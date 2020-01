Recensione HP Envy x360 13 (2019)

Specifiche Ecco l’HP Envy x360 13 (2019) nella configurazione che abbiamo testato: CPU: AMD Ryzen 5 3500U 2.1 GHz (4 core, 6 MB di cache, Boost fino a 3.7 GHz)

Grafica: AMD Vega 8

RAM: DDR4 da 8 GB

Schermo: 13.3 pollici, 1,920 x 1,080, touchscreen IPS

Memoria: SSD NVMe da 256GB

Drive ottico: N/D

Porte: 1x USB-C, 2x USB-A 3.1, MicroSD

Connettività: 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi e Bluetooth 4.2

Fotocamera: Web camera HD IR

Peso: 1.27 kg

Dimensioni: 30.67 x 21.46 x 1.49 cm; W x D x H

CPU Ryzen di terza generazione . Ma si tratta di processori per desktop. Cosa offre invece per quanto riguarda i processori per portatili?

L’HP Envy x360 13 2-in-1 non è un laptop completamente nuovo. Infatti, lo avevamo già visto l’anno scorso. È stato però migliorato con gli ultimi processori con GPU integrata (APU) AMD Ryzen 3000. Ma vale la pena rilevare che non si tratta proprio di Ryzen di terza generazione, quando dell'architettura precedente rivista e corretta; certamente AMD potrebbe essere un po’ più chiara con i nomi.

La versione precedente dell’Envy x360 13 aveva un processore AMD Ryzen 2000 che non ci aveva particolarmente impressionati per prestazioni e autonomia.

Ma quindi AMD ha alzato l’asticella con i suoi nuovi processori per portatili? Se così fosse, questo laptop 2-in-1 da 13’’ (già di partenza ben costruito e accattivante) si posizionerebbe su tutt’altro livello, offrendo un’alternativa attraente alle più ovvie opzioni alimentate da Intel, come il Lenovo Yoga 920. Con la scheda grafica Vega di AMD integrata nella CPU, possiamo forse addirittura sperare che questo dispositivo finalmente supporterà anche i videogiochi?

È un laptop sottile e leggero (Image credit: Future)

Prezzo e disponibilità

La rivisitazione dell’HP Envy x360 13 è uscita da poco. Sul sito ufficiale c’è scritto che il modello con la CPU AMD Ryzen 5 3500U e RAM da 8 GB è disponibile in Italia al prezzo di 899,00€, in quantità limitate

Il prezzo è favorevole se confrontato con quello di alcune alternative più ovvie. Il Dell Inspiron 13 7000 2-in-1, ad esempio, è dotato di un chip AMD e costa meno. Non è però altrettanto raffinato; le cornici non sono sottili e non è ancora stato migliorato con un processore AMD Ryzen 3000. Il Lenovo Yoga 920 costa qualche centinaio di euro in più e presenta specifiche molto simili, se non contiamo il fatto che è un modello da 14’’ ed è alimentato esclusivamente da processori Intel.

HP Envy x360 13 (2019) può essere utilizzato in modalità tenda per guardare film (Image credit: Future)

Design

Lo chassis è interamente in alluminio anodizzato, e l’HP Envy x360 13 ha proprio l’aspetto di un portatile convertibile 2-in-1 di fascia alta. Per il prezzo che ha, si tratta di un ottimo affare. Dopotutto, il Dell XPS 13 2-in-1 di fascia alta costa quasi il doppio.

L’HP Envy x360 13 (2019) dà un’impressione di solidità e robustezza, anche quando convertito in modalità tablet con la cerniera da 360°. Si ha proprio la sensazione che sia un prodotto progettato per durare nel tempo.

Intorno al display ci sono cornici sottili (Image credit: Future)

Con cornici sottili lungo due dei tre lati del display l’HP Envy x360 13 appare come un dispositivo abbastanza compatto, anche se la cornice lungo il lato inferiore lo appesantisce un po’. È una cosa che si nota quando lo si tiene in modalità tablet, anche se è un problema comune a tutti i convertibili 2-in-1. Il trend recente del design all-screen deve ancora raggiungere i portatili 2-in-1.

L’HP Envy x360 13 ci ha dato l’impressione di essere sottile e raffinato tanto quanto il Lenovo Yoga 920, nonostante i numeri ufficiali dicano il contrario. Diciamo inoltre che è abbastanza spesso da poter ospitare un paio di porte USB-A 3.1.

C’è anche una porta USB-C e una porta per le schede microSD. Le porte USB-A sono perfette per chi non vuole usare adattatori, ed è giusto ricordarvi che la porta USB-C non supporta la ricarica. Un vero peccato. L’HP Envy x360 13 pesa 1.27 kg; è quindi un dispositivo facile da trasportare.

L’impianto audio è fornito da Bang & Olufsen (Image credit: Future)

Tra le tante cose, HP ha collaborato con Bang & Olufsen per l’impianto audio. I miglioramenti sotto questo aspetto sono sempre i benvenuti, ma in questo caso l’altoparlante relativamente esteso posizionato sopra la tastiera è esagerato. In altre parole, toglie spazio al trackpad, che avremmo preferito posizionato non così in fondo.

Se siete abituati a un trackpad di grandi dimensioni sicuramente troverete quello dell’Envy troppo piccolo per i vostri gusti.

Le cerniere sono robuste e assicurano una flessibilità a 360° (Image credit: Future)

Audio e video

A proposito degli altoparlanti Bang & Olufsen, dobbiamo dire che le loro prestazioni sono piuttosto deludenti. Un dispositivo come il Macbook da 12’’, più sottile e leggero, ha un audio dal volume più alto e dalla definizione maggiore.

Lo schermo da 13’’ dell’HP Envy x360 è buono, esattamente quello che potete aspettarvi da un dispositivo di questa fascia di prezzo. Grazie alla tecnologia IPS i colori sono fedeli e gli angoli di visione dello schermo stesso sono eccellenti. La luminosità massima è buona, anche se non eccelsa, e il vetro Gorilla Glass non impedisce che sullo schermo vi siano dei riflessi.

La risoluzione 1920 x 1080 è un fattore limitante se guardiamo i piccoli dettagli e la nitidezza dei caratteri. Nonostante tutto, il display è soddisfacente, senza contare che una risoluzione più alta avrebbe influito sul prezzo e sulla durata della batteria