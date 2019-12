Recensione Olympus OM-D E-M10 Mark III

Il nostro verdetto

La OM-D E-M10 Mark III potrebbe non essere un grande passo in avanti rispetto al modello precedente dati che gran parte delle specifiche della fotocamera sono rimaste identiche. Tuttavia, Olympus ha perfezionato ulteriormente una delle nostre fotocamere mirrorless preferite per renderla ancora più appetibile, sia per i nuovi utenti che, più in generale, per tutti gli appassionati di fotografia.