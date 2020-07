iOS 14, la beta pubblica è disponibile: ecco come scaricarla

La beta pubblica di iOS 14 è finalmente disponibile per il download, insieme a quelle di tvOS 14 , iPadOS 14 e macOS 11 Big Sur .

Apple ha presentato ufficialmente le prossime versioni dei suoi sistemi operativi durante la WWDC 2020, rivelando nuove funzionalità che i membri del programma beta per sviluppatori hanno potuto provare subito, per rilasciare solo in seguito la beta pubblica.

La maggior parte di queste beta pubbliche (iOS 14, iPadOS 14, macOS 11 Big Sur e tvOS 14) sono ora disponibili, anche se quella di watchOS 7 risulta essere ancora “in arrivo” durante la scrittura di questo articolo e non è chiaro quando sarà disponibile. Continuate a leggere per scoprire come scaricare le beta pubbliche.

Come ottenere la beta pubblica di iOS 14, iPadOS 14 e altre

Scaricare una di queste beta pubbliche è semplice, anche se avrete bisogno di un ID Apple. Consigliamo di eseguire un backup per mettere in salvo i vostri dati prima di procedere: le beta pubbliche sono generalmente più stabili rispetto alle beta per sviluppatori, ma non sono infallibili e l'installazione di queste versioni porta sempre dei rischi.

Una volta eseguito il backup, andate su beta.apple.com e fate clic sul pulsante "Iscriviti". Vi verrà chiesto di inserire il vostro ID Apple e di registrarvi con il programma Apple Beta, nonché di firmare un accordo in cui accettate i rischi.

Fatto questo, tornate al sito del programma beta di Apple e fate clic su "Inizia", ​​il che vi porterà alla pagina della guida del programma . Dovrete visitare tali pagine su ogni dispositivo su cui desiderate scaricare una nuova versione beta del sistema operativo; fate clic sulla scheda pertinente (iOS per iPhone e così via) e nella sezione “Inizia” fate clic su "registra il tuo dispositivo".

A questo punto sarete su una pagina beta specifica del sistema operativo, che vi chiederà nuovamente di eseguire il backup del dispositivo. Per ogni sistema operativo ci sono dei passaggi guidati da seguire per il download.

Ad esempio, nella pagina di registrazione di iOS, seguite il link “Installa profilo” per scaricare un profilo di configurazione, che verrà visualizzato come una nuova opzione da installare in “Impostazioni”. Una volta che avete un nuovo profilo beta, andate su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e avrete la possibilità di scaricare e installare la beta di iOS 14. Congratulazioni!

