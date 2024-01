I TV OLED 2024 di Samsung promettono maggiore luminosità e una nuova tecnologia antiriflesso

In vista del CES 2024, Samsung ha svelato le ultime novità della sua gamma di TV QD-OLED per il 2024: i Samsung S95D e S90D. Per ora non abbiamo informazioni ufficiali sulla data di uscita o sul prezzo, ma siamo certi che emergeranno nelle prossime settimane.

Lo scorso anno abbiamo avuto modo di provare l'S95C e l'S90C. Nelle nostre recensioni li abbiamo definiti due tra i migliori televisori del 2023, tanto che entrambi hanno ricevuto cinque stelle (il punteggio massimo) ai TechRadar Choice Awards 2023. L'S90C ha addirittura battuto gli OLED di LG ed è stato nominato TV dell'anno. Si tratta di un'impresa ardua, motivo per cui abbiamo enormi aspettative per i nuovi QD-OLED di Samsung.

L'azienda coreana ha già confermato i dettagli relativi ai modelli di punta Samsung S95D e S90D, entrambi disponibili nei formati da 55 a 77 pollici e caratterizzati da un paio di aggiornamenti interessanti. Il primo è che Samsung una luminosità migliore del 20% rispetto ai modelli precedenti, affermando che l'S95D può raggiungere una un picco di 1.600 nit, 200 in più rispetto ai 1.400 nit dell'S95C.

L'altra novità importante consiste nell'introduzione della tecnologia OLED Glare Free, un rivestimento antiriflesso che mira a eliminare i riflessi negli ambienti luminosi. Questo rivestimento è incluso nel Samsung S95D, ma non nel modello S90D (che sarà dotato di schermo opaco). Samsung sostiene che l'OLED Glare Free non avrà alcun effetto sul contrasto o sull'angolo di visione. Al contrario, la nuova tecnologia potrebbe risolvere l'annoso problema di cui soffrono molti televisori OLED, che tendono a concentrarsi sulla resa di toni e delle ombre ma mancano di luminosità e soffrono particolarmente gli ambienti ben illuminati.

Oltre a questi due importanti annunci, è stato confermato che i modelli Samsung S95D e S90D supporteranno il formato 4K 144Hz oltre alle funzionalità FreeSync Premium Pro e FreeSync Premium rispettivamente su S95D e S90D. Entrambi saranno inoltre dotati della Game Bar 4.0 aggiornata di Samsung, che introduce una nuova modalità AI Auto che regola automaticamente l'immagine e il suono in base al genere di gioco che si sta giocando (RPG, FPS e così via).

Samsung S95D e S90D: novità o aggiornamento?

Il Samsung S95C ha rappresentato un enorme passo avanti rispetto al suo predecessore, il Samsung S95B, grazie a livelli di contrasto migliori, colori più intensi e una luminosità più elevata. Il pluripremiato TV Samsung del 2023 ha anche introdotto il QD-OLED a un prezzo più accessibile, con cifre molto vicine agli OLED di fascia media come l'LG C3. Questo ha generato grandi aspettative per i Samsung S95D e S90D.

L'introduzione di livelli di luminosità ancora più elevati e di uno schermo antiriflesso (sul Samsung S95D) rappresenta un vero e proprio salto generazionale per i TV OLED che, come ben sappiamo, soffrono i riflessi (anche i modelli LG con MLA). Se la tecnologia antiriflesso di Samsung riuscisse concretamente a mitigare (o eliminare completamente) questo problema, gli OLED diventerebbero praticamente inattaccabili.

Samsung sostiene che l'S95D raggiungerà una luminosità di picco di 1.600 nit e, se così foss, non solo sarà l'OLED più luminoso in circolazione (abbiamo misurato il Panasonic MZ2000 con una luminosità di picco di 1.480 nit), ma supererà anche i livelli di luminosità dei mini-LED come l'Hisense U8K.

Tuttavia, se si guarda alle specifiche, i televisori sembrano quasi identici ai modelli della serie C. Sia l'S95D che l'S90D hanno la stessa configurazione di altoparlanti e la stessa potenza di uscita dei modelli dell'anno scorso, le stesse funzioni di gioco e le stesse mancanze (avete detto Dolby Vision?). Questo non è necessariamente un male considerando la qualità eccellente dei modelli del 2023, ma ci aspettavamo un aggiornamento più sostanzioso visto il grande successo riscosso da Samsung.

Una cosa è certa: con uno schermo antiriflesso e una maggiore luminosità, il Samsung S95D potrebbe essere il "televisore perfetto" per la maggior parte degli ambienti, attestandosi come uno dei migliori TV OLED del 2024.