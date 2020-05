Samsung Galaxy Tab S6 Lite potrebbe essere uno dei migliori concorrenti per iPad 10.2: è abbastanza conveniente, ha uno schermo di buona qualità e il suo stilo offre una gamma di funzionalità che alcuni utenti troveranno molto utili. Tuttavia, può essere lento in alcuni frangenti e Android non è ancora il sistema operativo per tablet che avrebbe dovuto essere.

Offerte Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Galaxy Tab S6 Lite... eGlobalcentral IT €389.99 Vedi Samsung Galaxy Tab S6 Lite... eGlobalcentral IT €389.99 Vedi SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE... Mediaworld IT €399.90 Vedi Samsung Galaxy Tab S6 Lite... Amazon €399.99 Vedi Mostra altre offerte

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è il tablet economico che potrebbe forse essere meglio descritto come di fascia media, in quanto posiziona tra Galaxy Tab A, la serie di dispositivi super economici dell’azienda Coreana, ma al di sotto della serie "principale" di tablet Galaxy Tab (come dimostra l’aggettivo "Lite"). Si tratta in definitiva di una versione ridotta di Galaxy Tab S6 del 2019, anche esistono molte differenze tecniche tra i due modelli.

Il mercato dei tablet è, da anni, enormemente sbilanciato verso gli iPad di Apple, quindi forse è meglio contestualizzare il nuovo tablet con un confronto. Mentre Samsung Galaxy Tab S6 potrebbe essere il concorrente principale per gli iPad Pro , Galaxy Tab S6 Lite andrebbe confrontato con iPad 10.2 , che presenta prezzo e dimensioni dello schermo paragonabili.

Quindi, Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha abbastanza qualità per influenzare coloro che cercano un tablet economico nuovo e convincerli a scegliere un modello Android invece di doversi per forza rivolgersi ad Apple? Abbiamo cercato di dare una risposta a questa domanda dopo una breve prova, anche se stiamo ancora approfondendo la conoscenza di questo nuovo dispositivo, in attesa di pubblicare la recensione definitiva.

Prezzo e disponibilità

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite può essere facilmente acquistato sul sito Web di Samsung o su Amazon , nonché presso alcuni rivenditori. Questi saranno sempre più numerosi con il passare del tempo dato che il tablet è stato messo in vendita solo dal 30 di aprile, dopo un periodo di prevendita di circa 10 giorni.

I prezzi attraverso il canale di vendita Samsung ufficiale sono di 399,90 Euro per la versione 64GB WiFi e 459,90 Euro per quella da 64GB 4G, spedizioni incluse. Il prezzo della “book cover”, disponibile in 3 colori (grigio, blu, rosa) è di 79,90 Euro.

Schermo e Design

Samsung Galaxy Tab S6 Lite monta uno schermo TFT da 10,4 pollici con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel, rispetto a quello da 10,5 con risoluzione di 2560 x 1600 pixel di cui può fregiarsi la versione standard di Tab S6. Nonostante le dimensioni paragonabili dei due tablet, il modello Lite rinuncia al pannello AMOLED per contenere il prezzo di vendita del dispositivo. Un vero peccato, dato che si tratta di uno dei migliori visti su tablet fino a oggi.

La qualità dello schermo rimane comunque abbastanza buona per un TFT, poiché è luminoso ed è molto leggibile anche all'aperto, ma i colori potrebbero sembrare un po' sbiaditi dopo aver utilizzato altri dispositivi, inoltre quando si gioca o si guardano dei film a volte la risoluzione bassa può diventare fin troppo evidente.

(Image credit: Future)

Durante lo scorrimento della schermata, utilizzando la S Pen o il dito, abbiamo notato che su Tab S6 Lite è più difficile da far scorrere la pagina rispetto a quanto accade su altri tablet o smartphone. Non è esattamente chiaro perché accada, sembra quasi che ci sia un po' di attrito o di resistenza, ma è probabile che sia a causa dello schermo TFT o della pellicola che vi è applicata sopra. In ogni caso, abbiamo trovato un po' fastidioso navigare o disegnare con la S Pen.

Il corpo di Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha dimensioni di 244,5 x 154,3 x 7 mm e un peso di 467 g. Risulta essere molto più pesante e più grande di uno smartphone, quindi, ma anche abbastanza sottile. Nel complesso lo valutiamo come un dispositivo abbastanza portatile, alla pari con altri tablet di queste dimensioni. Intorno allo schermo è presente una cornice non particolarmente ampia che ospita la fotocamera frontale.

Quando si tiene il tablet in verticale, nella parte superiore è possibile notare il jack per cuffie da 3,5 mm, mentre più in basso di quanto ci si aspetterebbe sul lato destro, si trovano il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Per questo motivo ci è capitato spesso accidentalmente di premere il pulsante di accensione invece di "volume alto". Sul bordo inferiore è presente, infine, una porta USB di tipo C.

Come si può notare, non tutti i tablet economici possono vantare questo tipo di connettore. Diversi modelli sono rimasti con quello micro USB che in genere è più lento per il trasferimento dei dati e la ricarica della batteria, quindi siamo soddisfatti per la presenza del connettore più recente. Il jack audio inoltre, soddisferà anche gli utenti di cuffie e auricolari dotati di cavo.

La parte posteriore del Samsung Galaxy Tab S6 Lite è piuttosto semplice, con la fotocamera posteriore in alto a sinistra e nient’altro. Il tablet è disponibile nei colori Oxford Grey, Angora Blue o Chiffon Rose, anche se in questo momento la versione rosa non viene venduta sul sito di Samsung Italia. Il tablet viene venduto insieme al pennino S Pen, un'aggiunta piuttosto utile per fare schizzi, disegnare e prendere appunti.

(Image credit: Future)

A differenza di Galaxy Tab S6, non è previsto uno spazio per ospitare la S Pen nel corpo del tablet, quindi la penna rimane attaccata magneticamente sul dorso. Nel caso vogliate acquistare la book cover (che abbiamo testato insieme al tablet, come si vede nelle immagini), sappiate che mette a disposizione un apposito compartimento per poterla riporre.

Specifiche, prestazioni e fotocamera

Samsung Galaxy Tab S6 Lite monta il chipset di fascia media Exynos 9611, accoppiato con 4 GB di RAM per prestazioni di elaborazione a 360 gradi. Abbiamo riscontrato che il tablet tende a rallentare nell’utilizzo, in particolar modo a seconda di quante applicazioni girano in background.

Ad esempio, quando abbiamo scaricato le app, l'interfaccia utente è diventata particolarmente lenta e la stessa cosa è accaduta durante la riproduzione musicale, ma generalmente per l'uso quotidiano abbiamo trovato la velocità dell’interfaccia accettabile.

Le prestazioni con i videogiochi variano a seconda del gioco che si decide di installare. Abbiamo giocato a Call of Duty Mobile che non si è dimostrato particolarmente scattoso, anche se immaginiamo che giochi più impegnativi potrebbero avere prestazioni insufficienti.

Forse la dimostrazione più evidente delle prestazioni non ottimali è data dallo sblocco del riconoscimento facciale, che raramente si attiva prima di averci dato tempo di digitare la nostra password. Non è stato nemmeno di aiuto il trucchetto di allontanare il tablet dal viso per migliorare il riconoscimento.

(Image credit: Future)

Parlando delle fotocamere, ce n’è presente una da 5 MP sulla parte anteriore per i selfie e le videochiamate e una da 8 MP sul retro. Non sono esattamente le più performanti in ambito fotografico, ma l’utilizzo piuttosto improbabile del tablet come macchina fotografica non fa di questa caratteristica un vero problema. La loro presenza è comoda per scattare una foto veloce a qualche documento e per altri casi dove la qualità dello scatto non è fondamentale.

La fotocamera frontale funziona bene in modalità Live Focus, che consente di modificare successivamente lo sfondo di un'immagine e AR Doodle, dove si utilizza la S Pen per disegnare sul proprio viso riflesso.

La batteria di Samsung Galaxy Tab S6 Lite è da 7.040 mAh, piuttosto standard per un tablet di queste dimensioni. Mentre provavamo il tablet per scrivere questo articolo, abbiamo scoperto che una carica è più che sufficiente per arrivare alla fine di una giornata di uso medio. Potremmo essere più precisi, per quanto riguarda la reale durata nelle varie condizioni di utilizzo, dopo che lo avremo provato ulteriormente.

Galaxy Tab S6 Lite supporta la ricarica rapida da 15 W che non è esattamente velocissima rispetto agli smartphone, in grado di raggiungere (in alcuni casi) potenze di 65 W, ma questo tipo di tecnologia non è mai stata implementata in nessun tablet fin’ora. Stimiamo in circa due ore di tempo di ricarica completo.

Software

Samsung Galaxy Tab S6 Lite esegue Android 10 con l’interfaccia One UI 2 di Samsung che modifica principalmente l'aspetto di Android standard, riponendo le icone di tutte le app installate nel drawer anziché presentarle nella schermata principale.

I dispositivi Samsung hanno una gamma di utili widget che è possibile inserire nelle pagine principali del tablet come ad esempio: meteo, Spotify e anteprima delle email.

(Image credit: Future)

La maggior parte dei tablet Android che abbiamo provato finora sembra essere piuttosto carente a livello di personalizzazione rispetto a iPadOS e la cosa si ripete anche qui, poiché ci sono pochissime funzionalità uniche atte a trasformare l'esperienza dell'utente da "smartphone con lo schermo grande" a "tablet" a tutti gli effetti. Se non fosse per il nome, questo potrebbe davvero essere solamente uno smartphone di grandi dimensioni.

Al contrario, la S Pen può venire utilizzata per attivare dei comandi piuttosto utili, tutti facilmente accessibili dall'interfaccia utente grazie a una piccola icona che si apre di lato quando il tablet si accorge che la penna è in uso. Essi includono "Crea nota", che consente di visualizzare rapidamente una piccola finestra su cui è possibile scarabocchiare, "Scrittura schermo", che consente di acquisire uno screenshot e scrivere sopra l’immagine catturata e "AR Doodle", menzionato precedentemente.

A seconda del vostro workflow, queste funzionalità di S Pen possono aiutare più o meno la vostra produttività, anche se manca una tastiera opzionale al momento della stesura (a meno che non si scelga un modello Bluetooth di terze parti) e perciò l'elaborazione dei testi prevede di utilizzare la tastiera su schermo, assolutamente scomoda rispetto a quella fisica se la necessità è quella di scrivere lunghi testi.

Primo verdetto

(Image credit: Future)

Dotato di uno schermo abbastanza grande e luminoso, Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un valido lettore multimediale portatile ed è molto migliore di alcuni tablet Samsung di precedente generazione. Se state cercando un dispositivo ad alta produttività, comunque, non lo consigliamo e pensiamo che, nonostante il costo aggiuntivo, Tab S6 sia una scelta più matura da questo punto di vista, a meno di non voler considerare i validi, ma più costosi, dispositivi Pro di Apple.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è un concorrente dell’iPad di fascia bassa, anche se non è comparabile direttamente punto per punto. È un po' più lento da usare e Android non è ancora progettato pensando ai tablet, quindi l’accessibilità è ridotta, mentre le opzioni di navigazione risultano essere limitate. L'inclusione della S Pen, comunque, porta con sé alcuni comandi che non sono disponibili sui tablet Apple. Non sono una novità assoluta nei modelli di Samsung, ma dato il prezzo abbastanza relativamente basso, Galaxy Tab S6 Lite potrebbe essere un'offerta piuttosto allettante per alcuni utenti che ne fanno un utilizzo generalista.