Durante l’evento Samsung Unpacked 2020 l’azienda coreana ha presentato un buon numero di prodotti tra cui gli attesissimi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds Live.

Anche se Samsung è già presente in questo segmento con altri modelli come Samsung Galaxy Buds e Galaxy Buds Plus, la forma a fagiolo dei nuovi Galaxy Buds Live li differenzia nettamente dai modelli precedenti, e non solo.

Samsung ha utilizzato alcune tra le più recenti tecnologie per i suoi ultimi auricolari true wireless, ma la cosa che ci ha colpito maggiormente è il modo in cui l’innovativo design scelto per Galaxy Buds Live influisce su comfort, suono e isolamento acustico.

Prezzo e disponibilità

I nuovi Samsung Galaxy Buds sono disponibili in preordine sul sito ufficiale dell’azienda ad un prezzo di 189,00 Euro.

Si tratta di una cifra decisamente inferiore rispetto ai 249€ necessari per acquistare AirPods Pro, il che rende Galaxy Buds Live un’alternativa più economica agli auricolari di fascia alta di Apple.

I preordini sono disponibili dal 6 agosto e se deciderete di acquistarli in anticipo riceverete in omaggio un pad di ricarica wireless.

Design

Samsung Galaxy Buds Live saranno disponibili nelle colorazioni nero, bianco e bronzo, e saranno abbinati ad un case di ricarica tascabile dello stesso colore. Anche se l’astuccio è di dimensioni ridotte il suo spessore lo rende scomodo in caso siate abituati a indossare jeans stretti.

Sul retro del case è presente una porta USB-C per la ricarica o, in alternativa, si può scegliere l’opzione wireless. Sono presenti due LED, uno posto all’interno e un all’esterno, che indicano il livello di carica del case e degli auricolari.

Mentre gran parte dei produttori si limita a copiare il design degli AirPods, Samsung per differenziarsi ha scelto di creare qualcosa di originale.

Questi auricolari dalla forma a fagiolo sono completamente diversi da ogni altro modello presente sul mercato. Ogni auricolare dispone di sensori touch che in base al numero di tocchi possono far partire o fermare un traccia e cambiare brano. Se si mantiene premuto il touch si accede a una funzione personalizzabile per ciascun auricolare; potete scegliere di abbassare o alzare il volume, ad esempio, o lanciare app come Spotify o Bixby.

Ecco come i Samsung Galaxy Buds Live posizionati nell'orecchio del nostro tester (Image credit: Future)

Il livello di innovazione usata da Samsung per i suoi Galaxy Buds Live è increibile. Su ciascun auricolare sono presenti tre microfoni e un’unità aggiuntiva per rilevare la voce, uno speaker dedicato ai bassi e un gruppo di sensori tra cui un accelerometro, un sensore infrarossi e uno touch.

L’unico neo di questi auricolare è la resistenza all’acqua limitata allo standard IPX2. Possono andar bene per gli allenamenti leggeri con qualche goccia di sudore, ma non ci sentiremmo di consigliarli per attività sportive intense.

Funzioni

Tra le funzioni più importanti c’è la cancellazione del rumore attiva presente anche su AirPods Pro e Sony WF-1000XM3.

Stranamente non ci sono tappi in silicone per creare un sigillo fisico e isolare il canale uditivo dai suoni esterni. Samsung ha ha optato per un approccio 'open type', che secondo quanto sostiene l’azienda, riduce i rumori di sottofondo al di sotto dei 700HZ (come treni e automobili) fino al 97%, consentendo al contempo di sentire in modo chiaro le voci.

Una delle funzioni migliori di Galaxy Buds Live dovrebbe riguardare le chiamate. Come anticipato ci sono 3 microfoni (un microfono interno e due esterni per ogni auricolare) oltre a un pickup dedicato alla voce (detto Voice Pickup Unit) che sfrutta l’accelerometro per rilevare i movimenti della vostra mascella.

Le vibrazioni prodotte dalle ossa del volto vengono convertite in segnali vocali per garantire un audio in uscita chiaro anche in ambienti rumorosi.

Qualità audio

Samsung ha implementato un gran numero di funzioni per mantenere i Buds Live connessi e sincronizzati con il vostro dispositivo tra cui il supporto per Bluetooth 5. Per mantenere un livello audio affidabile, i Galaxy Buds Live sfruttano la tecnologia Scalable Code di Samsung, che evita le interruzioni audio modificando il bit rate in base alla potenza del segnale Bluetooth.

Quando la connessione wireless è meno potente la funzione Scalable Codec codifica automaticamente le informazioni audio aumentando il rapporto di compressione, permettendo agli auricolari di ricevere dati senza interruzioni.

La qualità audio ci è sembrata buona durante i primi test; bassi e alti sembrano ben bilanciati in ogni situazione. Lo speaker da 12mm prodotto da AKG garantisce un audio pulito e profondo allo stesso tempo.

Samsung ha aggiunto una ventola per l'aerazione dei suoi the Galaxy Live Buds per ridurre al minimo la sensazione di soffocamento e di aspirazione che si può provare dopo lunghe sessioni di ascolto.

Batteria

I Samsung Galaxy Buds Live supportano una ricarica veloce in grado di garantire un’ora di funzionamento con appena 5 minuti di ricarica. Se caricati completamente, gli auricolari dovrebbero durare circa 6 ore mentre il case di ricarica garantisce due ricariche complete per un'autonomia complessiva di circa 20 ore.

Queste cifre li pongono in diretta competizione con AirPods Pro anche se diversi modelli più economici come i Lypertek Tevi dispongono di un’autonomia decisamente migliore.

Verdetto iniziale

I Samsung Galaxy Buds Live sono un ottimo paio di auricolari per utenti Android. Anche se possono essere associati a dispositivi iOS, gli utenti iPhone potrebbero preferire gli AirPods per via della migliore integrazione con l’ecosistema Apple.

Questi auricolari offrono un suono ben bilanciato che si può regolare tramite l’app Galaxy Wereable e una connessione stabile garantita dalla tecnologia Bluetooth 5. Continueremo i nostri test nelle prossime settimane e aggiorneremo questa recensione per raccontarvi la nostra esperienza con i nuovi Samsung Galaxy Buds Live.