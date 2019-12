Le migliori VPN per router del 2020

DD-WRT ha deliziato molte persone da quando è comparso per la prima volta nel 2005. Il firmware open source per i router basato su Linux è da sempre la scelta preferita dalla maggior parte degli utenti, perché consente di configurare la VPN direttamente sul router. Questo è un grande vantaggio in termini di convenienza e consente di usare una delle migliori VPN anche con dispositivi che non sono supportati dal provider.

DD-WRT è l’ideale anche per chi vuole ottenere di più dal proprio hardware in termini di prestazioni e versatilità rispetto al firmware di serie. Costruito pensando a utenti non esperti, il firmware DD-WRT supporta una vasta gamma di dispositivi, costituendo una scelta sempre più popolare per chi naviga su internet.

Il modo più diretto per raggiungere questo obiettivo è acquistare un router VPN preconfigurato da un produttore. Potete comunque installare DD-WRT su qualsiasi router compatibile per risparmiare denaro e scegliere il provider VPN desiderato. Ma la domanda è: quale VPN è la migliore in questo caso?

Migliori VPN per router del 2019

ExpressVPN ha una garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati

1. ExpressVPN

La miglior VPN in assoluto

Numero di server: 3.000+ | Posizioni del server: 160 | Indirizzi IP: 30.000 | Numero massimo di dispositivi supportati: 5

Istruzioni chiare e concise

Funzionalità MediaStreamer

Prezzo

Non c’è la prova gratuita

ExpressVPN offre una serie di router VPN preconfigurati e un tutorial molto dettagliato e chiaro per configurare il router DD-WRT.

La società dispone anche di un proprio firmware personalizzato che semplifica la connessione alla VPN e protegge tutti i vostri dispositivi. C'è anche un'opzione per selezionare quali dispositivi si desidera connettere tramite la connessione VPN e quali normalmente tramite connessione Internet, in modo da poter scegliere di volta in volta anche utilizzando lo stesso router.

Una funzione davvero interessante è MediaStreamer, che ti consente di sbloccare Netflix e altri servizi di streaming da dispositivi che non supportano la VPN senza dover indirizzare il traffico attraverso un tunnel VPN. In caso di problemi durante il processo potete rivolgervi all’ottimo servizio di assistenza con live chat che promette una risposta in pochi minuti ed è disponibile 24/7.

In termini di prestazioni questa VPN è nel complesso abbastanza buona, con velocità costanti sia su brevi che su lunghe distanze. Anche la copertura dei server è impressionante con oltre 2000 server distribuiti in 148 sedi su 94 Paesi e supporto P2P. Non vi è alcuna registrazione dei dati sul traffico o della vostra attività online.

ExpressVPN costa più della maggior parte delle VPN, ma non di molto. Non è possibile usufruire di una prova gratuita, ma tutti i piani tariffari sono coperti da una garanzia di rimborso del 100% nei primi 30 giorni. L'abbonamento di 1 anno è l'opzione più ragionevole. I pacchetti disponibili sono:

$ 12,95 al mese (circa 11,60€)

$ 6,67 al mese per 12 mesi + 3 mesi gratis (circa 6€)

$ 9,99 al mese per 6 mesi (circa 9€)

2. IPVanish

Miglior rapporto qualità/prezzo

Numero di server: 1.300+ | Posizioni del server: 75 | Indirizzi IP: 40000+ | Numero massimo di dispositivi supportati: 10

Assistenza clienti

Velocità

No prova gratuita

Prezzo

Potete acquistare un router VPN IPVanish preinstallato o configurarlo manualmente. Il provider conosce dettagliatamente la procedura di configurazione del router e ci sono oltre una dozzina di produttori supportati.

In termini di prestazioni questa VPN ha effettivamente migliorato la nostra velocità di download rispetto alla concorrenza. Sul fronte della sicurezza IPVanish supporta OpenVPN e PPTP per il firmware DD-WRT, insieme alla crittografia AES a 128 bit e 256 bit. L’azienda afferma che le vostre attività su Internet non vengono registrate.

I prezzi ufficiali sono un po' più costosi della media, senza possibilità di usufruire di una prova gratuita. Tuttavia, qualunque sia il piano di abbonamento che sceglierete c’è una garanzia di rimborso di 7 giorni.

Come sempre, il piano annuale ha il miglior rapporto qualità-prezzo e, con la nostra offerta speciale TechRadar Pro, è notevolmente più economico di quanto sarebbe normalmente. I pacchetti disponibili sono:

7$ al mese una tantum (circa 6,30€)

4,55$ al mese per 12 mesi (circa 4,10€)

6,30$ al mese per 3 mesi (circa 5,90€)

3. NordVPN

La VPN più sicura

Numero di server: 5.600+ | Posizioni del server: 60+ | Indirizzi IP: N / A | Numero massimo di dispositivi supportati: 6

Numerosi tutorial per l’installazione

Molto sicura

Piano mensile costoso

La cosa positiva di NordVPN è che ci sono tutorial che spiegano come connettere il router DD-WRT per il caricamento del firmware a NordVPN usando i protocolli L2TP e PPTP e tramite OpenVPN. Il provider offre anche la possibilità di scegliere tra una selezione di router VPN preconfigurati per evitare difficoltà (ma sono costosi).

Per quanto riguarda le prestazioni, NordVPN offre una velocità superiore alla media anche su connessioni a lunga distanza. Sul fronte della sicurezza sfrutta qualche trucco astuto, tra cui CyberSec per bloccare annunci, siti web sospetti e malware, DoubleVPN per crittografare il traffico Internet due volte e Onion Over VPN per un'esperienza di navigazione privata.

Inoltre il provider garantisce una conveniente politica i "no log".

NordVPN permette di usufruire di una prova gratuita di tre giorni, anche se curiosamente la società non lo pubblicizza sulla prima pagina del suo sito ( lo trovate qui ). Questa è un'opzione gradita per testare il servizio, dato che la fatturazione mensile è piuttosto costosa. Il piano triennale offre il miglior rapporto qualità-prezzo. I pacchetti disponibili sono:

3,17€ al mese per 36 mesi

4,54€ al mese per 24 mesi

6,36€ al mese per 12 mesi

10,87€ al mese una tantum

4. Buffered VPN

La migliore per bassa latenza

Numero di server: N / A | Posizioni del server: 46 | Indirizzi IP: N / A | Numero massimo di dispositivi supportati: 5

Bassa latenza

Alte velocità

Non c’è la prova gratuita

Prezzo un po’ troppo alto

Non fatevi ingannare dal nome, il buffering qui non è certo un problema quando si tratta di streaming: questo provider VPN offre sempre prestazioni elevate sia su distanze brevi che lunghe con una latenza minima nei nostri test, rendendolo una scelta eccellente per una navigazione reattiva e per giocare online.

Potete eseguire il flash del router a casa con le istruzioni fai-da-te disponibili o semplicemente acquistare uno dei router Buffered VPN.

Buffered VPN usa il protocollo OpenVPN e offre la crittografia Blowfish a 256 bit sul fronte della sicurezza. L'informativa sulla privacy promette che non vi è alcuna registrazione delle attività online dell'utente.

Non esiste una prova gratuita, ma al suo posto c’è una generosa politica di rimborso di 30 giorni che è valida per un massimo di 10 ore, 100 sessioni o 10 GB di utilizzo della larghezza di banda (a seconda di quale si verifichi per prima). Buffered VPN è un po' più costosa di altre VPN; il piano annuale resta la scelta più conveniente. I pacchetti disponibili sono:

13$ al mese una tantum (circa 11,70€)

4,12$ al mese per 24 mesi (circa 3,70€)

6,59$ al mese per 12 mesi (circa 5,90€)

5. Windscribe

La migliore VPN per dispositivi supportati

Numero di server: 540+ | Posizioni del server: 100 | Indirizzi IP: N / A | Numero massimo di dispositivi supportati: Illimitato

Piano gratuito da 10GB al mese

Supporto a un numero illimitato di dispositivi

Piano mensile costoso

Prestazioni scarse sulle lunghe distanze

Il piano Pro di Windscribe consente connessioni illimitate, quindi potete collegare tutti i dispositivi che volete. Nei nostri test le prestazioni si sono dimostrate un miscuglio: le connessioni su brevi distanze sono state incredibilmente rapide, ma i collegamenti a distanza maggiore hanno portato ad alcuni problemi.

Questo provider canadese è esperto sul fronte della sicurezza, protegge tutte le attività degli utenti con la crittografia a 256 bit e utilizza OpenVPN come protocollo di sicurezza predefinito. La politica sulla privacy è dettagliata e assicura che non esiste alcun tipo di registrazione delle vostre attività.

È disponibile un piano gratuito con un limite di dati mensile di 10 GB e una generosa quantità di larghezza di banda che raramente vedrete altrove. Questo è ottimo per testare la VPN su un singolo dispositivo, ma se si desidera usare un router DD-WRT è necessario optare per l'abbonamento Pro, l’unico che offre la configurazione OpenVPN e supporto a dispositivi illimitati ( con il piano gratuito si può utilizzare i un solo dispositivo).

I pacchetti disponibili sono:

Gratuito

9$ al mese una tantum (circa 8,10€)

4,08$ al mese per 12 mesi (circa 3,70€)

Come scegliere il miglior router VPN DD-WRT

Per cominciare è necessaria una VPN che offra supporto per l'aggiornamento del router con il firmware DD-WRT tramite guide web o assistenza clienti e, se possibile, anche il supporto a OpenVPN (il protocollo di sicurezza più sicuro per la configurazione).

Le prestazioni della VPN dovrebbero essere abbastanza veloci e affidabili, con un'abbondante copertura dei server che vi garantirà un grande vantaggio nella ricerca di una connessione veloce. Come sempre, cercate le migliori opzioni per privacy e sicurezza per mantenere i vostri dati di navigazione privati e al sicuro.