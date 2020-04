Offerte Xiaomi Mi 10 Pro Amazon Italy View Similar Amazon Nessuna informazione sul prezzo Controlla Amazon

Xiaomi ha avuto un grande 2019 grazie ai suoi Mi9, Mi Note 10 e ai vari modelli Redmi, ed è partita alla grande nel 2020 con il lancio della serie Mi 10 avvenuto nel mese di marzo. Questi dispositivi (escluso Mi 10 Lite) sono equipaggiati con processori Snapdragon 865, connettività 5G, display AMOLED e una fotocamera principale da 108MP.

Xiaomi Mi 10 Pro è al vertice della linea Xiaomi con un comparto fotografico composto da quattro lenti di qualità superiore rispetto a Mi 10, un maggiore spazio di archiviazione e velocità di ricarica più elevate. Ci sono poche differenze tra i due dispositivi se paragonate a quelle che separano Samsung Galaxy S20 dal fratello maggiore Galaxy S20 Plus, ma Mi 10 Pro è comunque il più potente della sua gamma.

In effetti, Xiaomi Mi 10 pro potrebbe diventare a tutti gli effetti lo smartphone premium di punta dell’azienda cinese per questo 2020. Qui sotto trovate le nostre prime impressioni sul nuovo gioiello di casa Xiaomi.

Xiaomi Mi 10 Pro data di uscita e prezzo

La data di lancio di Xiaomi Mi 10 Pro dipende dalla regione geografica in cui ci si trova. In vari paesi europei Mi 10 Pro è disponibile da Aprile, mentre non può ancora essere acquistato in Gran Bretagna e altre regioni.

In termini di prezzo, Xiaomi Mi 10 Pro costa €999, decisamente una cifra da modello "premium" che spazza via la definizione di “media fascia” spesso associata ai dispositivi Xiaomi.

Per fare chiarezza su questo aspetto basti pensare che Xiaomi Mi 9 e Mi Note 10 2019 costavano entrambi meno di €650 al lancio, molto meno rispetto al nuovo arrivato, nonostante il Note 10 condivida diverse caratteristiche con Mi 10 Pro.

Design e display

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi 10, come detto in precedenza, ha molto in comune con il design di Mi Note 10. Il display è curvo, nonostante il grado della curvatura sia inferiore ad altri modelli di fascia alta, e sul retro c’è un prominente comparto fotografico che ospita tutte le lenti eccetto una, posizionata nel suo alloggio al di sotto delle altre.

Sul lato destro si trovano un tasto per il volume e uno per l’accensione, entrambi facili da raggiungere senza essere costretti da usare due mani; sul fondo del dispositivo è presente una porta USB-C; manca invece il jack da 3.5mm.

In generale Xiaomi Mi 10 Pro è semplice da usare con una mano, nonostante le notevoli dimensioni di 162.5 x 74.8 x 9mm non ne facciano di certo un telefono compatto. Purtroppo senza cover è piuttosto scivoloso da tenere in mano.

Il display è un 6.67 pollici AMOLED con una risoluzione di 1080 x 2340 e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Lo schermo è interrotto unicamente dall’incavo che ospita la fotocamera frontale posto nella parte alta a sinistra. La fotocamera frontale si trova nella stessa posizione di Huawei P40, Oppo Find X2 e altri smartphone recenti che sembrano aver adottato questo trend.

(Image credit: Future)

In generale lo schermo ha un bell’aspetto e ci è piaciuto molto il livello di contrasto e precisione dei colori. Abbiamo anche notato che il consumo della batteria non è eccessivo anche con livelli di luminosità elevati e persino con lo schermo sempre attivo lo smartphone si è dimostrato meno assetato di energia del previsto.

Specifiche tecniche

Xiaomi Mi 10 Pro ospita un processore Snapdragon 865, il più potente chipset disponibile per i dispositivi Android al momento del suo lancio, in grado di garantire prestazioni molto elevate.

In effetti, Mi 10 pro ha quasi raggiunto il punteggio di Samsung Galaxy S20 Ultra nel benchmark multi-core, quindi deduciamo abbia prestazioni simili in termini di gaming e video editing.

XIaomi Mi 10 Pro è disponibile in versione da 8 o 12GB di RAM e con 256 o 512GB di memoria interna.

(Image credit: Future)

Xiaomi Mi 10 Pro è un telefono 5G, altro vantaggio del processore Snapdragon, anche se non abbiamo avuto modo di testare la velocità di connessione. Detto questo, questi valori dipendono spesso più dalla rete che dal dispositivo.

Xiaomi Mi 10 Pro ha una batteria da 4,500mAh, valore tutto sommato nella norma anche se le dimensioni rimangono leggermente inferiori rispetto alla versione base. Durante i nostri test abbiamo trovato i consumi ben ottimizzati nonostante gli elevati consumi del display AMOLED che, come anticipato in precedenza, si è dimostrato modesto in termini di consumi anche durante le sessioni di gioco o la riproduzione di file multimediali.

La ricarica veloce da 50W è efficiente e rapida; in soli 10 minuti di ricarica il telefono ha raggiungo il 27%. La ricarica standard è affiancata dall’opzione wireless da 30W e consente di utilizzare la funzione di ricarica inversa con una potenza di 5W. Questa funzione consente di ricaricare altri dispositivi condividendo la batteria di Xiaomi Mi 10 Pro.

(Image credit: Future)

Il sistema operativo è Android 10, l’ultimo software rilasciato da Google, nella versione MIUI 11 esclusiva di Xiaomi. Come per tutte le versioni alternative di Android, MIUI si differenzia principalmente per l’estetica con icone e opzioni differenti.

Purtroppo due degli aspetti negativi caratteristici del sistema operativo MIUI sono presenti anche nell’ultima versione. Ci sono diversi software preinstallati, inclusi giochi e app come WPS Office e LinkedIn.

Inoltre manca il supporto per la navigazione gestuale e anche se si tratta di una funzione che non viene sempre utilizzata su tutti i dispositivi è sicuramente un’opzione più comoda rispetto ai classici "tre tasti".

L’ultima criticità da segnalare è la lentezza del lettore di impronte digitali integrato nello schermo.

Fotocamera

Xiaomi Mi 10 Pro ha quattro lenti posteriori con un sensore principale da 108MP. A questo si aggiunge un grandangolare da 20MP, un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 5x e una lente per la ritrattistica da 12MP con zoom ottico 2x.

Anche se non abbiamo avuto modo di usare la fotocamera a lungo per via del lockdown che ci costringe in casa, ci siamo dilettati con qualche test che possiamo affiancare alla nostra esperienza con Mi Note 10, dotato di un comparto fotografico molto simile, anche se i miglioramenti apportati al software di Mi 10 Pro hanno migliorato ulteriormente le prestazioni della fotocamera.

(Image credit: Future)

La fotocamera principale di Xiaomi Mi 10 Pro produce scatti incredibili, con un buon contrasto e colori vividi, anche grazie ad un sistema AI che incrementa ulteriormente la già elevata qualità delle lenti. D’altro canto la messa a fuoco risulta leggermente più lenta se paragonata alle fotocamere di altri top di gamma.

La lente grandangolare ha prodotto scatti decenti con poca distorsione ai lati oltre ad occuparsi egregiamente degli scatti in modalità macro. Le immagini macro sono davvero belle e la messa a fuoco si è rivelata molto rapida in questo caso, un bel passo in avanti rispetto alla lente dedicata vista su Mi Note 10.

Non abbiamo avuto modo di testare la lente per i ritratti, ma trattandosi della nostra parte preferita del comparto di Mi note 10 quindi, a meno che non ci siano stati cambiamenti siamo certi che potrà dare risultati eccellenti.

Abbiamo testato per breve tempo lo zoom, ma non abbastanza da poter dare un giudizio adeguato. La lente supporta uno zoom ottico 5x, uno zoom ibrido 10x e in digitale raggiunge i 50x. L’unico limite è imposta dal sensore da 8MP, una risoluzione piuttosto bassa per gli standard attuali.

Immagine 1 di 2 (Image credit: Future) Shot with the main camera Immagine 2 di 2 (Image credit: Future) Shot with the macro camera

La fotocamera frontale da 20MP ha prodotto dei selfie decenti, ma in modalità ritratto ha dato il meglio sfocando lo sfondo e mettendo in risalto il volto del soggetto.

Xiaomi ha pubblicizzato con particolare enfasi il comparto video di Mi 10 Pro in occasione dell’evento di presentazione. Si possono effettuare riprese con risoluzioni che vanno dai 720p agli 8K, risoluzione che supera quella del dispositivo stesso. Si può filmare a 30fps o 60fps in tutte le risoluzioni, fatta eccezione per l’opzione 8K limitata a 30fps.

Ci sono numerose opzioni per migliorare l’esperienza durante le riprese, come la modalità 21:9 che spesso viene usata in ambito cinematografico, il tracciamento automatico del soggetto in movimento, i filtri colore e bellezza e la stabilizzazione automatica dell’immagine. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi anche dalla modalità slow motion che consente di filmare in 1080p, opzione disponibile su un numero ristretto di dispositivi.

Prime impressioni

(Image credit: Future)

Come avrete capito da questa anteprima, Xiamo Mi 10 Pro, per molti versi, è simile a Xiaomi Mi Note 10, fatta eccezione per alcune caratteristiche premium come il supporto alla rete 5G, il processore più potente e un miglior display; rimane da capire se questi aspetti valgano realmente un prezzo raddoppiato.

Detto questo, sembrano esserci molte funzioni di Mi 10 Pro che potrebbero sorprenderci nel corso dei test approfonditi che svolgeremo, come le promettenti funzioni video e l’ottimizzazione della batteria, oltre all’elevata velocità di ricarica che riduce fortemente il peso delle ricariche frequenti.

Rimanete aggiornati, presto vi forniremo la nostra recensione approfondita su Xiaomi Mi 10 Pro e sapremo dirvi se vale la pena di spendere una cifra così elevata o se conviene guardare altrove.