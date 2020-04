Huawei P40 Pro vanta un comparto fotografico al top. Con quattro obiettivi e la collaborazione dell’ intelligenza artificiale è in grado di scattare splendide foto diurne e in condizioni di scarsa luminosità. È caratterizzato da un gradevole design, con vetro curvo su tutti e quattro i lati e finiture premium. È un vero peccato che non sia dotato di Google Mobile Services, fattore che ne limita le funzionalità.

Huawei P40 Pro è l’attuale top di gamma dell'azienda cinese. La serie P40 è composta da tre modelli di fascia alta tra cui Huawei P40, che è leggermente più piccolo ed economico e P40 Pro Plus, lo smartphone più potente del colosso di Shenzhen. Le serie P20 e P30 hanno permesso a Huawei di conquistare il mercato internazionale, quindi le aspettative per Huawei P40 Pro sono molto alte.

Disponibilità e prezzo

La gamma P40 è stata annunciata il 26 marzo e sarà disponibile in Italia a partire dal 14 aprile. Sarà disponibile in una sola configurazione, con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, in tre colorazioni: Silver Frost, Blush Gold e Black. Il prezzo di lancio è di 1050 euro .

Design e display

P40 Pro presenta quello che Huawei chiama un display Quad-Curve Overflow, con vetro curvo su tutti e quattro i bordi. Molti top di gamma presentano un infinity display, ma quello del P40 Pro è l’unico a esserlo anche sui bordi superiori e inferiori, al momento.

Tuttavia, il display in sè è curvo solo ai lati: è solo il vetro a spingersi sui bordi superiore e inferiore.

Le cornici superiore e inferiore sono più sottili rispetto ai modelli della concorrenza, tuttavia tale differenza non è così pronunciata se paragonato a Galaxy S20 Ultra .

Lo schermo da 6,58 pollici ha una risoluzione di 1200 x 2640 pixel, che potremmo definire una sorta di Full HD++, cui corrisponde una densità di pixel di 441ppi, un valore leggermente inferiore a quello della concorrenza.

Galaxy S20 Plus arriva invece a 1440 x 3200 pixel per una densità di ben 525ppi, mentre iPhone 11 Pro ha una risoluzione di 1125 x 2436 pixel e una densità di 458ppi. Nell'uso quotidiano, tuttavia, è difficile notare la differenza tra i vari modelli.

La frequenza di aggiornamento dello schermo di P40 Pro è di 90Hz, che è un buon valore in assoluto, ma rimane comunque inferiore a quello dell’ S20 e dell’Oppo Find X2 Pro che raggiungono la frequenza di 120Hz.

Le dimensioni di P40 Pro sono 158,2 x 72,6 x 9 mm (A x L x P) ed è leggermente più corto e stretto di Galaxy S20 Plus e di Oppo Find X2 Pro (ma leggermente più spesso) per cui sarà facile da impugnare. Tuttavia avrete comunque bisogno di entrambe le mani per riuscire ad usarlo comodamente.

Il pannello posteriore del P40 Pro non è più sfumato come quello del predecessore, il P30 Pro , ma è di un’unica tonalità.

Abbiamo testato la versione Silver Frost, che ha una finitura satinata, i cui toni cambiano da un argento chiaro a grigio scuro a seconda dell’illuminazione.

Lo riteniamo più gradevole del Cosmic Grey della serie Galaxy S20 ed è inoltre capace di nascondere relativamente bene le impronte digitali.

Il blocco posteriore è piuttosto ampio e ospita 4 fotocamere, in definitiva questa sembra essere la moda del 2020 per quanto riguarda il comparto fotografico.

Il pulsante di accensione e i tasti del volume si trovano sul lato destro, mentre il margine inferiore ospita la porta USB-C e un solo altoparlante, il quale emette un audio con scarsa distorsione e a un buon volume. Sono presenti due slot per SIM nano, uno dei quali può essere usato per espandere lo spazio d’archiviazione; inoltre supporta le eSIM.

Scheda tecnica

Huawei P40 Pro monta il Soc Kirin 990 5G, lo stesso del Mate 30 Pro 5G e del Mate XS. Il chip è prodotto con il nodo a 7nm+ ed è abbastanza veloce per stare al passo con quelli della concorrenza.

Il processore, abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, è attualmente l'unico chip di fascia alta con 5G integrato; supporterà le reti 5G, nonché l'attuale ibrido LTE/Reti 5G. Supporta anche il Wi-Fi 6.

Huawei P40 Pro è dotato di una batteria da 4.200mAh, che dovrebbe durare un'intera giornata; supporta la ricarica cablata rapida da 40W, nonché la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa.

Fotocamere

Il comparto fotografico ha permesso agli smartphone della serie P di distinguersi dalla massa. Le gamme P20 e P30 hanno certamente alzato l’asticella, e Huawei vuole spingersi ancora più in alto con il P40 Pro.

Il blocco posteriore ospita quattro fotocamere: un obiettivo principale da 50MP (con sensore Ultra Vision da 1/1,28 pollici, Gamma di filtro colore RYYB, Autofocus Octa PD e f/1.9), una lente ultra-grandangolare da 40MP (sensore da 1/1,54 pollici, Video 4K in low light, Video con teleobiettivo, Video in ultra slow-motion, Video in time lapse f/1.8), un teleobiettivo da 12 MP (zoom ottico 5x, Zoom ibrido 10x e Zoom digitale 50x) e un sensore di profondità per gli effetti bokeh della modalità ritratto.

Huawei ha inserito un sensore RYYB da 1/1.28 pollici ,il più grande che l’azienda abbia mai usato e anche più grande di quello presente sul Galaxy S20 Ultra; il sensore RYYB (rosso, giallo, giallo, blu) è un'alternativa al più tradizionale filtro "Bayer Pattern" rosso, verde, verde, blu presente sulla maggior parte delle fotocamere e in teoria consente al sensore del P40 Pro di raccogliere più luce.

Utilizzando il binning dei pixel (con cui quattro dei pixel del sensore sono combinati in uno più grande, consentendo migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione a scapito della risoluzione), la dimensione dei pixel sale a 2,44 μm e dovrebbe consentire di catturare una buona quantità di luce anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con la serie P40, debutta l’XD Fusion Engine, che utilizza l'IA per ottimizzare le foto. Huawei è stato uno dei primi produttori a scommettere sull'intelligenza artificiale e i risultati del P40 Pro sono impressionanti. Il telefono è capace di rimuovere una persona indesiderata dall’inquadratura e persino i riflessi quando si fotografa da dietro un vetro.

Il P40 Pro offre anche impressionanti funzionalità di zoom, oltre allo zoom ottico, supporta lo zoom ibrido e digitale fino a 50x tuttavia, foto con tali livelli di zoom non risultano mai troppo nitide per cui consigliamo di attenersi allo zoom ottico 10x per una migliore qualità dell'immagine.

P40 Pro può registrare video in diverse modalità con il sensore ultra-grandangolare che supporta nativamente le stesse proporzioni delle reflex (3:2).

Sullo schermo è collocato un notch ellittico che ospita una fotocamera da 32 MP e un sensore di profondità IR utile per la modalità ritratto e lo sblocco facciale. Questa tecnologia non è sicura quanto quella offerta da Mate 30 Pro, tuttavia il colosso cinese la ritiene valida per Huawei Pay, il servizio di pagamento digitale dell'azienda.

Come gran parte di voi, siamo confinati in casa, per cui non siamo stati in grado di testare le fotocamere del P40 Pro come avremmo voluto, ma siamo riusciti a scattare alcune foto diurne e notturne fantastiche.

Siamo rimasti colpiti dalla rapidità e facilità con cui P40 Pro effettua questi scatti: basta mirare e scattare, l'IA fa gran parte del lavoro sporco.

Immagine 1 di 8 Immagine 2 di 8 Immagine 3 di 8 Immagine 4 di 8 Immagine 5 di 8 Immagine 6 di 8 Immagine 7 di 8 Immagine 8 di 8

Software

Huawei P40 Pro esegue Android 10, l'ultima versione del sistema operativo di Google, ma senza i servizi di quest’ultimo, come Gmail o Google Drive, per via delle restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

EMUI, versione 10.1, caratterizza l’interfaccia di P40 Pro. Negli ultimi anni, EMUI è stato perfezionato e ora presenta icone semplici e colorate che lo rendono visivamente piacevole.

Non c'è alcun ritardo evidente quando si scorre tra le app o le impostazioni, o si passa da una all'altra. La frequenza di aggiornamento di 90Hz consente transizioni e animazioni fluide, anche se preferiamo i 120Hz del Samsung Galaxy S20.

Il colosso cinese ha equipaggiato P40 Pro con Huawei App Gallery, la versione alternativa del Play Store di Google. Il progetto è relativamente giovane, per cui non è all’altezza del Play Store, ma Huawei sta facendo del suo meglio per attrarre gli sviluppatori.

Sono disponibili app Microsoft, come SnapChat e TikTok, e se Huawei riuscirà a convincere Facebook a portare le sue app nella Gallery App diventerà una proposta convincente a livello globale.

EMUI 10.1 supporta la dark mode di Android, tuttavia manca un'impostazione per programmare il passaggio da una modalità all’altra a seconda dell’orario. Molti smartphone passano alla dark mode al tramonto e tornano alla modalità predefinita all'alba e ci sarebbe piaciuto disporre di questa funzione anche su Huawei P40 Pro.

Huawei ha inoltre introdotto un assistente vocale, Celia, e a un'app di chat video.

Primo verdetto

Huawei P40 Pro è uno smartphone premium che offre una fantastica esperienza fotografica. Gli scatti diurni e notturni sono sbalorditivi, inoltre sono disponibili eccezionali funzioni di zoom automatico e una migliore intelligenza artificiale.

Detto questo, lo zoom digitale 50x non serve a molto, proprio come lo zoom 100x di Samsung Galaxy S20 Ultra. Utilizzare lo zoom ottico 10x è l’unico modo di preservare la qualità dell'immagine.

Il Soc Kirin 990 5G è molto potente e il refresh rate a 90Hz rende l’esperienza utente più gradevole, specie nei giochi. P40 Pro supporta le reti 5G, mentre la batteria da 4.200 mAh vi permetterà di tornare a casa dopo una giornata di lavoro con un minimo di carica residua.

Detto questo, il mercato offre smartphone con schermi migliori, maggiori prestazioni e/o batterie di capacità superiore, come Oppo Find X2 Pro e Galaxy S20 Ultra.

Questi smartphone supportano anche Google Mobile Services e il Play Store, che permettono il download delle app più ricercate e, in definitiva, la loro assenza potrebbe limitare il successo del P40 Pro.