Gli aggiornamenti dell'Apple Watch 6 sono interessanti, ma poco funzionali. Nei nostri primi test non abbiamo riscontrato particolari passi in avanti ( a eccezione dei nuovi sensori). I possessori di Watch 5 possono dormire tranquilli.

Questa è un’anteprima: abbiamo trascorso solo un paio d'ore con il nuovo Apple Watch 6. Aggiorneremo questo articolo mano a mano che testeremo il dispositivo e prima della recensione completa.

Apple Watch 6 vanta un design simile a quello dell’Apple Watch 5 (e dell'Apple Watch 4).

Gli aggiornamenti chiave riguardano il nuovo chip S6, che dovrebbe offrire una maggiore autonomia e prestazioni superiori, nonché il sensore per il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue.

È stato integrato anche un altimetro, che registra il dislivello in tempo reale e lo schermo è fino a 2,5 volte più luminoso sotto la luce del sole (a detta dell’azienda).

Il dispositivo esegue WatchOS 7, che introduce il monitoraggio del lavaggio delle mani (anche se non siamo riusciti ad attivarlo una volta), il monitoraggio del sonno e offre più quadranti; permette anche di configurare la propria emoji affinché faccia l'occhiolino.

Abbiamo trascorso un paio d'ore con il nuovo Apple Watch 6 cercando di scoprire se i nuovi aggiornamenti offrono vantaggi reali rispetto ai predecessori e queste sono le nostre impressioni.

Disponibilità e prezzo

Apple Watch 6 è disponibile dal 18 settembre a partire da 439 euro (il prezzo varia a seconda del modello scelto).

Sono disponibili varianti con cassa in alluminio o acciaio inossidabile e con un diametro di 40 o 44 mm; anche il cinturino è personalizzabile.

Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e dell’altitudine

(Image credit: Future)

L'aggiornamento principale è il sensore per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, che può fornire un'indicazione su eventuali patologie o sulle conseguenze causate da fattori ambientali (maggiore è l’altitudine, tanto più l'aria è rarefatta).

È abbastanza semplice da usare: basta avviare l'app Blood Oxygen e tenere il polso fermo per 15 secondi. L'app informa anche dell’intervallo di valori ottimale (tra il 95 e il 100%), ma Apple sottolinea che non deve essere utilizzata in ambito medico, il che è un po’ deludente.

Il colosso di Cupertino ha pubblicato la seguente nota in merito: "Le misurazioni dell'app Blood Oxygen non sono destinate all'uso medico o l'autodiagnosi; è progettata solo per scopi generali di fitness e benessere. Se avete domande sulla vostra salute, contattate un medico".

Le letture dell'ossigeno nel sangue sono precise, ma non servono a molto, a meno che non vi stiate dirigendo ad alta quota o abbiate problemi respiratori (nel qual caso è meglio affidarsi a un medico).

Per testare il sensore, abbiamo corso per 1 km in collina (abbiamo anche testato l’altimetro) e al termine dell’esercizio è stato rilevato un valore del 96%, in linea con le attese.

(Image credit: Future)

In breve, difficilmente userete tale funzione, a meno che non farete trekking in montagna. Forse, usarlo durante il sonno è più produttivo, ma dato che Apple non fornisce informazioni sull'apnea notturna (che fa smettere di respirare di notte, il che può far abbassare i livelli di ossigeno), lo riteniamo improbabile.

L'altimetro ha funzionato abbastanza bene nei nostri primi test, rilevando un cambiamento di quota di 15 metri mentre correvamo su e giù per la collina. Correvamo sia con l’Apple Watch 6 che con il Watch SE ed entrambi hanno rilevato lo stesso dislivello, quindi la misurazione pare precisa.

Design e display

Il design dell'Apple Watch 6 ricorda quello dell'Apple Watch 4. È possibile selezionare una cassa da 40 mm o 44 mm e lo schermo è leggermente più grande di quello del Watch 3.

I bordi curvi, la corona digitale e il pulsante di accensione trasmettono un ottimo feedback tattile. Il taptic engine, il piccolo motore interno che simula la sensazione del tocco quando arriva una notifica, cattura facilmente l’attenzione dell’utente. La rimozione del cinturino tramite pressione sul tasto dedicato è ancora molto scomoda, ma funzionale.

Abbiamo apprezzato l'aggiunta della colorazione rossa, che è sorprendente, vibrante e dona un tocco di grinta in più.

Apple ha introdotto una nuova cassa in alluminio blu, così come una versione dorata della variante in acciaio inossidabile e c'è anche una variante in grafite nera.

Il colosso di Cupertino ha anche migliorato il display del Watch 6: si basa ancora sulla tecnologia OLED, ma è 2,5 volte più luminoso e supporta la modalità always on; rispetto al nuovo Apple Watch SE, dove occorre toccare o ruotare il polso per vedere l'ora, è una soluzione molto più comoda. Detto questo, tale funzione aveva un discreto impatto sull’autonomia di Watch 5, quindi speriamo che Apple abbia risolto tale inconveniente.

Abbiamo alcuni dubbi sulla tanto decantata luminosità massima dell'Apple Watch 6: durante un confronto tra il display di quest’ultimo e quello del Watch SE, non abbiamo riscontrato grosse differenze sotto la luce del sole.

Forse Watch SE dispone della stessa tecnologia, di certo non abbiamo notato alcuna differenza di luminosità nei nostri (brevi) test.

Prime conclusioni

(Image credit: Apple)

Apple Watch 6 presenta piccoli miglioramenti rispetto all'Apple Watch 5, che a sua volta presenta piccole migliorie rispetto all'Apple Watch 4. Il modello dello scorso anno ha introdotto l’always-on display, che si è rivelato molto utile rispetto all'altimetro e al sensore per il rilevamento dell’ossigeno nel sangue di Watch 6; non offre un’esperienza d’uso migliore rispetto a quella del predecessore.

Purtroppo, il saturimetro non fornisce valori in tempo reale, dati che potrebbero tornare molto utili durante la pandemia. Watch 6 fornisce informazioni rilevanti, ma che sanno più di curiosità che di dati medici.

Apple Watch 6 è ancora un dispositivo premium e se offrisse un’autonomia superiore a quella del Watch 5 (con l’always-on display attivato), potrebbe rivelarsi un discreto acquisto. In conclusione, al di là delle nuove attraenti colorazioni, non abbiamo riscontrato particolari miglioramenti che giustifichino il passaggio dal Watch 5.