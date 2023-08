iPhone 15 Pro, arriva la variante da 2TB (a un prezzo assurdo)

Non è un segreto che i prossimi iPhone Pro offriranno aggiornamenti nei reparti fotocamera e chipset, ma nuove informazioni suggeriscono che sia iPhone 15 Pro che iPhone 15 Pro Max potrebbero offrire anche opzioni di archiviazione senza precedenti.

Secondo il blogger coreano yeux1122, i modelli iPhone 15 Pro di Apple saranno disponibili con uno spazio di archiviazione interno fino a 2TB. Un post simile su Weibo ha confermato queste informazioni, aggiungendo che l'archiviazione di base per entrambi i telefoni in arrivo sarà di 256GB.

A titolo di confronto, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono disponibili con un minimo di 128GB di memoria e un massimo di 1TB (come il Samsung Galaxy S23 Ultra). In altre parole, Apple potrebbe prepararsi a raddoppiare la capacità di archiviazione massima disponibile sui suoi migliori iPhone, aumentando inevitabilmente anche il prezzo.

In effetti, abbiamo già sentito molte voci che suggeriscono che il prezzo di iPhone 15 Pro sarà più alto dell'iPhone 14 Pro, ma queste previsioni sono state spesso fatte in riferimento a modelli simili (si presume, ad esempio, che la variante da 1TB dell'iPhone 15 Pro costerà di più della variante da 1TB dell'iPhone 14 Pro). L'aggiunta di un'enorme opzione da 2TB potrebbe far scattare cifre davvero spaventose.

Considerate che la variante da 1TB dell'iPhone 14 Pro Max costa ben 2.139€. Quindi, visti anche i fisiologici aumenti di prezzo che probabilmente ci sarebbero stati anche con la stessa opzione di archiviazione, chissà quanto potrebbe arrivare a costare la versione da 2TB.