrono molto più delle classiche applicazioni rudimentali che si trovano di solito.

Durante i nostri test, abbiamo notato con piacere che i server sono sempre operativi, e la connessione è veloce. La velocità di download è sopra la media, i torrent sono supportati da tutti i server e abbiamo potuto accedere a BBC iPlayer e Netflix USA.

Però ci sono anche dei problemi. Le applicazioni sono potenti, ma questo significa anche che c’è molto da imparare, e abbiamo notato qualche problema di utilizzo. Qualche server non sembrava si trovasse nell’area indicata. Non ci sono kill switch sulle app per mobile, e il prezzo del servizio è tra i più alti per le VPN.

Tutto sommato comunque se necessitate di dieci connessioni simultanee, oppure di applicazioni potenti e configurabili, allora questo servizio VPN fa al caso vostro. Nel caso foste insoddisfatti, comunicandolo entro 7 giorni dall’iscrizione riceverete un rimborso.

Fantastico servizio VPN per navigare privatamente

Numero di server: 2,500+ | Aree dei server: 80+ | Indirizzi IP: N/A | Dispositivi massimi supportati: Fino a 5

Prezzo basso

Ottima velocità di download

Molto facile da usare

Funziona solo con le applicazioni ufficiali

Hotspot Shield è un’ottima VPN gratuita, ma Hotspot Shield Premium è ancora meglio. Per pochi dollari al mese potete avere banda illimitata, accesso a più di 2500 server in più di 80 Stati, la possibilità di connettere fino a 5 dispositivi, assistenza 24/7 e ovviamente nessuna pubblicità.

Le performance sono state davvero buone durante i nostri test, il protocollo proprietario Catapult Hydra ci ha offerto il download più veloce che abbiamo mai visto, anche dalle aree più distanti.

Però c’è anche un problema. Hotspot Shield usa solo il protocollo proprietario Catapult Hydra, e non supporta più quelli standard come OpenVPN, quindi non è possibile impostare manualmente i vostri router, console, Chromebook o qualsiasi dispositivo dal quale vorreste utilizzare il servizio. Questo significa che la VPN funziona solo su dispositivi che supportano le applicazioni ufficiali di Windows, Mac, Android o iOS.

Dai nostri test è emerso qualche altro piccolo problema, come l’assenza del supporto Bitcoin, poche opzioni per configurare le applicazioni e l’impossibilità di sbloccare Netflix USA.

Non sono questioni importanti per tutti, quindi se state cercando semplicemente una VPN ad alta velocità con un costo contenuto, allora dovreste dare un’occhiata a Hotspot Shield e iscrivervi per la prova gratuita di 7 giorni.

Chiaramente l’offerta migliore si ottiene acquistando l’abbonamento più lungo.

Una delle VPN più veloci

Numero di server: 800+ | Aree dei server: 50+ | Indirizzi IP: N/A | Dispositivi massimi supportati: Illimitati

Dispositivi supportati illimitati

Connessioni generalmente veloci

Prezzi ragionevoli

Vagamente rudimentale

Applicazioni Android a volte instabili

La sede di Surfshark è nelle Isole Vergini Britanniche e ha un’immagine rilassata e giocosa, ma è molto professionale quando si tratta di tenere al sicuro voi e la vostra identità online.

C’è tutto il necessario anche per i principianti. Questo include i protocolli OpenVPN UDP e TCP, protocolli di sicurezza IKEv2, crittografia AES-256 e kill switch per fermare la perdita dei vostri dati anche quando la connessione smette di funzionare. In più, Surfshark ha un server DNS privato e maggiore sicurezza grazie a una doppia VPN. C’è anche una politica di registrazione per cui vengono conservati solo il vostro indirizzo mail e i dati di fatturazione. È una VPN veloce, sia che vi connettiate da un server UK o USA che da qualche server più lontano, come ad esempio Australia o Nuova Zelanda. È molto utile per accedere a Netflix da un’altro Stato.

Se siete persone facili da ingannare e vi perdete tra menu complicati e miriadi di opzioni, Surfshark è la VPN giusta per voi. L’interfaccia è alleggerita da ogni complicazione. Tutto quello che si può vedere sono le opzioni ‘Quick connect’ e ‘All locations’, insieme all’icona delle Impostazioni. Se questa mancanza di dettagli lo vedete come un vantaggio o uno svantaggio, dipende dalla vostra prospettiva.

Una delle nostre cose preferite di questa VPN (oltre al prezzo) è il fatto che l’abbonamento copre un numero illimitato di dispositivi e servizi. Quindi, se volete usare la vostra VPN da laptop, computer fisso (compatibile con WIndows, Mac e Linux), tablet, un paio di smartphone (iOS o Android) e Amazon Fire TV Stick per guardare la TV d’oltremare, un solo account può coprire tutti questi dispositivi contemporaneamente.

Surfshark offre la garanzia di un rimborso completo entro 30 giorni, e questo vi da molto tempo per provare il servizio prima di abbonarvi per un periodo più lungo. In ogni caso, i piani annuali hanno un prezzo davvero ragionevole. Questi sono i pacchetti disponibili:

Client con molte funzioni e configurabilità impressionante

Numero di server: 3,700+ | Aree dei server: 60+ | Indirizzi IP: N/A | Dispositivi massimi supportati: Fino a 7

Client con molte funzioni intelligenti

Buone performance

Torrent supportati

Interfaccia talvolta irritante

Con sede in Germania e Romania, CyberGhost è un provider VPN famoso. Più di dieci milioni di utenti sono stati convinti dalla sua potenza e dalla sua facilità di utilizzo.

Le funzioni base sono buone, ci sono più di 3700 server in 50 Stati, applicazioni per Windows, Mac, iOS e Android, supporto per i torrent e assistenza live chat.

Una cosa molto positiva è che con CyberGhost non dovrete indovinare quale server utilizzare per sbloccare un sito. Basterà scegliere un servizio dalla lista (Netflix, Hulu, BBC iPlayer, YouTube e molti altri) e l’applicazione si connetterà automaticamente con il server migliore, aprendo una scheda del browser. Questo è quello che noi definiamo utile.

Ci sono anche molti extra. Il servizio può bloccare le pubblicità, i localizzatori e i siti dannosi, e il reindirizzamento automatico garantisce che la connessione sia sempre sicura.

Ci sono anche i lati negativi. L’interfaccia desktop può sembrare complicata, il sito di supporto è mediocre, e la prova gratuita è di sole 24 ore. Nonostante la velocità per i server europei e USA sia buona, altre connessioni hanno a malapena raggiunto i 10 Mb.

Tutto sommato comunque CyberGhost offre molte funzionalità valide a un prezzo interessante, quindi vale la pena dare un’occhiata.

È stata una delle migliori, ma sono emersi alcuni problemi di sicurezza

Numero di server: 5,600+ | Aree dei server: 60+ | Dispositivi massimi supportati: Fino a 6

Dispositivi client mobili e fissi di qualità

Fino a sei dispositivi connessi a un buon prezzo

Ottime performance

Interfaccia utente non tra le migliori

NordVPN è un servizio concorrenziale sotto tutti i punti di vista.

C’è una scelta di più di 5.600 server in oltre 60 Stati, cifratura con chiave a 2048 bit, fino a 6 dispositivi supportati, ottima protezione da perdite DNS, kill switch, estensioni proxy per Chrome e Firefox e opzioni di pagamento che includono Bitcoin, PayPal e carte di credito.

C’è anche la funzione SmartPlay, che può essere utilizzata per aggirare le restrizioni geografiche e sbloccare molti servizi streaming o di altra natura.

Durante i nostri test abbiamo trovato alcune difficoltà per connetterci a un numero ridotto di server, ma una volta connessi la velocità di download era sopra la media, anche per le connessioni più distanti.

Se dobbiamo trovare qualcosa di cui lamentarci, allora sarebbe l’esperienza a livello di utente. Ci sono alcune piccole cose che non vanno bene, come le città elencate non in ordine alfabetico. Spesso mentre cercavamo le funzioni nei menu ci siamo chiesti se Nord abbia fatto dei collaudi abbastanza accurati per gli utenti. Ammettiamo però che si tratta solo di piccolezze.

NordVPN mette a disposizione varie opzioni, tra cui abbonamenti mensili e un’offerta speciale molto conveniente per l’abbonamento di tre anni. Se volete prima provare il servizio, NordVPN da la possibilità di provarlo gratuitamente per sette giorni. Si tratta di un’opzione un po’ nascosta sul sito. Se state cercando una delle migliori VPN gratuite, Nord è la scelta più ovvia.

In seguito alle ultime notizie riguardo la violazione di NordVPN del 2018 abbiamo deciso di abbassare il suo punteggio da 4.5 a 4 stelle. Continueremo a tenere la situazione monitorata e apporteremo i cambiamenti necessari per salvaguardare la vostra sicurezza.

Il nome dice tutto

Numero di server: 650+ | Aree dei server: 26 | Indirizzi IP: ?? | Dispositivi massimi supportati: Fino a 12

Velocità delle connessioni sorprendente

Non c'è bisogno di registrarsi

Garanzia di rimborso

Rudimentale

Server limitati

Con un nome simile, ci si aspetterebbe che StrongVPN sia un servizio imbattibile dal punto di vista della privacy e della sicurezza. Ovviamente c’è la solita politica di zero log, i dati richiesti per iniziare sono minimi, le informazioni non vengono vendute e si possono disabilitare i cookies. Tutto questo è ammirabile, ma ci sarebbe piaciuto poterlo vedere il modo più diretto sul sito del provider, evitando di scorrere più di mille pagine scritte in caratteri minuscoli.

StrongVPN comunque ha un approccio minimalista, preferendo puntare su poche cose importanti piuttosto che sullo stile. Apprezzerete la possibilità di connettere fino a 12 dispositivi contemporaneamente, quindi i vostri computer, laptop, dispositivi mobili, tablet, dispositivi per lo streaming e molti altri possono essere coperti contemporaneamente.

Sicuramente è un po’ più scarno rispetto alla concorrenza dal punto di vista dei numeri. Forse 650 server, 46 città e 26 Stati vi sembreranno poco. Però le performance di StrongVPN sono ottime, con una velocità di connessione tra le più veloci che abbiamo mai visto. Se non contiamo il server polacco, la velocità durante i nostri test è stata impressionante.

Se state cercando la miglior VPN per sbloccare siti di streaming come Netflix e BBC iPlayer da oltreoceano, StrongVPN sembra la scelta adeguata. Potete testarlo voi stessi, con la garanzia di un rimborso entro 30 giorni.

StrongVPN opzioni di abbonamento: 12 mensile

1 mensile

Una VPN semplice da usare

Numero di server: ~1,000 | Aree dei server: 20+ | Indirizzi IP: N/A | Dispositivi massimi supportati: Fino a 5

Interfaccia semplice da usare

Ampia scelta di software client

Privacy policy trasparente

Le connessioni a lunga distanza possono essere lente

TunnelBear ha la sua sede in Canada e il suo punto forte è la facilità di utilizzo.

Questo focus sull’essenzialità significa che è l’ideale per un utente non troppo esigente. TunnelBear offre solo 20 aree geografiche, per esempio. Ci sono poche impostazioni, e non c’è neanche la possibilità di cambiare protocollo. Se volete impostare manualmente il servizio su un router o una console, il sito di supporto non vi sarà di grande aiuto.

Se però vi accontentate delle funzioni base, questa VPN potrebbe andare bene per voi. TunnelBear ha applicazioni per Windows, Mac, iOS e Android, ed estensioni per Chrome, Firefox e Opera. Ci si connette facilmente, e si scaricano torrent senza problemi. Si può anche accedere a Netflix USA, anche se purtroppo BBC iPlayer rimane fuori dalla sua portata.

TunnelBear è un ottimo servizio dal punto di vista della privacy. L’azienda infatti assume personale specializzato indipendente per gestire un audit per la sicurezza pubblica, una cosa non semplice da trovare su altri provider.

Le performance sono buone, i server europei e UK sono veloci, e i risultati dagli USA sono buoni. Anche le aree più lente in Asia sono arrivati a un’accettabile velocità di 20 Mbps.

TunnelBear opzioni di abbonamento: 12 mensile

1 mensile

Ottime performance e sicurezza

Numero di server: 700+ | Aree dei server: 70+ | Indirizzi IP: 200,000+ | Dispositivi massimi supportati: Fino a 5

Performance molto veloci

Client potenti e configurabili

Forte politica di zero log

Alcuni problemi con Windows

L'assistenza potrebbe essere migliore

VyprVPN ha sede in Svizzera ed è un servizio ben definito, che vanta 73 aree geografiche e una serie di funzioni di buona qualità.

L’azienda per esempio ha un proprio servizio di DNS. Il suo protocollo proprietario Cameleon potrebbe aiutarvi a connettervi anche in Stati bloccati come la Cina e l’Iran. Copre praticamente tutte le piattaforme, da Windows, Mac, Android e iOS ai router, Android TV; QNAP, Blackphone, Anonabox e molto altro.

La velocità per i download è generalmente buona, con l’eccezione di alcune aree poco usuali come Taiwan, Macao e le Maldive. Ma anche loro si sono mantenute a una velocità di 8 - 10 Mb, sufficiente per la maggior parte delle operazioni.

Ci piace il fatto che ora VyprVPN abbia un audit indipendente, a conferma di una politica di zero log. Questa è una buona notizia anche per chi vuole sbloccare alcuni siti, infatti il servizio ci ha permesso di accedere facilmente a Netflix USA e BBC iPlayer.

Ci sono molti lati positivi, ma anche alcuni lati negativi. Abbiamo riscontrato qualche piccolo problema durante i nostri test, soprattutto con il client Windows: sembrava di essere tornati a utilizzare internet in tempi passati. Se avete dei problemi con Vypr, troverete il sito di assistenza sicuramente meno dettagliato rispetto a quelli di altri servizi VPN. Ci piacerebbe che venisse introdotta la possibilità di iscriversi per un periodo di prova più lungo rispetto ai tre giorni offerti.

VyprVPN non è un servizio perfetto, ma ha senz’altro molti vantaggi, quindi vale la pena tenerlo in considerazione.

Una VPN per connessioni illimitate

Numero di server: 400+ | Aree dei server: 60+ | Indirizzi IP: N/A | Dispositivi massimi supportati: Illimitati

Dispositivi supportati illimitati

Piano gratuito con 10 GB di dati mensili

Privacy policy chiara e dettagliata

Velocità solo nella media

Windscribe è una buona VPN che può darvi più di quanto vi aspettiate sotto molti punti di vista. Ci sono client per Windows, Mac, Android, iOS e Linux, per esempio, ed estensioni per Chrome, Firefox e Opera, oltre alle guide per impostare manualmente il servizio su router, Kodi e molto altro.

Il network è buono, si estende su 110 città distribuite su più di 60 Stati.

Sulla carta sembra tutto ottimo, ma i nostri test hanno evidenziato qualche problema. La connessione a volte può essere lenta e nonostante le performance fossero generalmente buone, abbiamo avuto problemi con alcuni server più remoti. C’è stata un po’ di confusione anche per quanto riguarda lo sblocco dei siti: abbiamo potuto accedere a Netflix USA, ma non a BBC iPlayer.

Non è disponibile un’assistenza 24/7, quindi nel caso abbiate qualche domanda potreste dover aspettare un po’ per ricevere risposta. L’azienda sottolinea che tutto è gestito dal proprio staff, preferendo non affidare il centralino a lavoratori esterni che percepiscono uno stipendio minimo e leggono le procedure senza sapere bene di cosa stanno parlando, e questo potrebbe essere un buon motivo per aspettare.

Windscribe non risponde a tutti i nostri requisiti, ma il servizio offre molte funzioni interessanti. Se state cercando una nuova VPN, approfittate del piano gratuito per scoprire come Windscribe potrebbe esservi utile.

State cercando un buon affare? Il piano gratuito limita il vostro accesso a dieci aree, ma vi dà anche 10 GB di dati mensili.

Windscribe opzioni di abbonamento: 12 mensile

1 mensile

Un’ottima VPN sotto tutti i punti di vista, a un prezzo onesto

Numero di server: 3,300 | Aree dei server: 50+ | Indirizzi IP: N/A | Dispositivi massimi supportati: Fino a 10

Supporta fino a 10 dispositivi

Applicazioni ampiamente configurabili

Buon rapporto qualità-prezzo

Client Windows strano da usare

Potrà non essere la VPN più veloce, o la più economica, o la più potente, ma Private Internet Access è un buon provider VPN, con un numero di funzioni sufficiente.

La rete copre più di 50 aree su 32 Stati. Il P2P è supportato da tutti i server (ci sono anche alcuni extra per utenti esperti, come il port forwarding e la configurazione SOCKS5).

Le applicazioni per Windows, Mac, Android, iOs e Linux, insieme alle estensioni per il browser di Chrome, Firefox e Opera, oltre ai tutorial dettagliati per impostare router e altri dispositivi confermano che si tratta di un servizio molto versatile.

Le applicazioni non sono sempre facili da usare, ma vengono rispettate tutte le basi della sicurezza e ci sono molti extra per gli utenti esperti. L’applicazione di Android non ha una sezione per i preferiti, per esempio, quindi ci vuole un po’ di più per trovare i server più utilizzati. Per il resto, è facile da usare, e vi protegge quando vi connettete a una rete Wi-Fi non protetta. Un kill switch assicura la protezione anche quando la connessione VPN si interrompe. C’è addirittura la possibilità di abilitare la vibrazione sul vostro dispositivo per avvisarvi quando ci si connette con successo.

Le estensioni per il browser possono darvi più di quanto immaginiate, e ci sono molti extra relativi alla privacy, come ad esempio il blocco Flash, l’eliminazione dei cookie e la protezione per webcam e microfono, ma non solo.

La velocità si è dimostrata sopra la media nei nostri test e, nonostante i prezzi siano recentemente aumentati, Private Internet Access ha comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo.

London Trust Media Private Internet Access opzioni di abbonamento: 12 mensile

1 mensile

12. KeepSolid VPN Unlimited

Alcuni problemi con la connessione multi-dispositivo, ma comunque una buona VPN

Numero di server: 400+ | Aree dei server: 70+ | Indirizzi IP: N/A | Dispositivi massimi supportati: Da 5 a 10

Molto veloce

Sblocca Netflix e iPlayer

Prezzo basso per l'abbonamento per tre anni

Accesso limitato per alcuni dispositivi

VPN Unlimited non è un servizio perfetto, anzi, spesso ci ha fatto davvero irritare. Se però riuscite a passare oltre, è una VPN di qualità.

Il problema principale è stato il limite di cinque dispositivi per il piano base. Si riferisce a dispositivi specifici, quindi se connettete due smartphone, due laptop e una Smart TV, per esempio, non potrete connettere altri dispositivi, anche se quelli connessi in precedenza sono tutti spenti. Si possono cancellare dalla lista, ma c’è un limite di una cancellazione a settimana, il che non è sicuramente comodo.

Se non avete intenzione di raggiungere il limite massimo di dispositivi, comunque, non avrete certo problemi. E se così fosse, c’è una soluzione. Si può infatti aggiungere altri dispositivi al prezzo di 0,99 $ al mese ciascuno, oppure optare per il piano che ne supporta fino a dieci.

Una volta superato questo problema, VPN Unlimited regala buone performance. Funziona praticamente con tutto (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV e addirittura gli smartphone Windows) e permette di sbloccare Netflix e BBC iPlayer con facilità. I torrent sono supportati su alcuni server e le performance sono buone, quindi i tempi di download non sono esagerati.

Alcuni extra interessanti includono l’opzione di avere un server VPN personale con traffico privato, assicurandovi le migliori performance possibili.

Se avete bisogno solo delle funzioni base, è possibile scegliere un piano davvero economico, a un prezzo decisamente inferiore rispetto alla competizione. In più, avrete sette giorni di prova gratuita per decidere se pagare per il servizio o meno.

Servizi VPN: cosa mi permettono di guardare?

Oltre a mantenere la vostra connessione sicura, le VPN sono comode per mettervi in pari con le vostre serie TV preferite e guardare le trasmissioni sportive in diretta da un altro Paese. Se avete già provato a guardare qualcosa in streaming dal vostro tablet mentre eravate in vacanza, sicuramente vi sarà capitato di non potervi connettere a causa di alcune restrizioni dei diritti. Semplicemente cambiare il vostro indirizzo IP su un server del vostro Paese vi permette di aggirare il problema.

Abbiamo creato per voi delle guide su come guardare alcune serie TV, eventi o trasmissioni:

Cos'è una VPN?

VPN sta per ‘Virtual Private Network’, che significa letteralmente ‘rete virtuale privata’. Sono implicate tecnologie che mirano a dare più sicurezza alle reti sia private che pubbliche, come la banda larga e gli hotspot.

Una VPN quindi è una soluzione privata e sicura all’interno della vasta rete internet che permette agli utenti singoli e alle aziende di mandare e ricevere dati mantenendo la segretezza di una rete privata.

Questo significa che è possibile creare un ‘tunnel’ sicuro per la vostra rete e accedere a sistemi privati interni, oltre a navigare con la più completa privacy e sbloccare alcuni contenuti come Netfl i x o BBC iPlayer.

Il traffico che passa attraverso la vostra connessione VPN è sicuro e in teoria non può essere intercettato. Questo rende la VPN il modo convenzionale più sicuro per navigare privatamente (ma non sempre anonimamente).

Ricordatevi solo che le connessioni VPN sono sicure, ma non impenetrabili in tutti i casi. Se quindi il vostro dispositivo è già stato compromesso da qualche malware, usare una VPN non vi salverà dall’essere spiati, mentre un buon antivirus potrebbe.

Come funzionano le VPN?

Le VPN sono state progettate per rendere l’utilizzo di internet più sicuro, privato e pratico, creando una connessione sicura tra voi e il sito o il servizio a cui volete accedere. Tutto il traffico tra voi e il sito o il servizio è criptato, quindi per chiunque altro non significa nulla.

Per rendere tutto ciò possibile, una VPN prende il vostro traffico internet e lo reindirizza attraverso i suoi server, quindi invece di seguire il percorso:

Dal vostro dispositivo —> Al sito web

E poi di nuovo:

Dal sito web —> Al vostro dispositivo

Segue il percorso:

Dal vostro dispositivo —> Server VPN sicuri —> Al sito web

E poi di nuovo:

Dal sito web —> Server VPN sicuri —> Al vostro dispositivo

Questo non solo aumenta la sicurezza, ma nasconde anche il luogo dove vi trovate. Il vostro computer, smartphone, tablet o console potrebbe trovarsi fisicamente a Roma, ma per quanto riguarda il sito web potreste essere connessi da New York, Mumbai o Londra.

Questo significa che le VPN possono proteggere la vostra privacy e aggirare il ‘geo-blocco’, ossia quando un sito web usa le informazioni sulla vostra posizione per decidere se permettervi o meno di vedere o sentire determinate cose

A cosa mi serve una VPN?

Ci sono molte ragioni per cui potreste avere bisogno di una VPN. Una delle più importanti è la sicurezza dei vostri dati, specialmente quando siete in giro. Quante volte vi è capitato di connettervi a un hotspot pubblico, per esempio alle fermate degli autobus, nella stazione dei treni, nei bar o all’aeroporto? Gli hotspot Wi-Fi non sono particolarmente sicuri, ma con una VPN potere stare certi che nessuno intercetterà quello che state facendo dal vostro banking online, o qualunque altra operazione.

Una VPN vi protegge dai falsi hotspot, che hanno tutta l’aria di hotspot Wi-Fi convincenti ma in realtà sono progettati appositamente per rubare i dati e le informazioni personali. Anche se tenterete di connettervi, con una VPN i vostri dati non possono essere intercettati.

Le VPN possono anche proteggere la vostra privacy mascherando la vostra posizione e vi permettono di aggirare il geo-blocco, molto utile per mettersi in pari con le vostre serie TV quando siete in un Paese dove il vostro abbonamento non è valido. Per alcuni si tratta di una funzione salva-vita, perchè permette di sfuggire alla censura e al controllo del governo sulle comunicazioni. Una VPN rende molto più difficile identificare la fonte di un upload, o quali siti abbia visitato una persona.

Servizi VPN: per cosa posso usarli?

Se c’è una cosa di cui preoccuparsi quando si tratta di internet, questa è la privacy. Usare una VPN impedisce al vostro provider internet (ISP) e al governo di vedere la vostra cronologia.

Le VPN sono anche diventate uno strumento popolare del movimento per la libertà di parola. È possibile aggirare la censura all’interno delle organizzazioni (leggete la nostra pagina sulle migliori VPN per la Cina se volete più informazioni) e di terze parti. Per esempio, se avete guardato qualcosa che va contro i principi del vostro datore di lavoro, non dovrete preoccuparvi che lui lo venga a scoprire.

La tecnologia VPN viene usata per fare aggirare il geo-blocco, personalizzando le impostazioni sulla posizione per riuscire ad accedere ad alcuni servizi d’oltreoceano. Per esempio, per guardare un programma TV disponibile solo in alcuni Paesi, per problemi legali o di licenza. Ecco perché l’utilizzo delle VPN per Netflix è diventato così popolare.

Potete ricorrere all’utilizzo di una VPN per proteggervi dagli hacker. Se siete fuori di casa e vi registrate per utilizzare un hotspot pubblico, magari in un bar o in una biblioteca, c’è la possibilità che qualcuno provi ad introdursi nel vostro dispositivo. Questo potrebbe portare alla perdita di dati importanti, come per esempio alcune password.

Questa tecnologia si sta affermando anche nel mondo del business. Se siete spesso in viaggio per lavoro, è normale connettersi a reti di terze parti. Con una VPN, potrete accedere alla rete interna della vostra azienda senza dovervi preoccupare dei cyber criminali.

I molti servizi VPN (ce ne sono circa 400 per dispositivi mobili e fissi) hanno diversi vantaggi e svantaggi, quindi vi consigliamo di sceglierla in base alle vostre maggiori necessità. Che vogliate accedere a Hulu o BBC iPlayer da un altro Paese, collegarvi alla rete aziendale o semplicemente sentirvi sicuri online, troverete la VPN fatta su misura per voi.

Inoltre, una VPN può essere usata per evitare che la connessione internet venga rallentata. Per esempio, secondo alcuni rapporti l’ISP Verizon ha limitato lo streaming di Netflix a 10 Mbps, e per i piani illimitati la qualità dei video non supera i 480 p.

È anche interessante il fatto che, nonostante il phishing rimanga uno dei pericoli maggiori online, una VPN possa proteggervi dai malware e dalle truffe mentre navigate.

VPN gratuite e a pagamento: qual è davvero la migliore?

Alcune aziende offrono un servizio base gratuito. Ma quindi, le VPN gratuite sono allo stesso livello di quelle a pagamento? Non è così semplice.

Come ci si può aspettare, ci sono alcune complicazioni, e c’è un limite di dati. Il piano gratuito della VPN Avira Phantom ha un limite di 500 MB mensili e PrivateTunnel offre 2 GB, mentre ZPN concede generosamente 10 GB, un’offerta niente male.

I prodotti tipici generalmente hanno anche delle restrizioni d’utilizzo. La maggior parte delle aziende non vi consente di utilizzare la loro banda per i torrent, quindi un servizio come ZPN ad esempio ha un filtro P2P.

Anche il piano gratuito da 2 GB di Hide.me ha dei limiti. I clienti paganti possono usufruire di una velocità prioritaria, e chi non paga può avere solo quello che resta. La scelta delle aree è ridotta a due, con il Canada, i Paesi Bassi e Singapore.

Il piano gratuito di Hola ha delle restrizioni diverse. Il traffico viene reindirizzato attraverso gli utenti gratuiti al posto di server dedicati, quindi quando ci si iscrive si autorizza la condivisione (sicura) di una piccola parte della propria banda e delle proprie risorse.

Poi c’è la questione della pubblicità e dei limiti imposti alle sessioni (stiamo parlando di CyberGhost) e, in generale, la mancanza di un accordo sul livello dei servizi: gratuito non è sinonimo di garanzie implicite.

I piani gratuiti vanno bene per chi non ha troppe pretese, per esempio per chi vuole semplicemente proteggere il proprio laptop durante viaggi occasionali. Se però state cercando qualcosa di più avanzato, vi conviene prendere in considerazione l’idea di pagare per il servizio.

Il vantaggio immediato è la sicurezza di sapere che i propri dati personali sono al sicuro, anche se ci si connette in luoghi pubblici. In effetti, è sempre difficile capire quale sia l’affidabilità di un hotspot pubblico, specialmente se non siete pratici della zona.

Le VPN possono anche darvi una nuova identità digitale sotto forma di indirizzo IP di un altro Paese. Questo rende più difficile per i siti web rintracciarvi, e in alcuni casi permette addirittura di aggirare la censura. I ‘non disponibile nel tuo Paese’ diventano solo un lontano ricordo, sia per YouTube che per i siti di streaming.

La cosa migliore è che non serve essere degli esperti per far funzionare una VPN. Tutto quello che bisogna fare è scegliere il Paese per il quale volete un indirizzo IP, cliccare su Connetti per iniziare e su Disconnetti per interrompere la sessione. Tutto qui.

Come scegliere la VPN

Ci sono molti fattori da tenere in considerazione quando si sceglie di pagare per una VPN. Questi sono i nostri sei consigli:

1. Il piano ha i server in tutti i Paesi e le aree che vi interessano? Avere più di un server in una determinata zona può essere d’aiuto, ma non garantisce performance migliori, quindi non date per scontato che un piano che prevede 500 server batta automaticamente un piano che ne prevede 100.

2. Controllate il numero di connessioni simultanee supportate. Generalmente il numero oscilla tra 3 e 5, il che vi consente di connettere contemporaneamente il vostro computer, uno smartphone e un tablet. Ma fate attenzione, molte aziende lo consentono solo per un utente singolo, e hanno politiche di fair use apposite per impedire agli utenti di monopolizzare le risorse. Se permettete a ciascun membro della vostra famiglia di scaricare contenuti e guardare video in streaming, potreste avere dei problemi.

3. Alcuni provider sono trasparenti riguardo il loro protocollo di connessione. OpenVPN e IKeV2 sono due buone scelte, veloci e sicure. Potreste imbattervi in protocolli SSTP, o nei più vecchi PPTP, oltre che in altre scelte (TCP o UDP per OpenVPN). Non serve che capiate anche i più piccoli dettagli, ma avere una scelta più vasta rende il servizio più veloce e affidabile.

4. Tutti i provider VPN sostengono di non tenere traccia dei vostri movimenti online, ma è inevitabile che alcuni dati rimangano. Alcuni servizi tengono alcune informazioni, come il giorno in cui avete fatto l’accesso con il vostro account, la quantità di dati utilizzati, e cancellano tutto quando chiudete la sessione. Altri possono conservare le informazioni per mesi, o addirittura anni. Se la cosa vi preoccupa, controllate l’informativa sulla privacy e i termini di servizio per saperne di più.

5. Una cosa molto importante è valutare il client, il software che si occupa delle connessioni. Tutti i client hanno una lista dei server e il tasto Connetti / Disconnetti, ma voi dovete valutare se potreste avere bisogno di qualcosa in più. Alcuni client mostrano nell’interfaccia il carico dei server e la latenza, il che vi può aiutare a scegliere il server giusto. La maggior parte degli utenti apprezza la presenza della sezione ‘Preferiti’, per salvare e trovare velocemente server specifici.

6. Infine c’è la questione del prezzo. Fate attenzione a offerte particolarmente convenienti, potrebbero avere funzioni ridotte, le tasse escluse, oppure essere scontate solo per un periodo di tempo limitato per poi, al momento del rinnovo, ritrovarsi addebitati il doppio dei soldi o anche di più. Cercate sempre il link che rimanda alla pagine dei prezzi, e leggetela attentamente. Preferibilmente utilizzate un metodo di pagamento come PayPal, da dove si può facilmente controllare e cancellare l’abbonamento.

Una volta trovata la VPN giusta, assicuratevi di fare un periodo di prova prima di spendere una cifra spropositata. Un periodo di prova, anche se breve, può dirvi davvero molto e, una volta scaduto, provate a pagare solo per un mese. Fate tutti i test possibili prima di pagare una cifra più sostanziosa, magari per un abbonamento annuale.

Le VPN sono legali?

Le VPN sono legali nella maggior parte del mondo, ma non in tutti i Paesi, dove possono essere vietate o soggette a restrizioni severe. Questi divieti sono rilevanti più che altro per le persone che vivono in questi Paesi che per chi è semplicemente in viaggio: noi non siamo al corrente di turisti arrestati per avere utilizzato una VPN per connettersi in maniera sicura al Wi-Fi dell’hotel, ma è importante fare sempre attenzione.

Nei Paesi dove le VPN sono soggette a restrizioni, generalmente c’è una distinzione tra quelle autorizzate e quelle che non lo sono. Per esempio, in Cina le VPN devono essere approvate dal governo cinese, il che significa che non possono essere utilizzate per nascondere qualcosa proprio al governo cinese. Se si utilizza una VPN non autorizzata, le sanzioni possono essere molto severe.

Negli Emirati Arabi si rischiano multe fino a mezzo milione di dollari o il carcere se si utilizza qualsiasi VPN. In Russia le cose sono simili, mentre usare una VPN non autorizzata in Iran vi farà rischiare l’arresto. In Uganda, gli ISP bloccano tutte le VPN, l’Oman bandisce le VPN non autorizzate e Iran, Bielorussia e Turkmenistan bandiscono tutte le VPN senza distinzioni, così come la Corea del Nord.

Servizi VPN: come li testiamo

Nei nostri test abbiamo valutato le funzioni, il rapporto qualità-prezzo e la trasparenza. Abbiamo tenuto in considerazione il servizio offerto, i piani gratuiti, i periodi di prova e le politiche di rimborso, e abbiamo cercato aziende che tengono al sicuro la vostra privacy e non richiedono troppi dati al momenti dell’iscrizione (indirizzo e-mail, dati della carta di credito per i periodi di prova gratuiti, Bitcoin tra le opzioni di pagamento).

Le pagine ufficiali non vi dicono sempre tutto quello che avete bisogno di sapere, quindi vi consigliamo sempre di leggere l’informativa sulla privacy, i termini e le condizioni per tutti i dettagli. Può essere che l’azienda in questione trattenga più dati di quanto vi aspettate, o per più tempo. Potrebbe condividere le informazioni, oppure potrebbero esserci restrizioni di vario genere (come la maggiore età e l’uso solo personale, per fini non commerciali.)

Le performance delle VPN sono difficili da valutare perchè ci sono molte variabili. Abbiamo impiegato svariate tecniche per farci un’idea precisa sui servizi, e abbiamo usato speedtest.net per misurare la latenza e la velocità in upload e download per connessioni distanti (solitamente, dal Regno Unito alla California), e ripetuto il test immediatamente con la VPN spenta, tenendo traccia degli eventuali cambiamenti.

Subito dopo, abbiamo testato una connessione più corta (generalmente, dal Regno Unito ai Paesi Bassi) per valutare le prestazioni massime. Un secondo benchmark ci ha permesso di confermare i risultati, per poi condurre alcuni test di navigazione generici, come guardare in streaming video in HD, per cercare altri eventuali problemi.

Le VPN vi danno sempre un nuovo indirizzo IP, ma alcuni servizi potrebbero avere DNS che causano la perdita di dati personali. Abbiamo visitato IPLeak.net e altri siti sulla privacy per saperne di più e cercare eventuali problemi.

Per quanto riguarda i client e l’interfaccia, abbiamo cercato servizi che avessero buoni strumenti di selezione per i server (per Paese, regione, server, velocità, con i filtri, un menu per i Preferiti), con molte opzioni di configurazione e client non troppo invadenti quando non necessari.

Infine, abbiamo soppesato tutti questi fattori individuali per arrivare a un punteggio totale. Da qui, abbiamo ridotto la nostra lista fino a ottenere le 10 migliori VPN in circolazione. Tutti i primi 5 software hanno totalizzato 70 punti su 100.

Ora che sapete tutto su questi servizi, tornate all’inizio della pagina e scegliete la VPN che fa per voi.