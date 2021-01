Samsung Galaxy S21 è il nuovo top di gamma Samsung 2021 con il miglior rapporto qualità-prezzo. Ha un display da 6.2", un nuovo software per la fotocamera e un processore con specifiche di ultima generazione. Per essere un top di gamma il prezzo è contenuto, e ciò e stato reso possibile da una risoluzione dello schermo inferiore, dalla scocca in policarbonato e dall'impossibilità di espandere la memoria tramite microSD.

Samsung Galaxy S21 è uscito in anticipo rispetto al solito, con un prezzo decisamente inferiore rispetto al Galaxy S20 dell'anno scorso.

Al lancio infatti Galaxy S21 costa 120€ in meno rispetto a Galaxy S20, uscito 11 mesi fa, ma con il vantaggio di un nuovo software della fotocamera, specifiche all'avanguardia e sensore per le impronte digitali integrato nel display più grande.

Galaxy S20 è la proposta di Samsung per rivaleggiare con iPhone 12 mini, ma scegliendo Galaxy S21 avrete un display più grande da 6.2", uno zoom 3x e una batteria quasi dell'80% più grande. É proprio il rapporto qualità-prezzo offerto da Samsung che tutti gli anni fa guadagnare ai suoi top di gamma il primo posto nella nostra classifica dei migliori smartphone.

Insieme a Galaxy S21 Samsung ha presentato anche Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra, i nuovi Samsung Galaxy Buds Pro e le Samsung Galaxy SmartTag. Con la versione standard di Galaxy S21 non avrete il meglio del meglio, ma grazie all'ottimo prezzo è il punto d'accesso alla portata di (quasi) tutti per gli smartphone di nuova generazione.

Per arrivare a un prezzo simile naturalmente bisogna accettare qualche compromesso, ma si tratta di piccolezze di cui la maggior parte degli utenti non sentirà la mancanza. Dovrete rinunciare allo slot microSD, all'adattatore per la ricarica (che non è più incluso nella confezione) e alla scocca in vetro, sostituito dal policarbonato.

Queste novità potrebbero non piacere a chi non si è ancora ripreso del tutto dall'assenza del jack per le cuffie, ma Samsung come Apple sta cercando di fare la sua parte nel ridurre i rifiuti elettronici. Bisogna tuttavia considerare che gli adattatori sono acquistabili separatamente a un prezzo ridotto nel caso non ne abbiate uno già a casa.

Samsung Galaxy S21 vs Samsung Galaxy S20: il confronto

Samsung Galaxy S21: uscita e prezzo

Samsung Galaxy S21 è stato annunciato il 14 gennaio 2021. Al momento lo si può prenotare sul sito Samsung, con un prezzo a partire da €879 per il modello da 8 / 128 GB.

Come già accennato, il prezzo di Galaxy S21 è sensibilmente più basso rispetto a Galaxy S20. É disponibile anche la versione da 8 / 256 GB al prezzo di €929.

Se non siete disposti a scendere a compromessi per quanto riguarda le specifiche vi consigliamo di dare un'occhiata a Galaxy S21 Ultra. Ha un prezzo decisamente più alto di 1.279€ e alcune funzioni che mancano al modello base, come il display WQHD+ e la memoria espandibile.

Design e display

Galaxy S21 ha un display AMOLED da 6.2". Le finiture sono opache ed è disponibile in quattro colorazioni: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet e Phantom Pink. Il design non è cambiato molto rispetto ai modelli dello scorso anno se non consideriamo il finish opaco.

Guardando più da vicino si notano altri nuovi dettagli: Galaxy S21 ha un display piatto con risoluzione "solo" Full HD con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. In molti non noteranno la differenza rispetto alla risoluzione Quad HD di Galaxy S20, in quanto 1080p sono più che adeguati per la maggior parte degli utenti e per un telefono di queste dimensioni.

Il sensore per le impronte digitali è di dimensioni più grandi, il che significa che funzionerà in modo più preciso rispetto alle scorse generazioni di Galaxy. Dovrebbe essere anche più reattivo, ma di questo ci renderemo conto solo dopo avere testato il dispositivo.

Galaxy S21 non ha la scocca in vetro, a differenza di S21 Plus e S21 Ultra, ma in policarbonato.

Fotocamera e batteria

L'hardware della fotocamera di Galaxy S21 non è cambiato rispetto al suo predecessore, in quanto il vero upgrade era arrivato su S20 con il passaggio generazionale dalla serie S10. Quest'anno le novità riguardano il software e le dimensioni effettive del comparto fotografico.

Su Galaxy S21 ritroviamo tre obbiettivi: uno principale da 12 MP, un sensore ultragrandangolare da 12 MP e un teleobbiettivo da 64 MP con zoom ottico ibrido 3x. Insieme alla fotocamera frontale da 10 MP, questo assetto aveva garantito a Galaxy S20 un posto nella classifica dei migliori smartphone per la fotografia. Con S21 le prestazioni potrebbero essere ancora migliori grazie all'upgrade delle modalità notte e ritratto.

Samsung ha anche migliorato la funzione Single Mode per registrare video e scattare foto contemporaneamente, che ora supporta anche i video in slow motion. La nuova funzione Vista da Regista consente di acquisire video da più fotocamere contemporaneamente. Tutte le fotocamere - anche quella frontale - possono registrare video 4K a 24 fps.

Anche la batteria da 4.000 mAh non è cambiata rispetto allo scorso anno. Con Galaxy S20 si è dimostrata sufficiente per arrivare a fine giornata con una sola carica. Erano disponibili due modalità di ricarica rapida: quella da 25W tramite cavo USB-C e quella wireless, oltre alla funzione Wireless Power Share per caricare altri dispositivi.

Quest'anno manca la compatibilità con gli adattatori da 25W che funzionavano con la serie S20. Samsung ci ha detto che la ricarica rapida a 25W è stata migliorata, quindi la ricarica a 45W non avrebbe apportato vantaggi significativi per quanto riguarda la velocità.

Prestazioni e software

Non possiamo ancora parlare di prestazioni, ma sulla carta Galaxy S21 sembra promettente. Nella versione commercializzata negli USA il telefono monta l'ultimo processore Qualcomm Snapdragon 888, mentre quella distribuita in Italia e nel resto del mondo è equipaggiata con l'Exynos 2100. Vi sapremo dire di più sulle performance solo una volta testato il telefono, e a quel punto sarà interessante vedere se i nuovi smartphone Android riusciranno a colmare il divario con i top di gamma Apple, equipaggiati con i potenti chipset della serie A di ultima generazione.

Il prezzo basso di Galaxy S21 sarà senz'altro gradito a chi si accontenta di 128 GB di spazio di archiviazione. In alternativa si può scegliere la versione da 256 GB. Entrambi i modelli hanno 8 GB di RAM, più che sufficienti per qualunque attività vogliate svolgere con il vostro smartphone.

Manca lo slot microSD per l'espansione di memoria, quindi vi consigliamo di scegliere con attenzione il taglio più adatto alle vostre esigenze. Meglio optare per il modello da 256 GB se avete intenzione di scattare molte foto o registrare video in 4K o 8K.

Il sistema operativo di Galaxy S21 è Android 11 con l’aggiunta dell’interfaccia OneUI 3.0 di Samsung.

Prime impressioni

Galaxy S21 è il modello base della nuova linea di top di gamma Samsung introdotta nel 2021. Ha un grande display AMOLED da 6.2", nuove colorazioni accattivanti, finiture opache molto eleganti e monta l'ultimo processore Qualcomm o Exynos.

L'hardware della fotocamera non ha ricevuto miglioramenti e la risoluzione del display si ferma "solo" al Full HD+ (con frequenza di aggiornamento di 120 Hz), ma questi non sono necessariamente da considerarsi svantaggi o difetti, soprattutto visto il prezzo di lancio. Lo consigliamo a chiunque non senta la necessità di uno slot microSD per espandere la memoria e non badi all'assenza dell'adattatore per la ricarica nella confezione.