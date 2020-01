Le migliori VPN per Mac del 2020

Anche se pensi che il tuo Mac sia completamente immune dalle minacce alla sicurezza online, c’è più di una ragione per cui il download e l'installazione di una VPN stanno diventando una pratica sempre più diffusa sui computer Apple.

Sia che tu stia cercando di utilizzare il tuo Mac per accedere a siti Web che sono bloccati dal tuo ufficio, scuola o ISP (o anche dal tuo governo!), sia che provi il semplice desiderio di guardare programmi TV stranieri, è sensato pensare ad una rete privata virtuale.

Poiché i computer desktop e i MacBook di Apple vengono sempre più presi di mira dai criminali informatici, non è saggio abbassare la guardia. Installare la migliore VPN per Mac in circolazione è una buona opzione per ottenere una sicurezza online aggiuntiva.

Oltre all'antivirus, chi possiede un Mac ha bisogno di una VPN di qualità, tanto quanto chiunque su Windows, anche se non tutte le opzioni VPN più votate forniscono un client o un supporto soddisfacente per gli utenti macOS. Ed è per questo motivo, per aiutarti a fare la scelta migliore, che noi di TechRadar ti mettiamo a disposizione la migliore guida dedicata alle VPN per Mac.

Dai un'occhiata alla nostra guida sui migliori servizi VPN di quest’anno

La migliore VPN per Mac del 2020

(Image credit: Future)

1. ExpressVPN

La migliore VPN per Mac a tutto tondo

Numero di server: 3000+ | Posizioni dei server: 160 | Indirizzi IP: 30,000 | Numero massimo di dispositivi supportati: 3

App per Mac facile da usare

Navigazione super veloce

Fantastico supporto dedicato per Mac

Non il fornitore più economico

Solo 3 connessioni simultanee

Get 3 months free with an annual plan on Techradar's #1 rated Mac VPN

ExpressVPN è la nostra scelta per la migliore VPN da utilizzare con Mac. L'app dedicata dell'azienda è intuitiva e molto user-friendly, con la funzionalità one-click per la connessione, oltre ad alcune opzioni avanzate.

Utilizza la crittografia a 256 bit su OpenVPN UDP per impostazione predefinita, inoltre l'app viene fornita con un kill switch e la funzionalità split tunneling.

C'è anche un'ottima app per iOS e un'estensione del browser Safari, per un'esperienza Mac VPN completa. Inoltre, le funzionalità avanzate di Express (e i suoi approfonditi tutorials) sono ottime per gli utenti Apple. Ad esempio, se il vostro Mac si connette a Internet tramite una connessione cablata, puoi configurarlo come hotspot wireless per i vostri dispositivi locali. In questo modo consentirete loro di connettersi tramite VPN, senza doverli appositamente configurare per ExpressVPN.

ExpressVPN include server VPN veloci in 94 Paesi e una larghezza di banda illimitata. Questa caratteristica la rende ideale per chiunque utilizzi la VPN per il traffico P2P o per sbloccare i contenuti su servizi di streaming come Netflix, ad esempio.

Il provider è un po' più costoso della maggior parte delle altre VPN, ma può davvero rappresentare la perfezione per chi desidera la migliore esperienza su Mac. ExpressVPN non viene fornito con una prova gratuita, ma è presente la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

La compagnia offre tre piani di abbonamento, con il piano da 12 mesi che rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo (dà diritto ad altri tre mesi di sconto). I pacchetti disponibili sono:

Acquista la migliore VPN per Mac del 2020 a 6 € al mese (Con 3 mesi GRATIS)

Puoi dire che valutiamo davvero Express: è la VPN su cui cadrebbe la nostra scelta, se ne avessimo bisogno, ed è difficile discutere con la garanzia di rimborso entro 30 giorni proposta dal fornitore. La buona notizia è che i lettori di TechRadar, cliccando sul link qui sopra, possono ottenere un ulteriore, piccolo vantaggio al momento dell’iscrizione. ExpressVPN ha accettato di concedere loro tre mesi in più GRATUITI se sottoscrivono il piano per un anno.

Vedi offerta

(Image credit: Shutterstock)

2. CyberGhost

Software specializzato per Mac ricco di funzionalità

Numero di server: 5,700+ | Posizioni dei server: 110+ | Indirizzi IP: N/A | Numero massimo di dispositivi supportati: 7

I clienti dispongono di molte funzionalità intelligenti

Buoni livelli prestazionali

I torrent sono supportati

Il supporto del sito Web è sotto la media

Connessione lenta da alcuni server

Abbiamo scoperto che CyberGhost, fornitore di VPN per Mac, ha tutte le carte in regola per garantire ciò che promette . Cominciamo dalle basi: più di 3.600 server sparsi in 60 Paesi, nessuna limitazione sui torrent e un supporto di chat live davvero utile, se mai incontrassi delle difficoltà.

Politica zero log, crittografia rigorosa e un kill switch pronto all'uso per eventuali violazioni della sicurezza vi danno la certezza di un prodotto di prim’ordine. Ma sono i piccoli extra aggiuntivi che distinguono CyberGhost dal resto. Volete sbloccare Netflix, Hulu, BBC iPlayer, YouTube o qualcos'altro? Nessun problema, CyberGhost vi connetterà automaticamente al server più adatto allo scopo. Può anche bloccare annunci, tracker e siti Web dannosi.

CyberGhost ha recentemente migliorato la sua interfaccia, in precedenza uno dei principali problemi su questa VPN per Mac. Questo ci lascia poco margine per le lamentele, una delle quali riguarda i rallentamenti che avvengono a causa degli intasamenti che colpiscono i server, probabilmente distribuiti in aree remote del mondo.. C'è ancora spazio per migliorare anche le pagine di supporto basate sul sito Web, un'area in cui ExpressVPN si distingue per una maggiore qualità.

(Image credit: NordVPN)

3. NordVPN

Semplice e sicuro

Numero di server: 5,600+ | Posizioni dei server: 60+ | ndirizzi IP: N/A | Numero massimo di dispositivi supportati: 6

Doppia crittografia dei dati

Buona performance

App troppo semplici

Caricamento dei server lento

Quando si tratta di sicurezza, NordVPN non è secondo a nessuno. La sua tecnologia "Double VPN" crittografa i dati due volte. In altre parole, passa i tuoi dati attraverso due server VPN separati per renderli ancora più sicuri. Da segnalare anche gli extra legati alla sicurezza come: chat crittografata, estensioni proxy web e via discorrendo.

I client di NordVPN, sia per macOS che per iOS, sono piuttosto semplici da utilizzare rispetto ad altri; ma mantenere le cose semplici può essere vantaggioso, soprattutto per i principianti.

Questo non vuol dire che non avrete opzioni a disposizione ... NordVPN offre agli utenti Mac una scelta più ampia rispetto al fornitore medio, con una versione IVEv2 del suo client disponibile sull'App Store e una versione OpenVPN disponibile direttamente dal sito Web NordVPN. E non è tutto: potete anche passare all’impostazione manuale, per utilizzare OpenVPN, senza installare nessuno dei client.

Questo provider è anche compatibile con la filosofia P2P e ha una rigorosa politica di "zero log". Le prestazioni sono state leggermente superiori alla media nei nostri test.

C'è una garanzia di rimborso entro 30 giorni se non sarai soddisfatto, ma in caso contrario NordVPN è una delle opzioni VPN più convenienti per il tuo Mac.

I pacchetti disponibili sono:

(Image credit: Future)

4. IPVanish

Mac VPN brillantemente bilanciata

Numero di server: 1,300+ | Posizioni dei server: 75 | Indirizzi IP: 40000+ | Numero massimo di dispositivi supportati: 10

Prestazioni fantastiche

Sblocco Netflix

Funzione di tunneling diviso

Le app non sono sempre le più facili da usare

L'app per Mac di IPVanish presenta un design elegante e alcune opzioni di benvenuto come un kill switch e il cambio IP automatico. La VPN statunitense è incredibilmente veloce e vi collegherà automaticamente al server più veloce disponibile, un bel tocco sul fronte della convenienza. Non solo con IPVanish le velocità di download sono elevate, ma è consentito anche il P2P.

Sono supportati i protocolli OpenVPN, PPTP e L2TP ed è presente un supporto iOS decente, oltre ad un'ampia copertura di server; anche questa VPN utilizza politiche mirate alla privacy consentendo di navigare senza registrare le attività dell'utente.

Purtroppo, IPVanish non consente una prova gratuita, sebbene ci sia una garanzia di rimborso entro 7 giorni su tutti e tre i piani di abbonamento disponibili. L'abbonamento di 1 anno è chiaramente la scelta migliore in termini di valore assoluto. I pacchetti disponibili sono:

(Image credit: Shutterstock)

5. Hotspot Shield

Un'ottima opzione per la privacy online

Numero di server: 2,500+ | Posizioni dei server: 70+ | Indirizzi IP: N/A | Numero massimo di dispositivi supportati: 5

Prezzi bassi

Ottime velocità di download

Super facile da usare

Funziona solo con le app ufficiali

Registrazione?

L'offerta premium di Hotspot Shield raggiunge il giusto equilibrio tra il prezzo e la privacy. Le offerte commerciali partono da prezzi bassi e nei nostri test abbiamo scoperto che la sua crittografia è rigorosa, fornendo garanzie di protezione del vostro anonimato online.

Inoltre, grazie al suo protocollo Catapult Hyrda, Hotspot Shield ha ottenuto alcuni dei tempi più veloci fra le VPN oggetto del test. Quindi, se il motivo principale per l'installazione di una VPN sul tuo Mac è il bisogno di gioco oppure lo streaming, scegliendo Hotspot Shield non dovresti riscontrare i lag che possono verificarsi durante l’utilizzo di alcune reti private virtuali di bassa qualità.

Passiamo ai numeri. Per cominciare, potete connettere fino a 5 dispositivi contemporaneamente da un solo account. Per capirci: potete collegare il vostro Mac, lo smartphone (iOS o Android), la Smart TV e la console di gioco e avere ancora spazio per qualcos'altro.

Hotspot Shield ha accesso a oltre 2.500 server in 25 Paesi e offre supporto 24/7. La prova di 7 giorni e la garanzia di rimborso entro 45 giorni rendono questa VPN ancora più attraente. Questi sono i suoi piani di abbonamento attuali:

Come scegliere la migliore VPN per Mac

Non è sempre facile trovare una VPN compatibile con Mac. Ovviamente, è importante scegliere un provider che offra un client preconfigurato per il servizio. Avere un buon client Mac è un grande vantaggio in termini di semplificazione dell’operatività legata alla navigazione online. Il supporto iOS, poi, è una funzione gradita anche se utilizzate l'ecosistema Apple e avete un iPhone e un Mac.

Inoltre, avrete bisogno di un forte livello di sicurezza e, ovviamente, di una crittografia avanzata. Per finire cercate un servizio che abbia una politica sulla privacy facilmente comprensibile che chiarisca perfettamente quali dati verranno conservati dal provider. Avere anche buoni livelli di prestazione, del resto, non fa mai male.