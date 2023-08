iPhone 15, doppia conferma sulla data di uscita

The iPhone 14 Pro Max

L'analista Mark Gurman ha commentato le recenti indiscrezioni sulla data di uscita di iPhone 15, prevedendo che Apple presenterà i nuovi iPhone nella seconda settimana di settembre.

Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman sostiene che la serie iPhone 15 sarà presentata martedì 12 o mercoledì 13 settembre di quest'anno. Se la previsione è esatta, i preordini per i nuovi telefoni Apple inizieranno probabilmente qualche giorno dopo, venerdì 15 settembre, e le date di spedizione seguiranno un'altra settimana dopo, venerdì 22 settembre.

La previsione di Gurman arriva pochi giorni dopo che 9to5Mac ha riferito che Apple avrebbe chiesto ai dipendenti di non prendere ferie mercoledì 13 settembre in previsione di un "importante annuncio in ambito smartphone".

In genere Apple sceglie la prima o la seconda settimana di settembre per i suoi lanci annuali di iPhone e di solito opta per un martedì, anche se occasionalmente l'azienda sceglie un mercoledì nelle settimane che coincidono con il lunedì del Labor Day negli Stati Uniti.

L'edizione 2022 (leggi: iPhone 14) dell'evento di settembre di Apple, ad esempio, si è svolta mercoledì 7 settembre e tre dei quattro modelli di iPhone 14 annunciati all'epoca sono stati messi in vendita poco più di una settimana dopo, il 16 settembre (l'iPhone 14 Plus è stato reso disponibile il 7 ottobre).

Come già detto, le indiscrezioni prevedono che l'evento iPhone di quest'anno si terrà il 12 o il 13 settembre, ma poiché il Labor Day 2023 si terrà una settimana prima, lunedì 4 settembre, siamo propensi a pensare che il 12 settembre sia la data più probabile tra le due.

Detto questo, se le affermazioni di 9to5Mac relative a questo "importante annuncio in ambito smartphone" sono accurate, allora diventerebbe il 13 settembre la data più probabile. In ogni caso, a questo punto il lancio nella seconda settimana di settembre sembra praticamente confermato.

La serie iPhone 14 è stata presentata il 16 settembre 2022. (Image credit: Future / Apple)

A titolo di riferimento, queste sono le date di presentazione dei cinque precedenti iPhone di Apple:

È interessante notare che l'analista di Bank of America Wamsi Mohan - che aveva correttamente previsto che l'iPhone 12 sarebbe arrivato in ritardo nel 2020 - ha recentemente suggerito che l'intera linea di iPhone 15 potrebbe essere ritardata fino a fine ottobre, a causa di intoppi di produzione relativi ai display dell'iPhone 15 Pro e Pro Max.

Per questo motivo, prenderemmo le indiscrezioni sulla data di uscita dell'iPhone 15 con la dovuta cautela - nessuna data è stata ancora confermata da Apple stessa - ma un tale ritardo creerebbe scompiglio nelle finanze dell'azienda per il Q3, quindi ci aspettiamo che Apple mantenga la data scelta per settembre.