iPhone 15, data di uscita ormai confermata: ecco il giorno esatto

The iPhone 15 could borrow design features from the iPhone 14 Pro

All'inizio di questa settimana, l'analista Mark Gurman ha commentato le recenti indiscrezioni sulla data di uscita di iPhone 15, prevedendo che Apple farà debuttare la sua prossima serie di iPhone nella seconda settimana di settembre.

Ora Gurman ha ristretto la sua previsione sulla data di uscita a un solo giorno: martedì 12 settembre. "Le indiscrezioni indicano sempre più spesso il 12 settembre come data dell'evento iPhone 15", ha scritto l'analista su X, "ma ovviamente le cose possono ancora cambiare, almeno in teoria".

Per "data di uscita" intendiamo il giorno in cui Apple terrà il suo evento annuale di lancio a settembre, che quest'anno dovrebbe ospitare la presentazione di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

In genere Apple apre i preordini per i suoi nuovi iPhone pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale, mentre la spedizione vera e propria avviene circa una settimana dopo. Quindi, se la previsione di Gurman del 12 settembre è vera, ci aspettiamo che i preordini per l'intera linea di iPhone 15 inizino venerdì 15 settembre e che i dispositivi vengano spediti venerdì 22 settembre.

Naturalmente, per ora queste date rimangono speculative (come chiarito da Gurman) ma nelle ultime settimane altre fonti hanno indicato la seconda settimana di settembre come finestra di lancio dell'iPhone 15.

9to5Mac, per esempio, ha recentemente riferito che Apple avrebbe chiesto ai dipendenti di non prendere ferie mercoledì 13 settembre in previsione di un "importante annuncio in ambito smartphone". Evidentemente il 13 settembre non è la stessa data del 12 settembre, ma è piuttosto vicina, il che suggerisce che le informazioni che trapelano dal quartier generale di Apple sono coerenti tra loro.

Per noi, la previsione di Gurman di martedì 12 settembre è la più probabile. Di solito Apple sceglie di tenere il lancio annuale dell'iPhone di martedì, tranne nelle settimane che coincidono con il lunedì del Labor Day negli Stati Uniti (la linea iPhone 14, ad esempio, ha debuttato mercoledì 7 settembre dello scorso anno).

Quest'anno il Labor Day cade di lunedì 4 settembre, quindi in teoria non è necessario che Apple sposti il lancio dell'iPhone 15 dal martedì al mercoledì della settimana successiva.

Tuttavia, c'è ancora la possibilità che l'azienda tenga il suo evento di settembre 2023 mercoledì 6 settembre (cioè due giorni dopo il lunedì del Labor Day). Sarebbe in linea con l'evento dell'anno scorso, ma Gurman e gli altri analisti sembrano convinti che la settimana successiva sia la finestra di lancio più probabile.

In ogni caso, lo sapremo con certezza tra pochi giorni. Apply è solita condividere gli inviti "save-the-date" per i suoi eventi di settembre con qualche settimana di anticipo, quindi ci aspettiamo che il nostro arrivi per posta molto presto.