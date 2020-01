Samsung Galaxy A51 è uno smartphone accessibile di fascia media con alcune caratteristiche ispirate alla gamma di punta dell'azienda. Vanta un ampio display, ben 4 fotocamere posteriori e una batteria considerevole, che abbinata a un prezzo accattivante rende Galaxy A51 un ottimo prodotto. Abbiamo osservato A51 al CES 2020 , dove ha debuttato insieme al Galaxy A71 .

Prezzo e disponibilità

La data di uscita del Samsung Galaxy A51 è fissata per l'inizio di febbraio, ma non sappiamo il giorno esatto in cui sarà disponibile. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 euro.

Rispetto al predecessore ha fatto un bel balzo in avanti e siamo certi sarà uno dei migliori smartphone di fascia media del 2020.

(Image credit: TechRadar)

Design e display

Samsung Galaxy A51 vanta un ampio schermo e un accattivante design "Prism" sul retro. Il display misura ben 6,5 pollici ma le cornici sono molto sottili; le dimensioni sono relativamente contenute (158,5 x 73,6 x 7,9 mm), pesa 172 g e l'impugnatura con una sola mano risulta comoda.

Il tasto di accensione e quello del volume sono ben posizionati sul lato destro del dispositivo e gli audiofili saranno lieti di apprendere che c'è un jack per cuffie da 3,5 mm sul bordo inferiore.

Galaxy A51 trasmette una buona impressione in merito alla qualità costruttiva, sebbene non sia all'altezza delle serie S10 e Note 10. Purtroppo, è privo di classificazione IP, per cui non è resistente all'acqua o alla polvere. Galaxy A51 è disponibile in quattro colorazioni diverse: nero, bianco, rosa e blu; purtroppo la loro effettiva disponibilità potrebbe variare da regione a regione.

Il display Super AMOLED misura 6,5 pollici e vanta una risoluzione Full HD + (1080 x 2400 pixel); è luminoso e colorato, con un buon livello di dettaglio e vanta anche il più piccolo foro per fotocamera mai progettato da Samsung. Condivide il design della fotocamera frontale con il Galaxy Note 10 Lite , mentre Galaxy A71 ha un foro più largo.

(Image credit: TechRadar)

Fotocamera e autonomia

Samsung Galaxy A51 è uno smartphone accessibile, ma il comparto fotografico non lascia a desiderare. La fotocamera frontale è da ben 32 MP, mentre sul retro ci sono quattro fotocamere alloggiate nell'ampio blocco nero.

Il sensore principale da 48 MP è affiancato da una lente grandangolare da 12 MP (campo visivo di 123 gradi), un obiettivo macro da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP. Ciò permette al Galaxy A51 diversi tipi di scatti: grandangolari, primi piani dettagliati e sfondi sfocati (una modalità che Samsung chiama Live Focus).

Abbiamo potuto scattare qualche immagine durante il tempo di prova con A51 e i risultati si sono rivelati generalmente buoni, anche se la qualità non era paragonabile a quella offerta dal Galaxy A71, che monta una lente principale più potente e un miglior processore di imaging.

La batteria di Galaxy A51 ha una capacità di 4.000 mAh, niente male per un dispositivo di questo segmento. La speranza è che ciò comporti anche una buona autonomia, ma lo scopriremo solo durante i test in laboratorio.

(Image credit: TechRadar)

Prestazioni e scheda tecnica

Samsung Galaxy A51 è equipaggiato con un processore octa-core di cui al momento non conosciamo le specifiche (inferiore rispetto a quello del Galaxy A71) insieme a 4 GB di RAM (in alcune regioni si possono ottenere 6 GB o addirittura 8 GB). Questo consente un uso fluido di Android 10, ma non reattivo quanto quello offerto dai "fratelli maggiori".

Lo storage può essere di 64 GB o 128 GB, (ancora una volta varierà a seconda della regione) oltre a uno slot microSD che supporta schede da 512 GB. Galaxy A51 Include anche uno scanner di impronte digitali incorporato nel display, oltre all'opzione per il riconoscimento facciale.

(Image credit: TechRadar)

Primo verdetto