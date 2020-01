Xiaomi Mi Band 5|quando esce|prezzo|specifiche

Xiaomi Mi Band 5 è il successore della di Mi Band 4 , un fitness tracker economico della metà del 2019 che ci ha impressionato con una gamma di funzionalità, assenti negli altri tracker a basso costo.

Xiaomi ora sta lavorando al prossimo modello, e si spera che verrà lanciato nel corso del 2020 con dei miglioramenti rispetto al suo predecessore.

LaIl Mi Band 5 potrebbe essere uno dei migliori tracker di fitness a basso costo dell'anno, quindi è un evento che gli appassionati di fitness dovrebbero aspettare con il fiato sospeso.

Abbiamo sentito alcuni rumors per quanto riguarda le varie caratteristiche, ma la maggior parte di esse restano un mistero, abbiamo quindi creato una lista dei desideri delle principali funzionalità che speriamo di vedere nello Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi Mi Band 5 data di uscita e prezzo

Sappiamo che Xiaomi sta lavorando su Mi Band 5 , ma in realtà non abbiamo una data di uscita esatta. Wang Huang, fondatore di Huami (un'azienda legata a Xiaomi e i prodotti Mi Band) ha dichiarato che il prossimo modello verrà lanciato verso la metà o la fine di quest'anno.

Visto che la Xiaomi Mi Band 4 è uscita, a giugno 2019, possiamo supporre che la nova versione uscirà nello stesso periodo nel 2020.

In termini di prezzo, non abbiamo idea di quanto costerà, ma possiamo usare come riferimento il prezzo iniziale di Mi Band 4 (€34,99 di listino) . Considerando che il suo concorrente più vicino, l'Honor Band 5, ha leggermente abbassato il prezzo, potremmo vedere Xiaomi Mi Band 5 uscire ad un costo inferiore, ma se le caratteristiche lo giustificassero, il prezzo di Mi Band 5 potrebbe anche essere leggermente più alto.

Xiaomi Mi Band 5 notizie e voci

Non sono trapelate molte informazioni su Xiaomi Mi Band 5, ma poiché ogni nuova iterazione della serie è solo un lieve miglioramento rispetto all'ultima, non c'è molto che possa cambiare.

Un rapporto suggerisce che Mi Band 5 avrà due grandi cambiamenti rispetto a Mi Band 4.

Il primo di questi è che lo schermo dovrebbe vedere un miglioramento, arrivando a 1,2 pollici di diagonale, più grande del display da 0,95 pollici del suo predecessore. Si dice anche che sia stato progettato per essere più visibile alla luce del sole, il che potrebbe significare che utilizza una diversa tecnologia dello schermo o dei filtri posizionati sul display.

In secondo luogo, il Mi Band 5 apparentemente avrà NFC in tutto il mondo.

La tecnologia Near-Field Communication (NFC) viene utilizzata principalmente per il pagamento contactless, che consente di utilizzare Mi Band 5 per pagare le cose senza bisogno del telefono.

Finora, questo è tutto ciò che sappiamo sul fitness tracker, ma aggiorneremo questa pagina quando ne scopriremo di più.

Xiaomi Mi Band 5, che cosa vogliamo

Ecco alcune funzionalità che vorremmo vedere nello Xiaomi Mi Band 5.

1. GPS integrato

Una delle caratteristiche che mancano nelle precedenti versioni di Xiaomi Mi Band è il GPS integrato. Se si vuole monitorare la corsa su una Mi Band, tracciando anche la posizione e la distanza, bisogna portarsi dietro anche il telefono. . Non è proprio l'ideale.

Vorremmo vedere la Xiaomi Mi Band 5 dotata di GPS integrato, quindi tutto ciò di cui si ha bisogno quando ci si allena sarà il fitness tracker. Non a tutti piace portare in giro il proprio telefono, ma attualmente lasciarlo a casa significherebbe sacrificare tutti i dati del percorso di corsa.

2. Una varietà di cinturini

C'è un grande mercato di cinturini indossabili, in quanto alle persone piace scegliere colori o materiali diversi che si adattano bene a loro, ma Xiaomi Mi Band 4 (a differenza del Mi Band 3) non aveva molta scelta.

Vorremmo vedere il lancio di Xiaomi Mi Band 5 con alcuni cinturini e bracciali diversi tra cui scegliere, in diversi colori, in modo da poterla cambiare quando ci si allena e scegliere fra diversi colori.

Certo, si possono utilizzare i cinturini Mi Band 3 con i dispositivi più recenti, ma vorremmo comunque vedere alcune nuove varietà disponibili direttamente da Xiaomi.

3. Multitasking delle app

A volte, quando ti alleni, vuoi accedere al timer o ai cronometri sul tuo fitness tracker, in modo da poter cronometrare un determinato giro o lunghezza, e speriamo che Xiaomi Mi Band 5 ci permetta effettivamente di farlo.

Su Mi Band 4, non si poteva accedere ad altre app durante il monitoraggio di un allenamento, il che ha limitato i casi d'uso del dispositivo. Se Mi Band 5 vuole essere il miglior compagno di palestra, vorremmo vedere il multitasking delle app.

4. Monitoraggio automatico del fitness

Uno dei motivi per cui i dispositivi Fitbit sono campioni di fitness tracker è perché molti di essi possono auto-rilevare quando inizi ad allenarti e avviare automaticamente la registrazione. Non possiamo ricordare quante volte abbiamo dimenticato di avviare la modalità allenamento, solo per scoprire successivamente che il nostro Fitbit l'aveva avviata per noi.

Qualcosa di simile sarebbe fantastico su Xiaomi Mi Band 5, quindi se rilevasse una frequenza cardiaca elevata e movimenti rapidi, riconoscerebbe che abbiamo iniziato ad allenarci. Non è una funzionalità vitale, ma è particolarmente utile per le persone smemorate.

5. Miglioramento del monitoraggio del sonno

Preferiamo ancora Fitbit per le funzionalità, semplicemente perché sono leader di mercato in questo momento. Un grande vantaggio dell'utilizzo di Fitbit è che può fornire informazioni dettagliate sul monitoraggio del sonno, incluso il tipo di sonno che si ha in determinati momenti (REM, ad esempio), e questo può essere molto utile per aiutare a dormire meglio la notte.

Xiaomi Mi Band 4 ha il monitoraggio del sonno che misura i tempi, ma forse non è così dettagliato come potrebbe essere. Dato che Honor Band 5, un concorrente simile, viene fornito con feedback sul sonno per aiutare a migliorare il riposo, Mi Band 5 trarrebbe davvero beneficio da un migliore monitoraggio del sonno.